El curioso código de las flores en la realeza: lo que significa cada ramo que reciben las princesas

A simple vista parece un gesto espontáneo, pero las flores tienen una larga relación con la simbología de la realeza británica.

No existe un “diccionario oficial” que determine qué flor debe recibir cada princesa en cada compromiso, pero algunas especies sí tienen significados tradicionales dentro de la familia real y otras han sido elegidas deliberadamente para representar vínculos, lugares o momentos importantes.

El ramo que recibe una princesa no siempre es solo un regalo

Cuando una royal recibe flores durante un compromiso, normalmente se trata de un gesto protocolario y afectuoso por parte de las personas que esperan conocerla. De hecho, los registros oficiales de la Casa Real británica incluyen numerosos ramos de flores entre los regalos recibidos por miembros de la familia real durante visitas y compromisos oficiales.

Pero cuando las flores forman parte de un evento diseñado específicamente para la familia real, como una boda, una coronación o una ceremonia, la elección puede tener una carga simbólica mucho mayor.

Diana, princesa de Gales, vestida con una chaqueta color crema y un cinturón negro, sostiene varios ramos de flores durante su visita a la Escuela de la Embajada Británica el 3 de noviembre de 1987 en Bonn, Alemania. Getty Images

1. Mirto: la flor que acompaña a las novias reales

Si existe una flor especialmente vinculada con las bodas de la realeza británica, es el mirto.

La tradición comenzó con la reina Victoria y continúa hasta nuestros días. La planta de mirto que crece en Osborne House, en la Isla de Wight, procede de un esqueje relacionado con el ramo que recibió Victoria. Desde entonces, diferentes novias reales han incorporado ramas de ese arbusto a sus bouquets. Kate Middleton, por ejemplo, llevó mirto en su ramo de novia. Meghan Markle también lo incorporó al suyo, junto con flores elegidas para homenajear a Diana de Gales.

En la simbología floral utilizada por la Casa Real, el mirto representa amor y matrimonio.

El ramo de novia de Kate Middleton durante su boda con el príncipe William en 2011. El diseño incluyó lirio del valle, una flor asociada con el regreso de la felicidad, además de mirto, una tradición presente en los ramos de las novias de la familia real británica. Getty Images

2. Lirio del valle: felicidad y tradición

El lirio del valle aparece en varios de los bouquets vinculados con la familia real.

En el ramo de Kate Middleton, esta flor representaba el “retorno de la felicidad”, de acuerdo con la información publicada por la Casa Real británica. También apareció en el ramo de Meghan Markle y en el de la princesa Eugenia.

Su presencia no es casual, además de su delicada apariencia, tiene una relación histórica con los bouquets de las novias reales británicas.

Una réplica del ramo de novia de Kate Middleton, exhibida en el Palacio de Buckingham en julio de 2011. El bouquet original, utilizado durante su boda con el príncipe William el 29 de abril de ese año, estaba compuesto por lirio del valle, jacintos, hiedra y mirto, este último cultivado a partir de una planta relacionada con el ramo de bodas de la reina Victoria. Getty Images

3. Nomeolvides: un homenaje muy personal

Las flores también pueden utilizarse para recordar a alguien.

En el ramo de Meghan Markle aparecieron nomeolvides, las flores favoritas de Diana, princesa de Gales. Harry eligió personalmente algunas flores del jardín privado de Kensington Palace para incorporarlas al bouquet de su esposa durante su boda en 2018. En este caso, la flor no funcionó simplemente como un elemento decorativo: fue una manera discreta de mantener presente a Diana durante uno de los momentos más importantes de la pareja.

El ramo de novia de Meghan Markle, diseñado por el florista Philippa Craddock para su boda con el príncipe Harry en mayo de 2018. El bouquet incluyó nomeolvides, las flores favoritas de la princesa Diana, elegidas como un homenaje a la madre de Harry. Getty Images

4. Romero: memoria y recuerdo

El romero tiene una simbología particularmente interesante dentro de la tradición floral británica: está asociado con el recuerdo.

