Quiénes son las 3 esposas de Charles Spencer, previo a su matrimonio con Cat Jarman

La vida sentimental de Charles Spencer, noveno conde Spencer y hermano menor de la recordada princesa Diana, siempre ha ocupado un lugar destacado en las crónicas de la aristocracia británica. Tras su reciente e imprevista boda en Arizona, el 15 de mayo de 2026, con la reconocida arqueóloga noruega Cat Jarman —con quien compartía el exitoso pódcast de historia The Rabbit Hole Detectives—, el aristócrata de 61 años sumó su cuarto matrimonio.

Sin embargo, antes de la llegada de la condesa Cat a la imponente finca de Althorp, tres mujeres desempeñaron el rol de Lady Spencer en diferentes etapas de su vida, dejando una huella imborrable en el árbol genealógico de la dinastía.

1. Victoria Lockwood (1989 - 1997): La primera condesa y la sombra de la presión mediática

Charles contrajo matrimonio por primera vez en 1989 con la exmodelo británica Victoria Lockwood. La boda, celebrada en la cúspide de la popularidad de Lady Di, colocó a la joven pareja bajo un acoso periodístico constante.

Para huir de la atención mediática y criar a sus hijos en un entorno más protegido, la familia decidió trasladarse a Sudáfrica en 1995. Fruto de esta relación nacieron cuatro de los hijos del conde: Lady Kitty Spencer (una de las figuras más cotizadas de la moda europea), las gemelas Lady Amelia y Lady Eliza, y Louis Spencer, vizconde Althorp y futuro heredero del título y la propiedad.

Tras una etapa compleja marcada por problemas de salud y tensiones personales, la pareja concretó un sonado divorcio en diciembre de 1997, apenas unos meses después del trágico fallecimiento de Diana de Gales.

El matrimonio de Charles y Victoria duró ocho años, periodo en el que tuvieron cuatro hijos. Getty Images

2. Caroline Hutton (2001 - 2007): Un perfil discreto y la consolidación familiar

Cuatro años después de su primer divorcio, el conde volvió a pasar por el altar con Caroline Hutton (anteriormente conocida como Caroline Freud), exesposa del publicista Matthew Freud.

A diferencia del primer matrimonio, la unión con Caroline se caracterizó por un perfil considerablemente más reservado e intimista. Juntos dieron la bienvenida a dos hijos: Edmund Spencer (nacido en 2003) y Lady Lara Spencer (nacida en 2006). Aunque la pareja decidió tomar caminos separados e iniciar los trámites de divorcio en 2007 tras seis años juntos, mantuvieron una relación cordial centrada en la crianza y bienestar de sus hijos.

Charles Spencer y Caroline tuvieron dos hijos y su matrimonio duró seis años. Getty Images

3. Karen Gordon (2011 - 2024): Restauración, filantropía y un prolongado acuerdo legal

En junio de 2011, la finca familiar de Althorp albergó la tercera boda del aristócrata con la filántropa canadiense Karen Gordon (de soltera Villeneuve), fundadora de la organización benéfica Whole Child International.

Durante sus 13 años de matrimonio, Karen asumió con entusiasmo la gestión y restauración histórica del patrimonio Spencer, abriendo las puertas de Althorp para proyectos culturales y benéficos. De esta unión nació la hija menor de Charles, Lady Charlotte Diana Spencer (nacida en 2012), cuyo segundo nombre rinde un tierno homenaje a su difunta tía.

El matrimonio de Charles y Karen duró 13 años y tienen una hija. Getty Images

En junio de 2024, la pareja anunció su separación formal, iniciando un proceso de divorcio largo y complejo que abordó la gestión financiera de la propiedad y que culminó formalmente a finales de 2025, abriendo el camino para que el hermano de Lady Di rehiciera su vida junto a Cat Jarman.