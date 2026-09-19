¿Qué se va a usar después del 15 de septiembre? Las tendencias que dominarán el otoño 2026

Después del 15 de septiembre llega uno de los momentos más interesantes del calendario de moda: el cambio de temporada. No hace falta guardar de golpe toda la ropa de verano ni renovar el armario completo. El otoño 2026 trae nuevas siluetas, colores y texturas que pueden incorporarse poco a poco a los looks que ya tienes.

Esta temporada, la moda se aleja del minimalismo absoluto y apuesta por sastrería renovada, colores intensos, estampados, detalles táctiles y referencias retro. Entre las tendencias que empiezan a tomar fuerza aparecen los jeans barrel, las ballet flats, el estampado de cebra, las chaquetas de inspiración militar y los tonos púrpura.

1. Berenjena: el color que le dará profundidad al otoño

El berenjena llega como uno de los tonos más interesantes para actualizar el guardarropa. Es profundo, sofisticado y mucho menos predecible que recurrir únicamente al negro o al café.

Puedes llevarlo en un suéter, una camisa, un vestido o incluso en accesorios. Para un look elegante, combínalo con gris, crema, negro o denim. Los tonos púrpura también aparecen entre las apuestas fuertes de la temporada, desde versiones profundas hasta tonalidades más vibrantes.

El color berenjena se posiciona como uno de los tonos protagonistas del otoño 2026. Su profundidad y sofisticación lo convierten en una alternativa elegante para actualizar los looks de temporada. Getty Images

2. Jeans barrel: cambia la silueta de tus pantalones

El jean barrel, se caracteriza por la pierna ligeramente curva, más amplia en la zona central y estrecha hacia el tobillo.

Es una alternativa interesante para quienes están cansadas de los jeans demasiado ajustados. Además, puede llevarse con prendas muy sencillas: una camisa blanca, un suéter fino o una chaqueta corta.

Para estilizar la figura, combínalo con zapatos que dejen visible el tobillo, como ballet flats o mocasines. Los jeans barrel y otras siluetas relajadas están ganando terreno frente a los pantalones demasiado ceñidos.

No dudes en llevar jeans barrel esta temporada Getty Images

3. Ballet flats: el zapato plano vuelve a ser protagonista

Las bailarinas dejan de ser únicamente una opción romántica y regresan con versiones mucho más sofisticadas.

Para otoño 2026 aparecen modelos de punta afilada, estilo Mary Jane, acabados metalizados, estampados animales y materiales diferentes. La manera más fácil de llevarlas es con pantalones sastre, jeans rectos o faldas midi. Si quieres que el look se vea más actual, busca una versión menos tradicional, como una bailarina de punta fina o con tiras.

4. Estampado de animal print, cambia de protagonista

El animal print continúa, pero esta temporada la cebra gana terreno. Si llevar un abrigo o una falda completa te parece demasiado, puedes incorporar el estampado en pequeñas dosis: un bolso, unos zapatos, una bufanda o un cinturón.

La ventaja es que el blanco y negro de la cebra combina prácticamente con cualquier color y puede darle personalidad a un conjunto básico.

El estampado aparece entre las tendencias destacadas del otoño 2026 junto con cuadros y otros motivos gráficos.

Con estos zapatos en tendencia tus looks lucirán increíbles mientras estás cómoda GettyImages

5. Chaquetas de inspiración militar

Las chaquetas con botones, cuellos estructurados y referencias militares regresan este otoño, pero no necesitas llevarlas como parte de un look completamente temático.

La fórmula más fácil consiste en combinarlas con prendas femeninas o sencillas: jeans, pantalones amplios, vestidos fluidos o una falda midi.

La tendencia aparece tanto en las pasarelas como en las propuestas comerciales de la temporada.

Las chamarras de inspiración militar son una de las tendencias que dominarán el otoño 2026. Sus botones, estructura y detalles utilitarios pueden combinarse con jeans, faldas o vestidos para crear looks sofisticados y actuales. Getty Images

6. Flecos para darle movimiento al look

Los flecos aparecen como uno de los detalles más interesantes de la temporada. Están presentes en bolsos, chaquetas, faldas y accesorios, aportando movimiento incluso a prendas de silueta sencilla.

Para llevarlos sin que el resultado se vea excesivo, basta con elegir una pieza protagonista y mantener el resto del look más limpio.

Un bolso con flecos, por ejemplo, puede transformar unos jeans y una camisa blanca.

7. Sastrería más relajada

El traje sastre continúa, pero ya no necesariamente se lleva de la manera rígida y tradicional.

Las colecciones de otoño 2026 exploran nuevas proporciones, chaquetas menos estructuradas y pantalones de diferentes volúmenes, haciendo que la sastrería pueda utilizarse tanto en la oficina como fuera de ella.

Una de las mejores maneras de actualizarla es combinar un saco con jeans o llevar un pantalón sastre con una camiseta sencilla y ballet flats.

8. Texturas que se sienten

Este otoño no todo ocurre en el color o la silueta. Las texturas adquieren protagonismo: terciopelo, bouclé, cuero, tejidos con relieve, flecos y acabados que invitan a tocar la prenda.

La tendencia responde a una moda mucho más sensorial y permite que incluso un look monocromático tenga profundidad.

7 looks elegantes para celebrar el 15 de septiembre con estilo, desde vestidos y trajes sastre hasta combinaciones con bordados y accesorios de inspiración mexicana. Getty Images

9. Un regreso a los años 80

La nostalgia también tendrá un papel importante. Las referencias a los años 80 aparecen en hombros marcados, proporciones más dramáticas, prendas de sastrería y algunos accesorios.

No necesitas recrear un look completo de aquella década. Basta con incorporar una pieza: un blazer estructurado, unos jeans de silueta retro o un accesorio llamativo.

¿Cómo empezar a vestir las tendencias de otoño 2026?

No hace falta cambiar todo el armario después del 15 de septiembre. La mejor estrategia es incorporar una tendencia a la vez.

Puedes comenzar con unas ballet flats, un bolso con flecos o una prenda en berenjena. Después, cuando bajen las temperaturas, incorporar una chaqueta militar, un blazer estructurado o un pantalón barrel.La clave del otoño 2026 está precisamente en mezclar lo nuevo con lo que ya funciona en tu armario.