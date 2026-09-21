Príncipe Harry vuelve a aparecer en Reino Unido sin Meghan Markle: así fue su tercer evento desde su regreso

El príncipe Harry volvió a aparecer públicamente en Reino Unido y, una vez más, lo hizo sin Meghan Markle. El duque de Sussex asistió este lunes 21 de septiembre a los premios WellChild 2026, celebrados en el Royal Lancaster Hotel de Londres, en lo que se convirtió en su tercer compromiso público desde que regresó al país junto a su esposa y sus hijos a finales de agosto.

Para la ocasión, Harry eligió un traje azul marino con camisa blanca y corbata estampada. A su llegada fue recibido por representantes de WellChild y posó para las fotografías antes de participar en la ceremonia.

El evento tiene además un significado especial para el príncipe, ya que mantiene una relación de larga duración con la organización. Harry es patrono de WellChild desde 2007 y ha asistido regularmente a sus premios anuales.

El príncipe Harry, duque de Sussex, durante los WellChild Awards 2026, celebrados en Londres, Inglaterra, el 21 de septiembre de 2026. El duque de Sussex asistió al evento como parte de sus compromisos con la organización WellChild. Getty Images

Harry reaparece solo en Londres

La ausencia de Meghan Markle volvió a llamar la atención. La duquesa de Sussex no acompañó a Harry a los premios WellChild y tampoco ha realizado una aparición pública oficial desde que la familia regresó al Reino Unido el pasado 26 de agosto.

Meghan se ha mantenido enfocada en ayudar a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, a adaptarse a su nueva vida escolar en Reino Unido. Los niños comenzaron recientemente las clases y posteriormente cambiaron de escuela debido a preocupaciones relacionadas con la logística y la seguridad de sus traslados.

Harry, en cambio, ha mantenido una agenda pública especialmente activa desde su regreso.

El príncipe Harry, duque de Sussex, junto a Craig Hatch e invitados durante los WellChild Awards 2026, celebrados en Londres, Inglaterra, el 21 de septiembre de 2026. Getty Images

Esta es la tercera aparición pública de Harry desde su regreso

Los premios WellChild representan el tercer compromiso público de Harry desde que regresó al Reino Unido.

Su primera aparición tuvo lugar el 17 de septiembre, cuando asistió a los primeros Invictus Spirit Awards en el Old Royal Naval College de Greenwich, Londres. El evento estuvo dedicado a reconocer a personas vinculadas con la comunidad de los Invictus Games y sirvió también como una ceremonia de recaudación de fondos para la organización.

Al día siguiente, el príncipe viajó a Birmingham para participar en el lanzamiento de INSPIRE, un programa educativo relacionado con los Invictus Games Birmingham 2027. Durante esa visita convivió con estudiantes y veteranos y participó en distintas actividades vinculadas con el proyecto.

Ahora, con su aparición en los WellChild Awards, Harry suma tres compromisos públicos en pocos días.

El discurso de Harry durante los WellChild Awards

Durante la ceremonia, el príncipe Harry presentó el premio Inspirational Child, correspondiente a la categoría de niños de entre 4 y 6 años. El reconocimiento forma parte de una celebración dedicada a niños y jóvenes que viven con enfermedades graves, así como a sus familias y a los profesionales que los acompañan.

Antes de la ceremonia, Harry destacó la importancia de los premios y del trabajo de WellChild, especialmente porque este año se conmemoran dos décadas del programa WellChild Nurse.

El príncipe señaló que era un privilegio formar parte nuevamente de la ceremonia y conocer a los niños, jóvenes, familias y profesionales reconocidos por la organización. También destacó el impacto del programa, que durante dos décadas ha ayudado a miles de niños y familias a vivir una mayor parte de su vida en casa.

¿Por qué Meghan Markle no acompañó a Harry?

Aunque Meghan sí ha acompañado a Harry en anteriores ediciones de los WellChild Awards, este año decidió mantenerse fuera del evento.

La pareja asistió junta a los premios en 2018 y 2019, antes de abandonar sus funciones como miembros sénior de la Familia Real británica y trasladarse a Estados Unidos en 2020.

Desde el regreso de la familia al Reino Unido, Harry y Meghan han tenido agendas públicas diferentes. Mientras él ha retomado algunos de sus compromisos relacionados con organizaciones benéficas, Meghan se ha mantenido alejada de los eventos públicos.

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Harry no retoma sus funciones como royal

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido no significa que haya recuperado sus antiguas funciones como miembro sénior de la Familia Real.

Harry y Meghan continúan siendo miembros no trabajadores de la Familia Real británica. El 7 de septiembre, el rey Carlos III confirmó esta situación mediante una carta emitida a través del Lord Chamberlain.

Aun así, Harry ha continuado desarrollando actividades relacionadas con las organizaciones que apoya desde hace años, especialmente WellChild e Invictus Games.

Su agenda en Reino Unido continuará durante los próximos días. Después de sus compromisos con Invictus y WellChild, está previsto que viaje a Nueva York para participar en la reunión anual de la Clinton Global Initiative los días 22 y 23 de septiembre.

La aparición de Harry en los WellChild Awards deja así una imagen muy distinta a la de sus años como miembro activo de la Familia Real: vestido de traje, solo y dedicado a sus compromisos benéficos, el duque de Sussex continúa construyendo su agenda pública desde su nueva posición dentro de la monarquía.