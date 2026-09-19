El curioso código de las flores en la realeza: lo que significa cada ramo que reciben las princesas
Durante las apariciones públicas de las royals, las niñas se acercan con un pequeño ramo entre las manos, flores entregadas durante una visita oficial o un bouquet elegido para una ceremonia especial.
A simple vista parece un gesto espontáneo, pero las flores tienen una larga relación con la simbología de la realeza británica.
No existe un “diccionario oficial” que determine qué flor debe recibir cada princesa en cada compromiso, pero algunas especies sí tienen significados tradicionales dentro de la familia real y otras han sido elegidas deliberadamente para representar vínculos, lugares o momentos importantes.
El ramo que recibe una princesa no siempre es solo un regalo
Cuando una royal recibe flores durante un compromiso, normalmente se trata de un gesto protocolario y afectuoso por parte de las personas que esperan conocerla. De hecho, los registros oficiales de la Casa Real británica incluyen numerosos ramos de flores entre los regalos recibidos por miembros de la familia real durante visitas y compromisos oficiales.
Pero cuando las flores forman parte de un evento diseñado específicamente para la familia real, como una boda, una coronación o una ceremonia, la elección puede tener una carga simbólica mucho mayor.
1. Mirto: la flor que acompaña a las novias reales
Si existe una flor especialmente vinculada con las bodas de la realeza británica, es el mirto.
La tradición comenzó con la reina Victoria y continúa hasta nuestros días. La planta de mirto que crece en Osborne House, en la Isla de Wight, procede de un esqueje relacionado con el ramo que recibió Victoria. Desde entonces, diferentes novias reales han incorporado ramas de ese arbusto a sus bouquets. Kate Middleton, por ejemplo, llevó mirto en su ramo de novia. Meghan Markle también lo incorporó al suyo, junto con flores elegidas para homenajear a Diana de Gales.
En la simbología floral utilizada por la Casa Real, el mirto representa amor y matrimonio.
2. Lirio del valle: felicidad y tradición
El lirio del valle aparece en varios de los bouquets vinculados con la familia real.
En el ramo de Kate Middleton, esta flor representaba el “retorno de la felicidad”, de acuerdo con la información publicada por la Casa Real británica. También apareció en el ramo de Meghan Markle y en el de la princesa Eugenia.
Su presencia no es casual, además de su delicada apariencia, tiene una relación histórica con los bouquets de las novias reales británicas.
3. Nomeolvides: un homenaje muy personal
Las flores también pueden utilizarse para recordar a alguien.
En el ramo de Meghan Markle aparecieron nomeolvides, las flores favoritas de Diana, princesa de Gales. Harry eligió personalmente algunas flores del jardín privado de Kensington Palace para incorporarlas al bouquet de su esposa durante su boda en 2018. En este caso, la flor no funcionó simplemente como un elemento decorativo: fue una manera discreta de mantener presente a Diana durante uno de los momentos más importantes de la pareja.
4. Romero: memoria y recuerdo
El romero tiene una simbología particularmente interesante dentro de la tradición floral británica: está asociado con el recuerdo.
La Casa Real lo incluyó, por ejemplo, entre las flores utilizadas en la coronación de Carlos III y Camilla, donde formó parte de los elementos florales destinados a representar la memoria.También apareció en arreglos vinculados con ceremonias de despedida de miembros de la familia real. En el funeral de la duquesa de Kent, por ejemplo, se utilizaron ramas de romero específicamente como símbolo de recuerdo.
5. Narcisos: una flor que habla de Gales
Los narcisos también pueden tener un significado especial dependiendo del contexto.
En 2026, la princesa de Gales envió narcisos al hospital Royal Marsden, donde recibió tratamiento, acompañados por una nota manuscrita. La elección tenía un vínculo particular con Gales, ya que el narciso es su flor nacional. Es un buen ejemplo de cómo una flor puede comunicar algo sin necesidad de un gran gesto: en este caso, el ramo conectaba a Kate con uno de los territorios asociados a su título como princesa de Gales.
6. Rosas blancas: cuando las flores hablan de un lugar
El color también puede tener un significado.
Durante el funeral de la duquesa de Kent, la corona floral colocada sobre su féretro incluía rosas blancas, elegidas como referencia a Yorkshire, lugar donde nació. El arreglo también incorporó otras flores con significados específicos relacionados con la memoria, la fortaleza y la despedida. La elección demuestra que, dentro de los eventos reales, las flores pueden convertirse prácticamente en un lenguaje visual.
7. Flores que representan a una persona
La familia real también ha utilizado determinadas flores por razones mucho más personales.
En la coronación de 2023, por ejemplo, las plantas utilizadas en las vestimentas y decoraciones fueron elegidas por sus asociaciones particulares. El lirio del valle estaba relacionado con la reina Isabel II y había formado parte de su ramo de novia; el mirto representaba esperanza y el delfinio era una de las flores favoritas de Carlos III.
Esto explica por qué las flores aparecen con tanta frecuencia en momentos importantes de la realeza: permiten contar una historia sin necesidad de palabras.
¿Y qué pasa con los ramos que las princesas reciben de los niños?
Aquí el significado suele ser mucho más sencillo. Cuando una princesa recibe un pequeño ramo de manos de un niño durante un compromiso oficial, normalmente se trata de un gesto espontáneo de bienvenida o agradecimiento, no de un código secreto que la royal tenga que descifrar.
De hecho, las fotografías de Kate Middleton, la princesa Charlotte y otras royals recibiendo flores se han convertido en algunas de las escenas más entrañables de sus apariciones públicas.
La diferencia está en quién elige las flores y para qué ocasión. Un ramo entregado por un niño puede ser simplemente un regalo, un bouquet diseñado específicamente para una boda, una coronación o un funeral puede estar cargado de simbolismo.
El verdadero lenguaje de las flores de la realeza
La próxima vez que veas a una princesa recibir un ramo, vale la pena fijarse un poco más. No todas las flores esconden un mensaje, pero algunas sí forman parte de una tradición cuidadosamente construida.
El mirto habla de amor y matrimonio; el lirio del valle está relacionado con la felicidad; los nomeolvides pueden convertirse en un homenaje personal y el romero representa el recuerdo. En otros casos, una flor puede hacer referencia a un territorio, a una persona querida o incluso a la historia de la propia familia real.
Y quizá ahí está lo más interesante: en la realeza, hasta un ramo de flores puede contar una historia.