Adiós al pelo sin forma: el corte que dará movimiento y volumen al cabello este otoño

El otoño trae de vuelta los cortes con capas estratégicas, pensadas para recuperar el movimiento y crear una sensación de mayor volumen sin sacrificar el largo. Entre las tendencias de la temporada destaca un estilo versátil que funciona tanto en cabello lacio como ondulado.

El corte en capas que devuelve movimiento al cabello

Si tu pelo se ve pesado, plano o simplemente perdió su forma, las capas pueden ser la solución. Este otoño, el corte apuesta por capas largas y desfiladas, distribuidas estratégicamente para generar movimiento sin crear un efecto demasiado marcado.

La diferencia está en la manera en que se trabajan. En lugar de cortar grandes bloques de cabello, las capas se integran gradualmente para conservar densidad en las puntas y aportar ligereza alrededor del rostro.

El resultado es un cabello que se mueve con mayor facilidad y tiene una apariencia más dinámica incluso cuando se lleva al natural.

Jennifer Aniston es una de las mujeres de más de 40 que se ha atrevido a llevar este moderno corte en tendencia Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

¿Por qué las capas hacen que el cabello se vea con más volumen?

El secreto está en eliminar parte del peso que mantiene el cabello pegado a la cabeza. Al crear diferentes longitudes, el pelo adquiere movimiento y las raíces pueden levantarse ligeramente.

En cabellos finos, las capas deben trabajarse con cuidado para no perder demasiada densidad. Una versión más larga y sutil puede aportar dimensión sin hacer que las puntas se vean escasas.

En cabellos abundantes, en cambio, el estilista puede jugar más con las diferentes longitudes para distribuir el peso y conseguir una silueta más equilibrada.

Gigi Hadid con un corte a capas en forma de corazón, una tendencia que aporta volumen natural, movimiento y un acabado ligero para el verano 2026. GETTY IMAGES

El butterfly cut se reinventa para otoño

Dentro de esta tendencia, el butterfly cut continúa siendo una de las referencias más interesantes. Su característica principal son las capas alrededor del rostro y en la parte superior de la cabeza, creando una silueta ligera y con mucho movimiento.

Para otoño puede llevarse en una versión menos exagerada, con capas más largas y perfectamente integradas. Esto permite conseguir el efecto de volumen sin que el corte pierda elegancia. Además, funciona especialmente bien con un brushing que marque las capas y aporte movimiento hacia afuera.

Esta es la mejor pulsera para la buena suerte Getty Images

Capas que enmarcan el rostro

Otra forma de actualizar el cabello esta temporada es incorporar capas frontales. Estas comienzan alrededor de los pómulos, la mandíbula o el mentón y se integran con el resto de la melena.

Además de aportar movimiento, ayudan a crear una estructura visual alrededor del rostro. Dependiendo de dónde comiencen, pueden conseguir un efecto completamente diferente. Las capas más largas generan una transformación sutil, mientras que las que empiezan más arriba producen un resultado más marcado y dinámico.

Sabrina Carpenter lleva el flequillo voluminoso en melenas largas, sumando cuerpo, movimiento y un brillo glamoroso que realza su estilo natural. Getty Images

¿Este corte funciona para cabello lacio?

De hecho, las capas pueden ser especialmente favorecedoras en cabello lacio porque permiten romper la apariencia de una melena completamente plana.

En este tipo de cabello, un acabado con ondas suaves puede hacer todavía más evidente el movimiento del corte. Pero no es indispensable: bien trabajado, el cabello lacio también puede lucir sofisticado y con dimensión.

¿Y para cabello ondulado o rizado?

Las capas también funcionan muy bien en cabellos ondulados y rizados, aunque necesitan adaptarse a la textura natural.

En estos casos, es importante que el corte considere cómo se comporta el cabello cuando está seco, ya que los rizos pueden encogerse y cambiar de posición. Las capas bien distribuidas ayudan a evitar que la melena tenga una forma triangular y permiten que cada onda o rizo tenga mayor definición.

Cortes de pelo ondulado con efecto antiedad Getty Images

Cómo peinar este corte para conseguir más volumen

No necesitas un peinado elaborado para potenciar el efecto. Después de lavar el cabello, aplica un producto ligero de volumen en las raíces y utiliza un secador con cepillo redondo para levantar ligeramente la parte superior.

Si buscas un acabado más relajado, deja que el cabello se seque parcialmente al aire y después marca algunas ondas con una herramienta de calor. Termina con una pequeña cantidad de producto en las puntas para mantener el movimiento sin apelmazarlo.

La clave está en evitar fórmulas demasiado pesadas que puedan quitarle ligereza al corte.

El corte ideal para decir adiós al pelo sin forma

Si sientes que tu cabello perdió movimiento, no necesariamente necesitas sacrificar varios centímetros. Las capas largas, el desfilado frontal y las versiones suaves del butterfly cut permiten transformar una melena sin modificar radicalmente su longitud.

Este otoño, el objetivo es que el cabello tenga forma, movimiento y volumen de apariencia natural. Un corte bien estructurado puede ser suficiente para conseguir una melena mucho más dinámica y actual.