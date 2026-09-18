El guiño de Meghan a Lady Di en el cumpleaños de Harry: la emotiva historia detrás de su canción favorita

Los detalles significativos se han convertido en el sello indiscutible de las celebraciones de la familia Sussex. Con motivo del cumpleaños número 42 del príncipe Harry, Meghan Markle publicó en sus plataformas digitales un cariñoso video recopilatorio que resume momentos inéditos de su vida familiar. Sin embargo, lo que capturó de inmediato la atención de los observadores reales no fueron solo las imágenes, sino la cuidadosa selección musical que acompañaba el montaje.

Bajo la frase “He’s simply the best. Happy birthday, my love” (“Es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”), la duquesa eligió una versión acústica del clásico The Best, interpretada por el dúo The Hound + The Fox. Lejos de ser una elección al azar, el tema inmortalizado por Tina Turner guarda un profundo vínculo con la memoria de la difunta princesa Diana.

El recuerdo que une a William y Harry con su madre

La conexión entre esta canción y Lady Di no es una especulación. Fue el propio príncipe William quien, durante una emotiva participación en la serie Time to Walk de Apple Fitness+, reveló el papel fundamental que este tema jugaba en su rutina familiar durante los años noventa:

“Cuando era más joven, Harry y yo estábamos en el internado. Mi madre solía poner todo tipo de canciones para aliviar la ansiedad de regresar a la escuela”, recordó el príncipe de Gales. “Una de las canciones que más recuerdo y que se ha quedado conmigo todo este tiempo es ‘The Best’ de Tina Turner. Sentados en el asiento trasero, cantando a todo pulmón, se sentía como un verdadero momento en familia”.

William detalló cómo la princesa Diana conducía cantando a la par de la música, e incluso involucraba a los escoltas que los acompañaban en el vehículo: “Cantábamos y escuchábamos música hasta las puertas del colegio, cuando te dejaban y la realidad de volver a clase se imponía. Cuando la escucho ahora, me lleva de regreso a esos viajes en auto y me trae muchos recuerdos de mi madre”.

Un puente entre el pasado y el presente

Al seleccionar una reinterpretación suave y melódica de este tema, Meghan Markle no solo dedicó una declaración de amor a su esposo, sino que tendió un delicado homenaje a la figura de Diana de Gales, permitiendo que el legado y la calidez materna de la princesa sigan presentes en la vida del príncipe Harry en cada uno de sus aniversarios.

