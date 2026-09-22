El tejido que dominará el otoño 2026: 7 prendas de ante que querrás llevar

El tejido capaz de hacer que un look se sienta inmediatamente más otoñal, es el ante. También conocido como gamuza o suede, este material regresa con fuerza en 2026 y aparece en prendas y accesorios que van mucho más allá de la clásica chamarra café.

Su textura suave, acabado mate y tonos cálidos lo convierten en uno de los materiales más fáciles de incorporar durante los meses de frío. Además, esta temporada aparece en diferentes siluetas: desde chamarras bomber y blazers hasta faldas, abrigos, bolsos y botas.

La tendencia también se aleja de los tradicionales tonos marrones. Aunque el chocolate, camel, coñac y taupe siguen siendo apuestas muy versátiles, el ante comienza a aparecer en colores como rojo, verde oliva, azul profundo y ciruela.

Si estás buscando qué prendas comprar para actualizar tu armario esta temporada, estas son las siete piezas de ante que querrás llevar.

7 prendas de ante que serán tendencia este otoño 2026

Chamarra de ante

La chamarra de ante es la pieza más fácil para comenzar a llevar esta tendencia. Su gran ventaja es que funciona con prácticamente todo: jeans, vestidos, faldas, pantalones de vestir e incluso prendas deportivas.

Para otoño 2026 destacan las versiones bomber, cropped, oversized y las siluetas tipo camisa. Una chamarra de ante en café chocolate o camel puede convertirse en una de esas piezas que utilizas durante toda la temporada.

Para un look casual, combínala con jeans rectos, una camiseta blanca y botines. Si quieres darle un giro más elegante, úsala sobre un vestido midi o con pantalones sastre.

La chamarra de ante se convierte en una de las prendas clave del otoño 2026. Su textura suave y tonos cálidos la hacen fácil de combinar con jeans, vestidos, faldas o prendas de punto. Getty Images

Falda de ante

La falda de ante es una alternativa diferente para llevar el tejido sin recurrir a la clásica chaqueta.

Las versiones midi, mini y de línea A funcionan especialmente bien con prendas de punto durante el otoño. Una falda café de ante con un suéter crema y botas altas crea un look sofisticado sin necesidad de demasiados accesorios.

También puedes llevarla con una camisa blanca o una blusa de encaje para crear contraste entre diferentes texturas.

La falda de ante se suma a las tendencias del otoño 2026 con siluetas que van desde diseños mini hasta cortes midi. En tonos chocolate, camel o café, es una prenda versátil para combinar con tejidos de punto, camisas y botas. Getty Images

Pantalones de ante

El ante también llega a los pantalones y transforma una prenda básica en el punto central del look.

Los cortes rectos y de pierna amplia son especialmente fáciles de combinar. Puedes llevarlos con un suéter ajustado, una camisa blanca o un blazer para conseguir un estilismo más pulido.

Si utilizas pantalones de ante en un tono chocolate o camel, puedes combinarlos con diferentes tonalidades de beige, blanco, gris o incluso burdeos.

El pantalón de ante llega como una alternativa sofisticada para el otoño 2026. Los cortes rectos, amplios o ligeramente acampanados funcionan especialmente bien en tonos chocolate, camel y café, y pueden combinarse con prendas de punto, camisas o blazers. Getty Images

Abrigo de ante

Cuando las temperaturas bajan, el ante también puede convertirse en una alternativa al abrigo tradicional.

Los diseños largos aportan una apariencia sofisticada y funcionan especialmente bien con vestidos, pantalones amplios y prendas de punto. El trench de ante también aparece como una de las versiones más elegantes de esta tendencia.

Para un armario versátil, los tonos camel, chocolate y taupe son fáciles de combinar durante toda la temporada.

El abrigo de ante se convierte en una de las prendas protagonistas del otoño 2026. En tonos camel, chocolate o taupe, aporta textura y sofisticación a los looks y puede llevarse tanto con prendas casuales como con vestidos o sastrería. Getty Images

Bolso de ante

Si no quieres invertir en una prenda completa, un bolso de ante es una forma sencilla de incorporar la tendencia.

