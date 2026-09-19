Labios de otoño 2026: 7 tonos que serán tendencia y favorecen a todas las edades

El otoño 2026 llega con tonos de labios sofisticados que van desde los clásicos nude y rosa hasta los intensos borgoña y cereza. Estas siete tonalidades son fáciles de llevar, favorecen a todas las edades y pueden transformar cualquier maquillaje.

Experimenta con colores, sabores y aromas para encontrar tu labial ideal. Getty Images

1. Borgoña

El borgoña regresa cada otoño como uno de los tonos favoritos para los labios. Su profundidad aporta sofisticación y funciona especialmente bien para looks de noche, aunque también puede llevarse durante el día con una aplicación más ligera.

Para un acabado moderno, puedes difuminar ligeramente el color con los dedos y dejar el contorno menos definido.

2. Rojo cereza

El rojo cereza combina la intensidad del rojo clásico con una ligera profundidad que lo hace perfecto para la temporada. Es uno de esos tonos que pueden transformar un maquillaje sencillo sin necesidad de agregar demasiados productos.

Llévalo con una piel luminosa y un maquillaje de ojos discreto para conseguir un resultado elegante.

Los labios rojos tienen un significado muy especial, según la inteligencia artificial Getty Images

3. Nude rosado

Los labios nude continúan siendo una apuesta segura, pero esta temporada los tonos con subtonos rosados ganan protagonismo. Son ideales para quienes buscan un maquillaje natural y pulido.

Además, el rosa aporta un toque de color al rostro sin endurecer las facciones.

Los labios nude rosados son una de las opciones más elegantes y versátiles para otoño 2026. Su tono natural aporta frescura al rostro y funciona a cualquier edad, tanto para un maquillaje de día como para una ocasión especial. Getty Images

4. Chocolate

Los tonos marrones inspirados en el chocolate son una de las propuestas más sofisticadas para otoño. Funcionan especialmente bien con maquillajes en tonos cálidos y combinan con prendas en beige, camel, café y negro.

Si quieres evitar que el resultado se vea demasiado oscuro, elige una versión chocolate con acabado satinado.

Labios tono chocolate. Getty Images

5. Rosa malva

El malva es perfecto para quienes prefieren los tonos fríos. Su mezcla de rosa y violeta crea un efecto elegante y discreto que puede llevarse tanto a la oficina como a una cena.

Es una alternativa al nude tradicional cuando quieres darle un poco más de dimensión al maquillaje.

Labios con efecto clean Getty Images

6. Terracota

Los labios terracota recuperan los tonos cálidos característicos del otoño. Su combinación de rojo, naranja y café aporta calidez al rostro y funciona especialmente bien con rubores en tonos durazno o bronce.

Para un maquillaje equilibrado, combínalo con sombras neutras y pestañas definidas.

7. Berry

Los tonos berry, inspirados en los frutos rojos, son una alternativa más suave al borgoña. Dependiendo de la intensidad con la que se apliquen, pueden crear desde un efecto de labios mordidos hasta un maquillaje más sofisticado.

Son especialmente versátiles porque funcionan tanto para looks de día como de noche.

Tonos tendencia de otoño 2026 Getty Images

¿Qué color de labios se usará en otoño 2026?

Las tendencias de labios para otoño 2026 apuestan por colores profundos, cálidos y sofisticados, pero también mantienen opciones naturales como los nude rosados. El borgoña, rojo cereza, chocolate, malva, terracota y berry son algunas de las tonalidades que pueden incorporarse fácilmente a la rutina de maquillaje.

La clave para encontrar el tono más favorecedor no está en la edad, sino en elegir el subtono que armonice con tu piel y adaptar la intensidad del color al momento del día.

¿Cómo elegir un labial que favorezca a cualquier edad?

Para conseguir un maquillaje favorecedor, presta atención a la textura además del color. Los acabados satinados o cremosos pueden aportar una apariencia más hidratada a los labios, mientras que los labiales mate pueden utilizarse si se prepara previamente la piel de los labios.

También puedes modificar la intensidad, una misma tonalidad puede aplicarse de manera ligera para el día o construirse en capas para conseguir un resultado más intenso durante la noche.