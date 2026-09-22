El ‘corte pixie’ de Charlene de Mónaco que rejuvenece las facciones y estiliza el cuello

A lo largo de los años, Charlene de Mónaco ha demostrado ser una de las figuras más vanguardistas de la realeza europea cuando se trata de belleza. Lejos de aferrarse a las melenas largas o a los recogidos clásicos del protocolo palaciego, la esposa del príncipe Alberto ha hecho del estilismo corto su firma personal. Su versión más reciente del corte pixie se consolida como la inspiración definitiva para quienes buscan un cambio de look con efecto antiedad inmediato.

Este corte, caracterizado por mantener los laterales y la nuca bien pulidos mientras se conserva mayor longitud y textura en la parte superior, logra un equilibrio perfecto entre la comodidad y la alta costura.

Por qué el pixie de Charlene de Mónaco rejuvenece y estiliza

Efecto lifting visual: Al despejar por completo el cuello, las orejas y la línea de la mandíbula, este estilo eleva ópticamente las facciones y suaviza la pérdida de firmeza en el óvalo facial.

Alarga la silueta del cuello: Al eliminar el peso del cabello sobre los hombros, crea la ilusión de un cuello más largo y una postura más erguida, ideal para destacar escotes estructurados y alta joyería.

Aporta volumen en la coronilla: Desfilado estratégicamente en la parte superior, permite trabajar el peinado con textura o un suave tupé, lo que da cuerpo a los cabellos finos o debilitados.

Resalta la mirada y los pómulos: Al no tener capas que caigan sobre las mejillas, la atención se desplaza directamente a la estructura ósea del rostro y a los ojos.

Además del corte de pelo moderno, Charlene lleva un tono de cabello que ayuda a disumular las primeras canas. Getty Images

Claves de estilo para pedirlo en el salón

Para replicar el acabado refinado de la princesa monaguesca, solicita a tu estilista un pixie evolucionado con flequillo ladeado o capeado suave. Es clave dejar la nuca limpia pero no rapada, permitiendo que las patillas caigan sutilmente para enmarcar el rostro sin endurecer las expresiones.

En cuanto al color, Charlene apuesta por un rubio ceniza o platino con iluminación multidimensional: una base ligeramente más profunda con mechas finas en tonos mantequilla y hielo que atrapan la luz y disimulan de forma impecable las primeras canas.

Cómo peinarlo en casa en menos de 5 minutos

1. Prepara el cabello: Aplica un protector térmico con efecto voluminizador sobre el cabello húmedo.

2. Secado estratégico: Con ayuda de un cepillo plano o tus propios dedos, seca el cabello dirigiendo el aire de la secadora hacia arriba y hacia un lado para crear elevación en la raíz.

3. Texturiza sin acartonar: Trabaja una pequeña cantidad de cera en crema o pomada mate entre las manos y moldea las puntas superior para darle movimiento desenfadado pero pulido.

4. Sella el brillo: Finaliza con una bruma de aerosol fijador ligero para mantener la estructura intacta durante todo el día.