La Casa Real lo incluyó, por ejemplo, entre las flores utilizadas en la coronación de Carlos III y Camilla, donde formó parte de los elementos florales destinados a representar la memoria.También apareció en arreglos vinculados con ceremonias de despedida de miembros de la familia real. En el funeral de la duquesa de Kent, por ejemplo, se utilizaron ramas de romero específicamente como símbolo de recuerdo.

5. Narcisos: una flor que habla de Gales

Los narcisos también pueden tener un significado especial dependiendo del contexto.

En 2026, la princesa de Gales envió narcisos al hospital Royal Marsden, donde recibió tratamiento, acompañados por una nota manuscrita. La elección tenía un vínculo particular con Gales, ya que el narciso es su flor nacional. Es un buen ejemplo de cómo una flor puede comunicar algo sin necesidad de un gran gesto: en este caso, el ramo conectaba a Kate con uno de los territorios asociados a su título como princesa de Gales.

6. Rosas blancas: cuando las flores hablan de un lugar

El color también puede tener un significado.

Durante el funeral de la duquesa de Kent, la corona floral colocada sobre su féretro incluía rosas blancas, elegidas como referencia a Yorkshire, lugar donde nació. El arreglo también incorporó otras flores con significados específicos relacionados con la memoria, la fortaleza y la despedida. La elección demuestra que, dentro de los eventos reales, las flores pueden convertirse prácticamente en un lenguaje visual.

Margarita y Enrique de Dinamarca tuvieron fricciones en su relación por sus títulos reales Manchester Daily Express/SSPL via Getty Images

7. Flores que representan a una persona

La familia real también ha utilizado determinadas flores por razones mucho más personales.

En la coronación de 2023, por ejemplo, las plantas utilizadas en las vestimentas y decoraciones fueron elegidas por sus asociaciones particulares. El lirio del valle estaba relacionado con la reina Isabel II y había formado parte de su ramo de novia; el mirto representaba esperanza y el delfinio era una de las flores favoritas de Carlos III.

Esto explica por qué las flores aparecen con tanta frecuencia en momentos importantes de la realeza: permiten contar una historia sin necesidad de palabras.

¿Y qué pasa con los ramos que las princesas reciben de los niños?

Aquí el significado suele ser mucho más sencillo. Cuando una princesa recibe un pequeño ramo de manos de un niño durante un compromiso oficial, normalmente se trata de un gesto espontáneo de bienvenida o agradecimiento, no de un código secreto que la royal tenga que descifrar.

De hecho, las fotografías de Kate Middleton, la princesa Charlotte y otras royals recibiendo flores se han convertido en algunas de las escenas más entrañables de sus apariciones públicas.

La diferencia está en quién elige las flores y para qué ocasión. Un ramo entregado por un niño puede ser simplemente un regalo, un bouquet diseñado específicamente para una boda, una coronación o un funeral puede estar cargado de simbolismo.

La princesa Charlotte recibe un ramo de flores durante un compromiso público junto a su familia. Los ramos entregados a los miembros de la familia real suelen ser un gesto de cariño y bienvenida por parte del público. Getty Images

El verdadero lenguaje de las flores de la realeza

La próxima vez que veas a una princesa recibir un ramo, vale la pena fijarse un poco más. No todas las flores esconden un mensaje, pero algunas sí forman parte de una tradición cuidadosamente construida.

El mirto habla de amor y matrimonio; el lirio del valle está relacionado con la felicidad; los nomeolvides pueden convertirse en un homenaje personal y el romero representa el recuerdo. En otros casos, una flor puede hacer referencia a un territorio, a una persona querida o incluso a la historia de la propia familia real.

Y quizá ahí está lo más interesante: en la realeza, hasta un ramo de flores puede contar una historia.