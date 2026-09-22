Hiking después de los 40: el ejercicio que Kate Middleton convirtió en tendencia y sus beneficios

Después de los 40, encontrar una actividad física que sea sostenible, entretenida y que pueda practicarse al aire libre puede convertirse en una nueva forma de cuidar el bienestar. El hiking, también conocido como senderismo, está ganando popularidad precisamente por esa combinación de movimiento, naturaleza y desconexión.

Y una de las figuras que ha puesto nuevamente este ejercicio bajo los reflectores es Kate Middleton. La princesa de Gales ha mostrado en diferentes ocasiones su afición por las actividades al aire libre y, en junio de 2026, se convirtió en la primera integrante de la Familia Real británica en completar el National Three Peaks Challenge, un reto que consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas.

Aunque el reto de Kate está muy por encima de lo que implica una caminata convencional, su relación con la naturaleza es algo que ha mencionado públicamente. Durante una visita al Lake District, la princesa habló de cómo pasar tiempo en entornos naturales le ayuda a encontrar paz, equilibrio y una sensación de reconexión.

¿Qué es exactamente el hiking?

El hiking es una actividad que consiste en caminar por senderos y rutas naturales, generalmente durante periodos más prolongados que una caminata cotidiana. Puede practicarse en montañas, bosques, parques naturales o incluso rutas cercanas a las ciudades.

Una de sus ventajas es que no existe una única manera de hacerlo. Puedes comenzar con recorridos sencillos y aumentar gradualmente la distancia, la duración o la dificultad de las rutas.

El NHS señala que caminar a paso ligero puede ayudar a desarrollar resistencia, quemar calorías y favorecer la salud cardiovascular. También recomienda aumentar progresivamente la distancia cuando una persona está comenzando a caminar con mayor frecuencia.

La princesa de Gales participa en un ejercicio de entrenamiento de rescate en montaña durante su visita a Merthyr Tydfil, Gales, el 27 de abril de 2023. Esta fotografía de archivo muestra el interés de Kate Middleton por las actividades al aire libre. Getty Images

¿Por qué el hiking se ha convertido en una tendencia después de los 40?

Más que tratarse de una tendencia exclusiva de una edad, el senderismo responde a una búsqueda cada vez mayor de actividades que combinen ejercicio y bienestar mental.

A diferencia de algunos entrenamientos que requieren un gimnasio o equipo especializado, caminar puede ser una actividad accesible y adaptable a diferentes niveles de condición física. Además, practicarla en espacios naturales añade un componente de desconexión que muchas personas buscan dentro de sus rutinas.

La actividad física regular está asociada con beneficios para la salud física y mental. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), mantenerse activo puede favorecer el sueño, reducir sentimientos de ansiedad, mejorar la salud cardiovascular y ayudar a conservar la salud de huesos y músculos.

5 beneficios del hiking después de los 40

Ayuda a mantenerte activa

Caminar por senderos puede convertirse en una manera sencilla de incorporar actividad física a la rutina. Dependiendo de la inclinación y el ritmo, una ruta puede representar desde una actividad moderada hasta un ejercicio más exigente.

No es necesario comenzar con una montaña. Una caminata de intensidad moderada y aumentar progresivamente la distancia puede ser suficiente para crear el hábito.

Favorece la salud cardiovascular

Caminar a paso rápido puede elevar la frecuencia cardiaca y contribuir a mantener una buena condición cardiovascular. El CDC señala que la actividad física regular puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

Fortalece músculos y huesos

Las rutas con pendientes requieren mayor esfuerzo de piernas y glúteos que caminar sobre una superficie completamente plana. Además, la actividad física regular ayuda a mantener la fuerza muscular y la salud ósea a medida que envejecemos.

Esto resulta especialmente relevante después de los 40, etapa en la que mantener la masa muscular y la salud de los huesos adquiere cada vez mayor importancia.

Puede ayudar a reducir el estrés

Uno de los grandes atractivos del hiking es que el ejercicio ocurre fuera de los espacios habituales. Caminar entre árboles, montañas o senderos puede convertirse en un momento de desconexión de las pantallas y las obligaciones cotidianas.

La actividad física, además, puede reducir temporalmente los sentimientos de ansiedad y contribuir a mejorar el sueño.

También puede ser una actividad social

El hiking no tiene por qué hacerse en solitario. Caminar con amigas, pareja o familiares puede convertir el ejercicio en una actividad social y facilitar que se convierta en un hábito.

El CDC señala que las caminatas en grupo también pueden favorecer la conexión social, mientras que el NHS recomienda caminar con otras personas como una estrategia para mantener la motivación.

¿Cómo empezar a hacer hiking después de los 40?

No necesitas comenzar con una ruta de montaña ni intentar imitar el desafío que realizó Kate Middleton. Si no tienes experiencia, lo recomendable es empezar con caminatas cortas y rutas sencillas, para después aumentar progresivamente la distancia y la dificultad.

También es importante elegir calzado cómodo y con buen soporte. Para recorridos largos, el NHS recomienda llevar agua, protector solar y ropa adecuada para las condiciones climáticas; en rutas más exigentes puede ser conveniente utilizar calzado especializado.

Antes de realizar una ruta particularmente exigente, también conviene considerar el nivel de condición física, el terreno y las condiciones del clima.

Kate Middleton, princesa de Gales, durante un ejercicio de entrenamiento con el equipo Central Beacons Mountain Rescue en Merthyr Tydfil, Gales, el 27 de abril de 2023. La fotografía de archivo muestra a la royal participando en una actividad al aire libre durante uno de sus compromisos oficiales. Getty Images

Kate Middleton y su conexión con la naturaleza

La relación de Kate con las actividades al aire libre no es nueva. En diferentes apariciones públicas, la princesa ha hablado de los beneficios que encuentra al estar en contacto con la naturaleza.

Su reciente participación en el National Three Peaks Challenge llevó esa afición a otro nivel. El recorrido incluye Ben Nevis, en Escocia; Scafell Pike, en Inglaterra, y Snowdon, en Gales, y debe completarse en un periodo de 24 horas. Kate realizó el reto con un propósito benéfico relacionado con The Royal Marsden Cancer Charity.

El interés por el hiking, sin embargo, no tiene que ver únicamente con completar grandes desafíos. Para quienes buscan mantenerse activas después de los 40, una caminata al aire libre puede ser una alternativa más sencilla para comenzar a incorporar movimiento a la vida cotidiana.

El llamado “efecto Kate” puede haber puesto nuevamente el senderismo bajo los reflectores, pero sus beneficios no dependen de subir una montaña: caminar con regularidad, adaptar la intensidad y disfrutar del contacto con la naturaleza puede convertirse en una forma accesible de cuidar el bienestar físico y mental.