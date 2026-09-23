Charlène de Mónaco acapara todas las miradas con un vaporoso vestido blanco que incluía un detalle inesperado

Fiel a las costumbres que despiden el periodo estival en el Principado, la familia principesca de Mónaco se reunió en el Parque Princesa Antonieta para celebrar el tradicional picnic U Cavagnëtu, una festividad popular que reúne desde 1931 a los ciudadanos con la realeza. Tras deslumbrar la noche anterior con una imponente propuesta de gala en la Ópera de Montecarlo, la princesa Charlène cambió drásticamente de registro hacia una estética relajada pero inconfundiblemente refinada.

Por segundo año consecutivo, la exnadadora olímpica confió en la luminosidad del blanco para este evento al aire libre. Sin embargo, a diferencia del encaje de textura arquitectónica que lució en la edición anterior, esta vez apostó por la caída fluida del crepé con un diseño de firma británica que guardaba un secreto fascinante.

Un ‘jardín de curiosidades’ lleno de vida

El atuendo elegido por la princesa pertenece a la casa Erdem (el modelo Cabinet of Curiosity Ivory), una de las firmas de cabecera favoritas de la realeza. A primera vista, la prenda parecía lucir un delicado e imperceptible estampado floral en tonos rosa y marfil sobre el tejido de base.

Sin embargo, al observar de cerca las imágenes oficiales, la sorpresa quedó al descubierto: la trama del vestido no estaba compuesta únicamente por flores o follaje, sino por un minucioso e insólito micro-estampado de insectos ilustrados con precisión botánica. Mariposas de alas oscuras, abejas melíferas y libélulas en azul cobalto sobrevolaban la tela, creando una obra de arte textil de inspiración naturalista ideal para una jornada en el parque.

La familia real monaguesca se reunió en un evento histórico. Getty Images

Los complementos clave para un look de otoño inolvidable

Para equilibrar la riqueza cromática del estampado, la princesa estructuró el resto de su estilismo bajo una paleta de accesorios completamente limpia y clásica:

Escote y corte: El diseño presentaba un escote sutilmente drapeado que Charlène dejó libre de collares, concentrando el foco visual en la solapa y las mangas acampanadas de largo tres cuartos.

Calzado lingback: Optó por los icónicos salones destalonados Ascent 85 de Gianvito Rossi en cuero todo rosado (blush), una elección que estiliza las piernas sin recargar la figura.

Guiño icónico en el bolso: Llevó una versión reducida en tono crema del bolso Lady D-Joy de Christian Dior, un modelo intrínsecamente vinculado con el legado de Lady Di.

Belleza y peinado: Lució su característico cabello rubio recogido hacia atrás en un moño bajo pulido, dejando varios mechones ligeramente ondulados sueltos alrededor del rostro para suavizar las facciones, acompañado por un maquillaje en tonos rosa empolvado.

Acompañada por el príncipe Alberto y los mellizos Jacques y Gabriella —quienes vistieron atuendos a juego en azul marino y rosa pastel—, Charlène volvió a dar una lección de maestría estilística, demostrando cómo adaptar la alta costura a eventos familiares de cercanía social con absoluta autenticidad.