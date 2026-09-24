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Kendall Jenner, entre la naturalidad y el poder de una gran modelo

Entre tendencias, grandes firmas y escenarios internacionales, Kendall Jenner ha encontrado una manera de hacerse notar.

Septiembre 24, 2026 • 
Karen Luna
"Wild Horse Nine" Screening - The 83rd Venice International Film Festival

Kendall Jenner, entre la naturalidad y el poder de una gran modelo.

Benjamin Cremel/Getty Images

Kendall Jenner tiene una manera muy particular de llevar la moda: sin esfuerzo aparente. Cuando aparece frente al público, no necesita exagerar los movimientos ni buscar el protagonismo; su seguridad está en la forma de caminar, en la postura y en esa actitud tranquila que permite que cada look tenga su propio momento.

Parte de su encanto como modelo está en esa capacidad para adaptarse a lo que lleva sin perder su personalidad. Una silueta estructurada, un vestido de noche o una propuesta más relajada encuentran en ella distintas maneras de expresarse. Kendall sabe cuándo marcar el paso, cuándo contener el gesto y, sobre todo, cómo dejar que la ropa sea la protagonista.

Después de tantas temporadas frente a los grandes nombres de la moda, esa naturalidad se ha convertido en una de sus mejores herramientas. Kendall no necesita hacer demasiado para hacerse notar. Quizá ahí está la diferencia entre llevar un diseño y saber llevarlo: en entender que, algunas veces, la verdadera elegancia está en la seguridad con la que se avanza. En esta edición de Vanidades encontrarán más detalles sobre su manera de entender la moda.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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