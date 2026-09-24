Príncipe Harry recuerda a Diana y a la reina Isabel II: la confesión que hizo en Nueva York

El príncipe Harry volvió a aparecer públicamente en Nueva York apenas unas semanas después de que él y Meghan Markle trasladaran nuevamente a su familia al Reino Unido.

Durante su participación en el Skift Global Forum, el duque de Sussex habló sobre el futuro de la industria turística, pero también aprovechó el encuentro para recordar a dos de las mujeres más importantes de su vida, su madre, Diana, y su abuela, la reina Isabel II.

La intervención ocurrió el miércoles 23 de septiembre en el North Javits Center, como parte de este encuentro internacional dedicado al futuro de los viajes y el turismo. Harry participó como fundador y presidente de Travalyst, la organización que creó en 2019 para impulsar prácticas más sostenibles dentro de la industria turística.

El príncipe Harry, duque de Sussex, participa en la Clinton Global Initiative 2026 en el New York Hilton Midtown, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. Foto: JP Yim/Getty Images for Clinton Global Initiative. Getty Images

Harry recordó a la reina Isabel II por una curiosa razón

Al hablar de su relación con los viajes, Harry recordó que tuvo la oportunidad de conocer distintos lugares del mundo desde pequeño gracias a su familia.

Con una sonrisa, el príncipe hizo referencia a su abuela, la reina Isabel II, y aseguró que había tenido la suerte de viajar prácticamente por todos los rincones del mundo porque ella lo enviaba.

La anécdota sirvió para explicar cómo aquellas experiencias terminaron influyendo en su manera de observar los destinos, las comunidades y el medioambiente.

Para Harry, viajar no solamente significa conocer nuevos lugares. Durante su intervención explicó que esas experiencias también le permitieron comprender que detrás de cada destino existen comunidades, ecosistemas y personas cuya vida está directamente relacionada con esos territorios.

reina Isabel II Getty Images

La experiencia que lo hizo cuestionarse el impacto de los viajes

El príncipe también recordó un encuentro que tuvo durante uno de sus viajes al Caribe, cuando era niño.

Según relató, un pequeño se acercó a él mientras las cámaras estaban alrededor. El niño le hizo una reflexión relacionada con el impacto que tenía el país de Harry sobre el suyo.

Harry explicó que aquella conversación se quedó en su memoria y que le hizo comenzar a pensar de otra manera sobre la relación entre los países, las comunidades y el turismo.

Con el paso de los años, esa perspectiva se convirtió en una parte importante de su trabajo dentro de Travalyst, organización que busca promover un turismo que tenga en cuenta tanto la actividad económica como la protección de los destinos.

Harry también recordó a Diana

La conversación tomó un tono más personal cuando Harry habló de uno de los lugares que más han marcado su relación con los viajes: Botsuana.

El duque de Sussex explicó que visitó la región por primera vez poco después de la muerte de su madre, Diana, en 1997.

Con los años, ese lugar adquirió para él un significado que va más allá del turismo. Harry habló específicamente del delta del Okavango y explicó que comenzó a comprenderlo no simplemente como un destino extraordinario, sino como un ecosistema que sostiene a la fauna, las comunidades y las formas de vida de quienes habitan la región.

Su recuerdo conecta así uno de los momentos más dolorosos de su vida con una experiencia que posteriormente se convirtió en parte de su interés por la conservación y la protección de los espacios naturales.

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De los recuerdos de Diana a su trabajo por el turismo sostenible

La relación de Harry con la conservación no es nueva. En 2019 creó Travalyst, una iniciativa que busca impulsar prácticas más responsables dentro de la industria de los viajes.

Durante su intervención en Nueva York, el príncipe pidió a las empresas turísticas que no midan únicamente su éxito a través de indicadores económicos, sino que también tengan en cuenta la

salud de los destinos y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

Su mensaje fue especialmente enfocado en la idea de que no puede existir una industria turística exitosa si los destinos que la sostienen terminan deteriorándose.

Un viaje a Nueva York después de regresar a

Reino Unido

La aparición de Harry en el Skift Global Forum forma parte de una intensa semana de compromisos públicos.

El duque de Sussex viajó a Nueva York después de participar en los WellChild Awards en Londres y de asistir previamente a los Invictus Spirit Awards y a un evento relacionado con los Invictus Games en Birmingham.

Durante su estancia en Nueva York también participó en la reunión anual de la Clinton Global Initiative, donde habló sobre los riesgos que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden representar para los niños.

Su agenda refleja la nueva etapa que Harry y Meghan están desarrollando tras su regreso al Reino Unido: aunque establecieron nuevamente su residencia familiar en Gran Bretaña, Harry continúa manteniendo compromisos públicos y profesionales tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

Diana, Isabel II y una misma idea para Harry

Las menciones a Diana y a Isabel II aparecieron en un contexto relacionado con los viajes, pero terminaron mostrando dos momentos diferentes de la relación de Harry con el mundo.

Mientras que la reina Isabel II apareció en su relato como la figura que impulsó muchos de sus viajes desde pequeño, Diana estuvo presente en el recuerdo de una experiencia que Harry vivió poco después de su muerte y que posteriormente influyó en su interés por la naturaleza y la conservación.

En Nueva York, el príncipe convirtió ambas referencias familiares en parte de un mensaje más amplio: para él, viajar también significa entender los lugares que se visitan, las comunidades que los habitan y la necesidad de protegerlos.