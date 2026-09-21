El viaje de William y Kate a Escocia que nadie esperaba: la revelación que coincide con el nuevo capítulo sobre Diana

El príncipe William y Kate Middleton realizaron una visita a Escocia que pasó prácticamente desapercibida hasta que nuevas imágenes y detalles de su agenda salieron a la luz. La pareja viajó a la isla de Bute el pasado 17 de septiembre, donde participó en diferentes actividades junto a habitantes de la comunidad.

La visita ocurrió en un momento especialmente llamativo para la Familia Real británica. Al mismo tiempo, las declaraciones de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, volvieron a poner bajo el foco algunos episodios relacionados con la muerte de la princesa y su relación con el entonces príncipe Carlos.

¿Qué hacían William y Kate en Escocia?

William y Kate viajaron hasta la isla de Bute, situada frente a la costa occidental de Escocia, para participar en diferentes compromisos relacionados con la comunidad, el deporte, el voluntariado y la conservación.

Durante su visita, la pareja conoció el Bute Shinty Club, donde conversó con jugadores y habitantes de la isla y se animó a probar el shinty, uno de los deportes tradicionales de Escocia.

Kate Middleton incluso tomó un caman, el bastón utilizado para practicar este deporte, y participó brevemente en la actividad. William también se sumó al juego mientras ambos convivían con los habitantes de la comunidad.

Más tarde, los príncipes de Gales participaron en una jornada de limpieza de playa en Ettrick Bay, donde conocieron el trabajo de voluntarios dedicados a la protección de la costa.

La visita continuó en Port Bannatyne, donde acudieron al Anchor Tavern Pub and Hub, un proyecto comunitario que funciona gracias a la participación de voluntarios.

El príncipe William y Kate Middleton durante su visita a la isla de Bute, Escocia, donde realizaron distintos compromisos con la comunidad local. Su aparición se produjo mientras nuevas revelaciones sobre la princesa Diana volvían a generar atención sobre la Familia Real británica. Getty Images

¿Por qué llamó la atención su viaje a Escocia?

La visita de William y Kate cobró especial interés por el momento en que se conoció. Su aparición en Bute coincidió con una nueva ola de atención alrededor de la historia de Diana, después de que Charles Spencer compartiera nuevos recuerdos sobre su hermana en su libro Swan Song: Diana, My Sister.

En el libro, Spencer relata una conversación telefónica que asegura haber mantenido con quien entonces era el príncipe Carlos días después de la muerte de Diana en 1997.

Según el recuerdo de Spencer, Carlos habría pronunciado una frase relacionada con el futuro recuerdo de Diana. Esta afirmación forma parte de la memoria personal del hermano de la princesa y no ha sido confirmada de manera independiente.

El Palacio de Buckingham reaccionó a algunas de las declaraciones señalando que el duelo puede afectar los recuerdos, el juicio y la percepción de los acontecimientos. Spencer, por su parte, ha mantenido su versión de lo ocurrido.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos hizo que la visita de William y Kate adquiriera una lectura adicional, aunque no existe información pública que confirme que su viaje estuviera relacionado con las nuevas revelaciones sobre Diana.

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William y Kate mantienen su agenda oficial

A pesar del contexto, la visita de los príncipes de Gales estuvo centrada en sus compromisos oficiales con la comunidad de Bute.

En Escocia, William y Kate utilizan los títulos de duque y duquesa de Rothesay y han realizado diferentes visitas a comunidades de la región durante los últimos años.

El recorrido por Bute también permitió a la pareja continuar con una de las líneas habituales de su agenda: acercarse a organizaciones locales, conocer proyectos comunitarios y destacar iniciativas relacionadas con el medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

La visita ocurrió, por tanto, mientras el nombre de Diana volvía a ocupar titulares, pero no hay elementos que permitan establecer que ambos acontecimientos estuvieran directamente conectados.

El entonces príncipe Carlos y Diana de Gales, una de las parejas más recordadas de la familia real británica. Su matrimonio y posterior separación marcaron uno de los capítulos más comentados de la historia reciente de la monarquía. Getty Images

El nuevo capítulo de la historia de Diana

Las revelaciones de Charles Spencer han vuelto a despertar interés por algunos de los episodios que rodearon a Diana durante los últimos años de su vida y después de su muerte.

En su libro, Spencer recupera recuerdos personales de su relación con su hermana y aborda también el impacto que tuvieron determinados acontecimientos en su familia, incluidos William y Harry.

Cuando Diana murió en 1997, William tenía 15 años y Harry 12. Casi tres décadas después, nuevos testimonios y recuerdos continúan generando interés alrededor de la princesa y de la Familia Real británica.

Mientras estas revelaciones ocupan nuevamente la conversación pública, William y Kate continúan con su agenda institucional. Su visita a la isla de Bute fue una de sus actividades en Escocia y mostró a la pareja participando de manera cercana en la vida de una comunidad local, justo cuando un nuevo capítulo sobre el pasado de la Familia Real comenzaba a generar titulares.