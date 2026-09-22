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Belleza

Uñas ‘carey': 7 diseños de manicura en tonos miel y café mejores que el esmalte ‘nude’

Con una sofisticada mezcla de pigmentos ámbar, café expreso y toques dorados, la manicura tortoiseshell se posiciona como el nuevo neutro del otoño para unas manos impecables y llenas de calidez.

Septiembre 21, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Uñas carey

Un estilo perfecto para el otoño.

Getty Images

Aunque el esmalte nude clásico es un básico infalible para cualquier ocasión, a veces el resultado puede sentirse predecible. Para quienes buscan mantener la elegancia de unos tonos neutros pero desean añadir textura, profundidad y un toque vanguardista, la manicura efecto carey (tortoiseshell nails) es la alternativa perfecta.

Inspirado en el icónico estampado de los lentes de sol y accesorios vintage, este diseño fusiona bases traslúcidas en color miel, caramelo y ámbar con manchas difusas en tonos café profundo o negro. El secreto de su elegancia radica en su acabado vitrificado y orgánico, que hace que cada uña sea una pieza única.

7 diseños de uñas ‘carey’ para renovar tu manicura atemporal

1. Carey clásico full color: Todas las uñas lucen el estampado completo con un acabado jelly ultra brillante. Es la opción ideal para uñas cortas o de forma squoval que buscan destacar sin exceso.

2. French carey (manicura francesa de caparazón): Una base rosa o beige traslúcido con la punta delineada en el estampado carey. Una reinvención chic de la francesa tradicional que estiliza la punta de los dedos.

3. Accent nail miel y café: Para un estilo más discreto, lleva cuatro uñas en un tono café espresso o caramelo sólido y reserva solo una uña (generalmente el anular) para el diseño traslúcido de carey.

4. Carey con detalles de hoja de oro: Incorporar pequeños destellos de pan de oro entre las capas de esmalte ámbar y café añade dimensión y convierte la manicura en una verdadera joya para eventos de noche.

5. Doble marco orgánico: El diseño carey bordea únicamente los laterales o la media luna inferior de la uña sobre una base desnuda, logrando un efecto arquitectónico y moderno.

6. Mismatched warm tones: Combina uñas individuales en café oscuro, terracota y miel con dos uñas en estampado carey. La armonía de la paleta cálida mantiene el resultado completamente sofisticado.

7. Micro-french carey: Diseñado especialmente para uñas muy cortas; consiste en trazar un hilo sutil con el motivo carey en la parte superior, aportando un guiño de tendencia apenas perceptible.

Por qué esta manicura favorece a todos los tonos de piel

Al igual que ocurre con los lentes de carey, la mezcla de pigmentos amarillos, cobrizos y castaños crea una paleta cálida universal. En pieles claras, aporta la calidez que a veces resta un nude demasiado frío; en pieles morenas o doradas, resalta la luminosidad natural de las manos.

Para lograr un resultado impecable en el salón de belleza, el truco está en solicitar al manicurista la técnica de capas porosas o traslúcidas (blooming gel), lo que permite que las manchas oscuras se difuminen dentro de la base miel sin perder la transparencia que caracteriza al carey auténtico.

uñas manicura
Marjorie Daphnis
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