Kate Middleton y el príncipe William llegan a la premiere de ‘Digger’ y esto pasó

La noche de cine en Londres tuvo un marcado acento real. Kate Middleton y el príncipe William llegaron este 22 de septiembre a Leicester Square para asistir a la premiere mundial de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu. La pareja se sumó así a una de las citas cinematográficas más importantes del año en Reino Unido.

La presencia de los príncipes de Gales formó parte de la Royal Film Performance, un evento organizado en beneficio de Film and TV Charity, organización que brinda apoyo a profesionales de la industria cinematográfica y televisiva británica. La función de Digger representa la edición número 73 de esta tradición, cuya historia se remonta a 1946.

Kate Middleton y el príncipe William, de vuelta en la alfombra roja

La aparición también marcó uno de los momentos más destacados del año para Kate Middleton y el príncipe William, quienes volvieron a compartir una alfombra roja cinematográfica después de su asistencia al estreno británico de Top Gun: Maverick en 2022. En aquella ocasión también coincidieron con Tom Cruise, por lo que la premiere de Digger significó un nuevo encuentro entre la pareja real y el actor.

Para la ocasión, Kate eligió un vestido largo en tono ciruela de Jenny Packham, mientras William apostó por un esmoquin negro. La pareja recorrió la alfombra roja y conversó con integrantes del elenco y del equipo creativo de la película, entre ellos Cruise y el director mexicano Alejandro G. Iñárritu.

¿De qué trata ‘Digger’?

Aunque los detalles de la trama se han mantenido bajo reserva, la historia sigue a Digger Rockwell, personaje interpretado por Tom Cruise y presentado como el hombre más poderoso del mundo. Ante una catástrofe ambiental que él mismo ha provocado, emprende una carrera para convencer al mundo de que puede convertirse en su salvador.

El reparto también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. La película fue filmada y completó su posproducción en Reino Unido, antes de regresar a Londres para su estreno mundial. Diggerllegará a los cines de Reino Unido e Irlanda el 2 de octubre de 2026.