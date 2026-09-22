William y Harry, nuevamente en tensión por el legado de Lady Di: el proyecto que revive la polémica

El legado de Diana de Gales vuelve a ocupar el centro de la conversación dentro de la Familia Real británica. A pocos meses de que se cumplan 30 años de la muerte de la princesa, el príncipe Harry estaría explorando distintos proyectos para recordar a su madre, entre ellos la posibilidad de realizar un documental sobre su vida y legado.

La información señala que Harry ha estado contactando a familiares y amigos vinculados con Diana para analizar diferentes maneras de conmemorar el aniversario. Sin embargo, es importante precisar que, hasta ahora, no existe un documental confirmado ni un proyecto oficialmente anunciado.

La noticia adquiere especial relevancia porque llega mientras el nombre de Diana vuelve a estar en el centro de la polémica por la publicación de las memorias de Charles Spencer, hermano de la princesa, y porque la relación entre William y Harry continúa marcada por sus diferencias.

La maldición de los antepasados de Lady Di Getty Images

El proyecto de Harry para recordar a Diana

El príncipe Harry estaría considerando diferentes iniciativas para conmemorar el 30 aniversario de la muerte de Diana, que se cumplirá el 31 de agosto de 2027.

Entre las posibilidades se encuentra un documental sobre la vida de la princesa, aunque señalan que el proyecto todavía no ha sido confirmado. Harry también habría comenzado a contactar con personas cercanas a su madre para explorar cómo podría rendirle homenaje durante ese aniversario.

La idea no sería completamente nueva para los hermanos. En 2017, William y Harry participaron juntos en el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, producido con motivo del 20 aniversario de la muerte de la princesa.

Aquel proyecto mostraba a los dos hermanos compartiendo recuerdos personales de su infancia y hablando de la relación que tuvieron con su madre.

Casi una década después, el escenario familiar es muy diferente.

El príncipe Harry y Lady Di Getty Images

William y Harry, dos maneras de preservar el legado de Diana

El posible documental de Harry llega en un momento en el que las diferencias entre los hermanos siguen siendo uno de los grandes temas alrededor de la Familia Real.

William y Harry han hablado públicamente de Diana a lo largo de los años, pero sus caminos se han separado desde que Harry y Meghan Markle abandonaron sus funciones como miembros sénior de la Familia Real y se trasladaron a Estados Unidos.

Harry ha continuado haciendo referencia a su madre en diferentes proyectos y discursos. También ha hablado de la influencia que Diana tuvo en su manera de entender la vida pública, su relación con la prensa y sus proyectos personales.

William, por su parte, ha mantenido vivo el recuerdo de Diana a través de diferentes iniciativas relacionadas con causas que fueron importantes para ella, además de los homenajes realizados junto a su hermano.

La posible producción de un nuevo documental plantea así una diferencia importante respecto al proyecto que ambos realizaron en 2017: esta vez, Harry estaría explorando el proyecto de manera independiente.

William y Harry no heredarán Althorp House Getty Images

La publicación del libro de Charles Spencer revive la historia de Diana

La noticia sobre el posible documental llega el mismo día en que sale a la venta Swan Song: Diana, My Sister, las memorias de Charles Spencer sobre su hermana.

El libro ha generado una nueva controversia alrededor de la Familia Real debido a los recuerdos que Spencer comparte sobre los días posteriores a la muerte de Diana en 1997.

Uno de los episodios más comentados es el supuesto enfrentamiento que Spencer tuvo con el entonces príncipe Carlos por la decisión de que William y Harry caminaran detrás del féretro de su madre durante el funeral.

Spencer sostiene que Carlos reaccionó con enojo durante aquella conversación y que posteriormente pronunció una frase sobre Diana que él recuerda como: “Nos olvidaremos de ella bastante pronto”. La afirmación corresponde al relato personal de Spencer y no ha sido confirmada de manera independiente.

Buckingham Palace respondió a las declaraciones señalando que el duelo puede afectar los recuerdos, el juicio y la percepción de los acontecimientos. Spencer, por su parte, ha defendido públicamente su versión de lo ocurrido.

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Harry estuvo con Charles Spencer en Althorp

En medio de este nuevo capítulo sobre Diana también ha trascendido que Harry mantiene una relación cercana con su tío Charles Spencer. De acuerdo con información publicada, el príncipe se alojó en julio junto a Spencer y su esposa, Cat Jarman, en Althorp, la propiedad familiar donde se encuentra la tumba de Diana. William, en cambio, no aparece vinculado públicamente con el mismo tipo de cercanía con su tío.

Este detalle ha cobrado relevancia porque Spencer podría convertirse en una de las personas con las que Harry converse para cualquier proyecto relacionado con Diana.

Sin embargo, no está confirmado que el conde Spencer vaya a participar en un eventual documental ni que el posible proyecto de Harry esté directamente relacionado con las memorias de su tío.

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¿Por qué el legado de Diana vuelve a generar tensión?

La figura de Diana continúa siendo uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente de la Familia Real británica. Su muerte, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París, marcó profundamente a sus dos hijos, que entonces tenían 15 y 12 años. Con el 30 aniversario acercándose, su historia volverá previsiblemente a ocupar un espacio importante en documentales, libros, homenajes y producciones audiovisuales.

El posible proyecto de Harry llega precisamente en este contexto y podría ofrecer su propia mirada sobre la mujer que fue su madre, aunque todavía no se conoce cuál sería su enfoque, quién participaría o qué plataforma podría producirlo.

Por ahora, lo único confirmado es que Harry está explorando diferentes formas de conmemorar a Diana y que un documental se encuentra entre las posibilidades. El proyecto no ha sido anunciado oficialmente.

Mientras tanto, el nuevo libro de Charles Spencer ha vuelto a abrir conversaciones sobre los últimos años de Diana, su relación con la Familia Real y la manera en que su historia ha sido contada durante casi tres décadas.

Así, cuando falta menos de un año para el 30 aniversario de su muerte, el legado de Lady Di vuelve a reunir a William y Harry en una misma conversación, aunque esta vez desde caminos separados.