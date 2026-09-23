Reina Letizia en Bruselas: el importante mensaje que lanzó sobre la investigación contra el cáncer

La reina Letizia viajó este miércoles 23 de septiembre a Bruselas para participar en el acto internacional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer 2026, una jornada que este año celebra su décimo aniversario bajo el lema “Avanzando la Investigación del Cáncer Juntos”.

La cita tuvo lugar en la sede de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC) y reunió a investigadores, pacientes, instituciones y especialistas de distintos países para hablar sobre los avances y los retos que enfrenta actualmente la investigación oncológica.

Para Letizia, se trata además de un tema especialmente cercano a su agenda pública. La reina es presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación Científica, una labor que asumió desde 2010, cuando todavía era princesa de Asturias.

El mensaje de la reina Letizia desde Bruselas

Durante su intervención, Letizia puso el foco en los avances que se han conseguido durante los últimos años y en la necesidad de continuar apoyando la investigación.

“La investigación ya no es una promesa futura, la investigación ya salva vidas, cada vez más”, señaló la reina, quien también defendió que para que estos avances continúen es necesario mantener una inversión estable y favorecer la colaboración entre instituciones públicas y privadas.

Uno de los puntos que destacó fue la importancia de que el progreso científico pueda llegar a todos los pacientes, independientemente de su lugar de origen o de su situación.

“El cáncer avanza y sigue sin discriminar”, señaló durante su discurso, en el que también habló de la necesidad de que el progreso científico y la equidad social avancen de la mano.

El traje ejecutivo de la reina Letizia en su último día en China Getty Images

“La investigación en cáncer no tiene el lujo del tiempo”

Una de las frases que marcó la intervención de Letizia fue su llamado a continuar avanzando con responsabilidad, pero también con rapidez.

“La investigación en cáncer no tiene el lujo del tiempo”, afirmó la reina al referirse a la necesidad de mantener los esfuerzos científicos y acelerar los avances que puedan beneficiar a los pacientes.

Su mensaje estuvo relacionado con una de las principales ideas de la jornada: aunque en la última década se han producido avances importantes, todavía queda trabajo por hacer en prevención, diagnóstico y tratamiento.

Los avances que destacó Letizia

Durante su discurso, la reina también habló de algunos de los cambios que han transformado la investigación oncológica en los últimos años.

Entre ellos mencionó la medicina de precisión, las terapias dirigidas, los avances en inmunoterapia y el desarrollo de nuevos tratamientos. También destacó que muchas de estas opciones han permitido ampliar las alternativas para los pacientes y mejorar su calidad de vida.

Letizia también hizo referencia a la tecnología, la genómica, la cooperación internacional y el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en la investigación.

Sin embargo, señaló que la tecnología seguirá necesitando de los profesionales para orientar su desarrollo y aprovechar sus posibilidades de manera adecuada.

Una mención especial al cáncer infantil

La reina dedicó además unas palabras al cáncer infantil, un tema que, según explicó, requiere una atención especial debido al impacto que tiene en vidas que apenas comienzan.

Su mensaje puso de relieve la importancia de continuar investigando incluso en enfermedades menos frecuentes, especialmente cuando afectan a niños y jóvenes.

La reina Letizia durante una actividad con niños. Esta imagen se utiliza únicamente como ilustración y no corresponde al acto celebrado en Bruselas por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer 2026. Getty Images

Una jornada que celebra diez años de investigación

El Día Mundial de la Investigación del Cáncer nació en 2016 a partir de una declaración internacional destinada a aumentar la conciencia social sobre la importancia de la investigación y promover la colaboración científica.

La edición de 2026 marca su décimo aniversario y reunió en Bruselas a representantes de España, Bélgica y Alemania, además de investigadores, expertos y pacientes.

Para Letizia, esta no es la primera vez que participa en una jornada internacional relacionada con la investigación contra el cáncer. En años anteriores estuvo presente en actividades celebradas en Londres, Milán y Salamanca.

El viaje de Letizia a Bruselas

Este compromiso representó además uno de los primeros viajes internacionales de la reina después del verano. Mientras Letizia viajaba a Bruselas, el rey Felipe VI permaneció en Madrid para asistir a la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real.

En Bruselas, la reina compartió parte de la jornada con la princesa Dina Mired de Jordania, presidenta honoraria de EORTC, con quien coincidió en este encuentro dedicado a impulsar la investigación contra el cáncer.

La visita de Letizia volvió a poner en primer plano uno de los temas que ha acompañado su agenda durante años, la importancia de apoyar la investigación, mejorar la prevención y conseguir que los avances científicos puedan traducirse en mejores oportunidades y calidad de vida para los pacientes.