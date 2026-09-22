¿De qué murió Hayden Panettiere? Revelan la causa de muerte de la actriz de Heroes y Nashville

Hayden Panettiere, actriz conocida por sus papeles en “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años el pasado 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur. Durante varias semanas, las autoridades mantuvieron bajo investigación las circunstancias de su fallecimiento y señalaron que era necesario esperar los resultados de los estudios toxicológicos.

Este martes 22 de septiembre, la Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó oficialmente la causa de muerte de la actriz.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

De acuerdo con el informe del forense, la muerte de Hayden Panettiere fue causada por los efectos tóxicos de varias sustancias entre ellas fentanilo.

Las autoridades determinaron que la manera de muerte fue accidental. La información fue confirmada después de completar la autopsia y los estudios adicionales que permanecían pendientes desde agosto.

El reporte también señala que durante la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte.

Así fueron los últimos momentos de Hayden Panettiere

El 16 de agosto, alrededor de la 1:51 de la tarde, los servicios de emergencia recibieron una llamada relacionada con un paro cardíaco en una residencia de Greenville donde Panettiere se encontraba temporalmente.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar y encontraron a la actriz inconsciente y en paro cardiaco. Intentaron realizar maniobras avanzadas de reanimación, pero no pudieron salvarla.

Hayden fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

En ese momento, las autoridades informaron que no había indicios de violencia ni circunstancias sospechosas relacionadas con el fallecimiento.

Hayden Panettiere durante una entrevista. La actriz habló sobre su vida personal y profesional durante la promoción de sus memorias. Getty Images

La investigación permaneció abierta durante semanas

Tras la muerte de la actriz, la Oficina del Forense del Condado de Greenville y la Policía de Greenville iniciaron investigaciones paralelas.

En los primeros días, el forense confirmó que la autopsia no había encontrado señales de traumatismo, pero explicó que la causa y la manera de muerte permanecían pendientes de estudios adicionales y toxicología.

De hecho, todavía el 14 de septiembre las autoridades habían señalado que no se había emitido una causa oficial de muerte, mientras continuaban los análisis toxicológicos.

La confirmación publicada este 22 de septiembre permite establecer oficialmente que se trató de un fallecimiento accidental relacionado con los efectos tóxicos de las sustancias mencionadas.

Hayden Panettiere habló públicamente sobre sus problemas de adicción

A lo largo de los últimos años, Panettiere habló en distintas ocasiones sobre sus problemas con el alcohol y otras sustancias, así como sobre el tratamiento que buscó para recuperarse.

En 2026 también habló sobre estos aspectos de su vida personal y sobre las dificultades que había atravesado durante los años anteriores. Sin embargo, es importante separar esos antecedentes de la información confirmada por las autoridades: la causa oficial de muerte corresponde a los efectos tóxicos de las sustancias señaladas en el reporte del forense.

Hayden Panettiere posa durante un evento público. La actriz, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, falleció en agosto de 2026 a los 36 años. Getty Images

¿Qué pasó con su hija Kaya?

Hayden Panettiere deja una hija, Kaya, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

En 2018, Panettiere tomó la decisión de que Klitschko tuviera la custodia completa de su hija mientras ella buscaba tratamiento por problemas relacionados con el alcohol, el consumo de sustancias y depresión posparto.

Meses antes de su muerte, la actriz volvió a hablar públicamente sobre esta decisión y rechazó la idea de que hubiera simplemente “entregado” a su hija. Explicó que se trató de una decisión difícil que tomó pensando en el bienestar de Kaya.

Hayden Panettiere posa en la alfombra roja de los Premios Emmy en 2014, durante su embarazo de su primera y única hija, Kaya, fruto de su relación con el boxeador Wladimir Klitschko. Getty Images

Una carrera que comenzó desde su infancia

Hayden Panettiere comenzó a trabajar como actriz desde niña y alcanzó reconocimiento internacional con su participación en “Heroes”, donde interpretó a Claire Bennet.

Más tarde protagonizó “Nashville”, serie por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, y también participó en películas como “Scream 4” y “Scream VI”.

Su muerte, ocurrida a los 36 años, puso nuevamente bajo los reflectores una vida marcada por una carrera iniciada desde muy joven y por los problemas personales que la actriz decidió compartir públicamente durante sus últimos años.

La información oficial establece ahora que Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de varias sustancias y que el fallecimiento fue considerado accidental.