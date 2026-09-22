William rompe el silencio sobre las revelaciones del hermano de Diana: así reaccionó al escándalo

El príncipe William se encontró nuevamente en el centro de la conversación sobre su madre, Diana de Gales, después de que Charles Spencer, hermano de la princesa, publicara nuevas revelaciones sobre la Familia Real británica en su libro Swan Song: Diana, My Sister.

Durante uno de sus compromisos públicos en Londres, el príncipe de Gales fue cuestionado por periodistas sobre las declaraciones de su tío, pero optó por no responder y continuó con su agenda oficial.

La reacción de William ante las preguntas sobre Diana

William fue abordado mientras participaba en un compromiso público y recibió preguntas relacionadas con el contenido del nuevo libro de Charles Spencer.

El príncipe no hizo comentarios sobre las revelaciones y evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia. Su silencio contrasta con la respuesta que Buckingham Palace ya había emitido ante algunas de las afirmaciones incluidas en las memorias.

La publicación de Swan Song: Diana, My Sister ha generado una nueva conversación alrededor de los acontecimientos que siguieron a la muerte de Diana en 1997, especialmente por los recuerdos que Spencer comparte sobre su entonces cuñado, el actual rey Carlos III.

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¿Qué reveló Charles Spencer sobre Diana y el rey Carlos?

En sus memorias, Spencer relata una conversación telefónica que, según su versión, mantuvo con el entonces príncipe Carlos pocos días después de la muerte de Diana.

Uno de los momentos más polémicos del relato está relacionado con la decisión de que William y Harry caminaran detrás del féretro de su madre durante el funeral celebrado el 6 de septiembre de 1997.

Spencer asegura que se opuso a que sus sobrinos participaran en el cortejo y que posteriormente tuvo una fuerte discusión telefónica con Carlos. Según su recuerdo, el entonces príncipe habría pronunciado una frase sobre el futuro recuerdo de Diana: “Rest assured, we’ll forget her soon enough”.

La frase forma parte del relato personal de Spencer y no ha sido confirmada de manera independiente. Buckingham Palace respondió cuestionando la fiabilidad de los recuerdos relacionados con aquellos días, al señalar que el dolor provocado por una pérdida puede afectar la memoria y el juicio incluso con el paso del tiempo.

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El Palacio de Buckingham respondió a las acusaciones

La respuesta de Buckingham Palace fue poco habitual debido a que la Casa Real británica generalmente evita comentar públicamente las afirmaciones realizadas en libros sobre miembros de la Familia Real.

En esta ocasión, un portavoz hizo referencia al efecto que el duelo puede tener sobre los recuerdos y la percepción de acontecimientos ocurridos décadas atrás.

Spencer, por su parte, ha defendido su versión de los hechos y ha explicado que escribió el libro desde su propia perspectiva como hermano de Diana.

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William y Harry fueron informados del libro

Una de las revelaciones más recientes sobre Swan Song es que Charles Spencer sí informó a William y Harry sobre la existencia del proyecto.

En una entrevista, Spencer explicó que decidió contarles a los hijos de Diana al mismo tiempo que a sus hermanas, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes. Su intención, según explicó, era evitar que el libro se convirtiera en un proyecto familiar colectivo y mantenerlo como su propia perspectiva sobre Diana.

Spencer también contó que Harry se mostró preocupado por la posibilidad de aparecer de manera incómoda en el libro, pero que lo tranquilizó asegurándole que tanto él como William eran presentados como los hijos queridos de Diana y que había cuidado especialmente su privacidad.

Charles Spencer presenta la portada de Swan Song, el libro en el que reconstruye la vida de su hermana, la princesa Diana, desde una perspectiva íntima y personal. El libro llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026. La foto fue tomada del instagram de Charles Spencer. Instagram @charles.earl.spencer

¿Por qué el libro de Charles Spencer vuelve a poner a Diana en el centro?

Swan Song: Diana, My Sister llega cuando faltan menos de 12 meses para el 30 aniversario de la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997.

El libro recupera recuerdos de Spencer sobre la infancia de Diana, su matrimonio con Carlos, su relación con la Familia Real y los acontecimientos posteriores a su muerte.

Su publicación ha provocado una nueva discusión sobre algunos de los episodios más sensibles de la historia de Diana, incluida la decisión de que sus hijos caminaran detrás de su féretro durante el funeral.

Charles Spencer recordó un poco de lo que fue para él perder a Lady Di @charles.earl.spencer

William mantiene silencio sobre las revelaciones

Hasta ahora, William no ha ofrecido públicamente su versión sobre las afirmaciones incluidas en las memorias de su tío.

Su decisión de no responder a las preguntas de los periodistas mantiene al príncipe de Gales al margen de una controversia que involucra directamente la memoria de su madre y algunos de los acontecimientos que marcaron su adolescencia.

Mientras tanto, Charles Spencer continúa defendiendo el contenido de su libro y ha insistido en que se trata de una mirada personal a la vida de Diana y a la relación que ambos mantuvieron como hermanos.

La publicación de Swan Song abre así un nuevo capítulo en la historia de la princesa Diana, mientras William y Harry vuelven a quedar vinculados públicamente a las conversaciones sobre el legado de su madre, casi tres décadas después de su muerte.