¿De qué murió Presley Gerber? Lo que se sabe del deceso del hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre de 2026 a los 27 años. De acuerdo con los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, el modelo falleció mientras se encontraba en un centro de rehabilitación. La familia confirmó la noticia y pidió privacidad durante este momento.

El médico forense no ha establecido públicamente qué provocó su fallecimiento y la autopsia continúa pendiente.

¿De qué murió Presley Gerber?

Por el momento, se desconoce la causa de muerte. El reporte del médico forense únicamente establece que Presley murió el 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

La noticia llega después de varios años en los que el propio Presley habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su proceso de recuperación de una adicción. Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer que alguno de ellos haya provocado su fallecimiento.

La investigación forense deberá determinar las circunstancias de su muerte. Hasta que se publique una conclusión oficial, no existe información suficiente para afirmar una causa específica.

¿Presley Gerber tenía problemas de adicción?

Presley había hablado públicamente durante los últimos años sobre sus dificultades con el consumo de sustancias y su salud mental.

En 2024 habló sobre una fuerte adicción a los opiáceos y sobre una sobredosis de fentanilo que, según relató entonces, lo dejó en coma durante varios días. También comenzó a utilizar sus redes sociales para hablar de recuperación y salud mental, incluyendo una serie llamada Mental Health Mondays.

En diciembre de 2025, además, compartió un video en el que habló sobre los distintos tratamientos que había recibido y los medicamentos que había utilizado para tratar, entre otros problemas, ataques de pánico.

Presley Gerber había hablado de su proceso de recuperación

Uno de los últimos testimonios públicos de Presley sobre su recuperación apareció en marzo de 2026. El modelo compartió en Instagram un video relacionado con un tratamiento con ibogaína que realizó en México.

La ibogaína es una sustancia psicoactiva que ha sido estudiada en relación con los trastornos por consumo de sustancias. Presley describió aquella experiencia como un momento difícil en el que tuvo que enfrentarse a situaciones que había estado evitando y expresó su esperanza de que fuera la última vez que necesitara someterse a un tratamiento de ese tipo.

Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber reaccionaron públicamente a aquella publicación para mostrarle su apoyo. Cindy llamó a su hijo “un guerrero” y expresó lo orgullosa que estaba de él.

La publicación ha vuelto a circular después de su muerte, pero no existe información que permita relacionar ese tratamiento con su fallecimiento.

Presley Gerber durante el desfile de Dolce & Gabbana correspondiente a la temporada Otoño/Invierno 2017-2018, celebrado durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, Italia, el 14 de enero de 2017. Getty Images

Kaia Gerber habló recientemente sobre la lucha de su hermano

Pocas semanas antes de la muerte de Presley, su hermana Kaia Gerber habló públicamente sobre las dificultades que había atravesado su familia debido a los problemas de adicción de su hermano.

En una entrevista para un medio especializado en moda, en agosto de 2026, Kaia describió la situación como algo que había afectado profundamente a toda la familia. También explicó que la apertura de Presley sobre sus problemas había cambiado la manera en que todos enfrentaban la situación.

“Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera la afecta por completo”, explicó Kaia, quien también destacó la decisión de su hermano de mostrarse públicamente vulnerable.

Sus declaraciones adquirieron un significado distinto después de conocerse el fallecimiento de Presley, aunque habían sido realizadas antes de su muerte y no ofrecen información sobre las circunstancias de su deceso.

Kaia Gerber y su hermano Presley Gerber durante el partido entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, el 23 de febrero de 2024. Getty Images

¿Qué se sabe del último tratamiento de Presley Gerber?

Además del tratamiento con ibogaína que compartió en marzo, los registros y reportes publicados después de su muerte confirman que Presley se encontraba en un centro de rehabilitación cuando falleció.

El médico forense del condado de Los Ángeles no ha proporcionado detalles adicionales sobre el tratamiento que recibía en ese momento ni sobre las circunstancias médicas que rodearon su muerte. La autopsia y la investigación correspondiente deberán determinar esos detalles.

Por ahora, es importante separar dos hechos, Presley tenía un historial público de adicción y estaba en rehabilitación cuando murió, pero no se ha confirmado que esas circunstancias sean la causa de su fallecimiento.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Walker Gerber nació en 1999 en Beverly Hills, California. Era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de Kaia Gerber.

Al igual que su madre y su hermana, desarrolló una carrera como modelo. Debutó en las pasarelas siendo adolescente y posteriormente trabajó con firmas como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. También participó en campañas para marcas como Calvin Klein y Celine.

En 2018 apareció junto a Cindy Crawford en un anuncio de Pepsi durante el Super Bowl LII. La campaña recreó el famoso comercial que su madre había protagonizado en 1992, cuando Presley tenía 18 años.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, desarrolló una carrera como modelo desde su adolescencia y trabajó para algunas de las firmas más reconocidas de la industria internacional de la moda. Getty Images

La salud mental fue parte importante de su vida pública

En los últimos años, Presley decidió hablar abiertamente sobre salud mental. A través de sus redes sociales compartió experiencias relacionadas con depresión, adicción y recuperación, con la intención de generar conversaciones sobre temas que suelen mantenerse en privado.

También participó en conversaciones públicas sobre salud mental y explicó que quería utilizar su experiencia para que otras personas no sintieran que atravesaban situaciones similares en soledad.

Esta faceta de su vida había adquirido especial relevancia dentro de su familia. Kaia explicó que la decisión de Presley de hablar abiertamente sobre sus problemas también había cambiado la manera en que los Gerber-Crawford enfrentaban una situación que durante años habían mantenido en privado.

¿Cuándo fue visto Presley Gerber por última vez?

Presley fue fotografiado públicamente por última vez en junio de 2026, cuando apareció junto a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, durante un evento en Malibu. Un mes antes también había sido visto junto a su familia durante el lanzamiento de una colaboración de Kaia Gerber.

En julio, Cindy Crawford también dedicó un mensaje público a su hijo con motivo de su cumpleaños número 27. En ese momento, la modelo expresó su orgullo por el hombre en el que se había convertido.

Cindy Crawford y su familia piden privacidad

Después de confirmarse la muerte de Presley, un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber pidió privacidad para la familia.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, señaló su representante.

Por ahora, Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte.

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber a su llegada a The Fashion Awards 2018, celebrados en el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra, el 10 de diciembre de 2018. Getty Images

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Presley Gerber?

Lo confirmado por las autoridades es que Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026 a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. La causa de muerte todavía no ha sido determinada públicamente y la autopsia permanece pendiente.

Aunque Presley habló durante años sobre sus problemas de adicción y salud mental y recientemente había buscado tratamiento, no existe por ahora una conclusión oficial que vincule alguno de estos factores con su muerte. Cualquier afirmación en ese sentido sería prematura hasta que el médico forense dé a conocer sus conclusiones.

La familia ha solicitado privacidad mientras continúa el proceso y las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.