Los modelos tipo tote, hobo, bucket y de hombro aparecen entre las opciones más relevantes de la temporada. Además, el ante puede darle textura y profundidad incluso al look más sencillo.

Un bolso chocolate con jeans y una camiseta blanca puede ser suficiente para conseguir un estilismo otoñal. Si quieres algo más llamativo, apuesta por un bolso de ante en rojo, verde oliva o ciruela.

El bolso de ante se suma a las tendencias del otoño 2026 con siluetas como tote, hobo y bucket. En tonos chocolate, camel, café o incluso burdeos, es una forma sencilla de incorporar la textura de la temporada a cualquier look. Getty Images

Botas de ante

Las botas de ante también se convierten en protagonistas del otoño 2026. Desde botines hasta modelos altos, esta textura aporta una apariencia más suave que el cuero tradicional.

Las botas altas pueden combinarse con faldas midi, vestidos y minifaldas, mientras que los botines funcionan con jeans, pantalones de vestir y faldas.

Para un look especialmente actual, puedes combinar botas de ante café chocolate con prendas en tonos crema, beige o burdeos.

Blazer de ante

El blazer de ante combina la estructura de la sastrería con la textura suave de la gamuza y es una de las piezas más sofisticadas para llevar esta tendencia.

Puedes utilizarlo como sustituto de tu blazer tradicional y combinarlo con pantalones de vestir para un look de oficina. También puedes llevarlo con jeans y una camiseta básica para darle un giro más relajado.

Los diseños en camel, chocolate y coñac son fáciles de incorporar, mientras que las versiones en tonos intensos funcionan como una pieza protagonista.

El blazer de ante combina la estructura de la sastrería con la textura suave del ante, convirtiéndose en una de las prendas clave del otoño 2026. En tonos camel, chocolate o cognac, puede llevarse con jeans, pantalones de vestir, faldas o vestidos. Getty Images

¿Cómo llevar el ante este otoño 2026?

La clave está en combinarlo con diferentes texturas. Como el ante tiene una apariencia cálida y suave, funciona especialmente bien con denim, algodón, tejidos de punto, seda y prendas de encaje.

Una chamarra de ante con jeans es una combinación sencilla para todos los días. Una falda de gamuza con un suéter de punto crea un look mucho más otoñal, mientras que un blazer de ante con pantalones sastre puede convertirse en una opción elegante para la oficina.

También puedes apostar por el look monocromático y combinar diferentes piezas en tonos similares de café, camel o beige. Para evitar que el estilismo se vea plano, incorpora diferentes texturas y accesorios.

¿Qué colores de ante serán tendencia este otoño?

Los tonos café siguen siendo protagonistas. Chocolate, camel, coñac, beige y taupe son algunas de las alternativas más fáciles de combinar y funcionan especialmente bien con la paleta característica del otoño.

Sin embargo, esta temporada el ante también se aleja de los tonos neutros. El rojo, verde oliva, azul profundo y ciruela aparecen como opciones para quienes quieren llevar la tendencia de una manera más llamativa.

Si es tu primera pieza de ante, una chamarra, bolso o par de botas en chocolate o camel puede ser una elección especialmente versátil. Si ya tienes los básicos, un accesorio de color puede actualizar completamente tu armario.

¿El ante seguirá siendo tendencia en otoño 2026?

El ante no aparece únicamente en una pieza específica, sino en diferentes categorías de moda. Durante esta temporada se encuentra en chamarras, blazers, abrigos, pantalones, faldas, bolsos y calzado, consolidándose como una de las texturas más reconocibles del otoño.

Su regreso también demuestra que no necesitas renovar todo tu armario para adoptar una tendencia. Una sola pieza de ante puede transformar prendas que ya tienes y hacer que tus looks se sientan completamente diferentes.

Este otoño 2026, la gamuza deja de ser solamente una opción clásica para las chamarras y se convierte en un material que puede llevarse de pies a cabeza. Ya sea en una falda, un bolso, unas botas o una chamarra, el ante tiene todo para convertirse en la textura favorita de la temporada.