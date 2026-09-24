¿Cortarte el pelo en Luna llena? Esto dice la astrología sobre el crecimiento y la fuerza de tu cabello

Si estás pensando en cambiar de look o simplemente quieres darle un nuevo aire a tu cabellera, quizá hayas escuchado que la Luna puede influir en el crecimiento y la apariencia del cabello. Esta creencia forma parte de una tradición que relaciona cada fase lunar con distintos momentos para cortarse el pelo.

En septiembre de 2026, la Luna llena llegará el 26 de septiembre, después de la Luna nueva del día 10 y el cuarto creciente del 18. Para quienes siguen el calendario lunar de belleza, esta fecha representa un momento asociado con la renovación y la fuerza.

Pero hay una diferencia importante, la influencia de la Luna sobre el crecimiento del cabello no está científicamente comprobada. Por eso, el calendario lunar debe entenderse como una tradición o ritual de belleza y no como un método para acelerar realmente el crecimiento capilar.

Las fases en el calendario lunar de julio 2025 son ideales para saber si te conviene hacerte un buen corte de pelo o cambiar de look Getty Archivo

¿Qué significa cortarse el pelo durante la Luna llena?

Dentro de la tradición lunar, la Luna llena se relaciona con conceptos como plenitud, fuerza, abundancia y renovación. Por esta razón, algunas corrientes de astrología y calendarios de belleza consideran que es un momento apropiado para realizar un corte cuando se busca una melena con mayor cuerpo o comenzar una nueva etapa de cuidado.

En septiembre de 2026, la Luna llena será el 26 de septiembre y estará en Aries, según los calendarios lunares consultados. Algunas interpretaciones astrológicas relacionan esta combinación con energía, iniciativa y comienzos, por lo que puede convertirse en una fecha simbólica para un cambio de look.

No significa que cortarse el cabello ese día vaya a modificar biológicamente el crecimiento de los folículos. Se trata de una interpretación vinculada con la astrología y las tradiciones de belleza.

Cortarte el pelo en la fase lunar indicada podría darte mejores resultados Getty Images

Luna creciente: la fase favorita para quienes quieren dejar crecer el pelo

Si tu objetivo es tener el cabello más largo, la fase que tradicionalmente recibe más atención no es la Luna llena, sino la Luna creciente.

La creencia popular sostiene que cortarse el pelo durante esta etapa puede favorecer un crecimiento más rápido. En septiembre de 2026, esta fase se extiende entre la Luna nueva y la Luna llena, aproximadamente del 11 al 25 de septiembre.

Por eso, quienes siguen este ritual suelen elegir la Luna creciente para hacer un despunte o renovar las puntas cuando están intentando recuperar longitud.

La luna creciente da paso a la luna llena de noviembre. Getty Images

¿Y qué pasa con la Luna menguante?

La tradición atribuye un significado diferente a la Luna menguante.

En este caso, se considera que cortar el cabello durante esta fase puede ayudar a mantener el corte durante más tiempo, ya que se cree que el crecimiento será más lento.

En septiembre, la Luna menguante aparece al comienzo y al final del mes. Los últimos días, después de la Luna llena del 26, corresponden nuevamente a esta etapa.

Es una creencia especialmente popular entre quienes quieren conservar un corte corto o una forma determinada durante más semanas.

¿La Luna realmente hace crecer más rápido el cabello?

El pelo crece desde el folículo y su velocidad depende principalmente de factores como genética, edad, hormonas, nutrición y estado general del organismo.

Además, cuando cortas el cabello estás eliminando la parte que ya salió del folículo. El corte puede mejorar su apariencia y eliminar puntas dañadas, pero no modifica directamente la velocidad con la que el folículo produce cabello nuevo. Por eso, si notas caída importante, cambios repentinos en la textura o un crecimiento anormalmente lento, lo recomendable es consultar a un dermatólogo en lugar de atribuirlo a la fase lunar.

¿Cuándo cortarte el pelo en septiembre 2026?

Si quieres seguir el calendario lunar como ritual de belleza, estas son las fechas principales del mes:

10 de septiembre es Luna nueva: asociada simbólicamente con comienzos y renovación.

11 al 25 de septiembre es Luna creciente: tradicionalmente considerada favorable para quienes quieren estimular el crecimiento.

18 de septiembre es Cuarto creciente: uno de los momentos destacados del calendario lunar del mes.

26 de septiembre es Luna llena: relacionada tradicionalmente con fuerza, volumen, plenitud y renovación.

27 al 30 de septiembre es Luna menguante: asociada con conservar el corte durante más tiempo.

Un ritual de belleza más que una regla

Seguir las fases de la Luna para elegir cuándo cortarse el pelo puede convertirse en una forma entretenida de organizar las visitas al salón y darle un componente ritual al cuidado personal.

Si quieres dejar crecer tu melena, puedes elegir una fecha de Luna creciente; si prefieres aprovechar la Luna llena como símbolo de renovación, el 26 de septiembre puede ser tu momento y si quieres conservar un corte durante más tiempo, la tradición apunta hacia la Luna menguante.

Lo importante es recordar que estas asociaciones pertenecen a la astrología y a la tradición popular, no a la evidencia científica. La salud y el crecimiento real del cabello dependen de factores mucho más concretos que la fase de la Luna.