Kate Middleton conoce el nuevo proyecto que utiliza la naturaleza para apoyar la recuperación de adicciones

Kate Middleton volvió a poner el foco en uno de los temas que ha acompañado buena parte de su trabajo público, la prevención y recuperación de las adicciones. Este jueves 24 de septiembre, la princesa de Gales visitó Southend-on-Sea, en Essex, para conocer un proyecto que apuesta por la naturaleza y la jardinería como herramientas para apoyar a personas que atraviesan procesos de recuperación.

La visita tuvo lugar durante la Addiction Awareness Week y como parte de su trabajo como patrona de The Forward Trust, organización que ofrece apoyo a personas afectadas por problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol.

¿Qué es Forward Growing, el proyecto que conoció Kate Middleton?

La iniciativa se llama Forward Growing y nació de una colaboración entre The Forward Trust y Garon Park, en Southend. El programa comenzó a finales de mayo de 2026 con un periodo inicial de 12 semanas de sesiones de jardinería que se realizan semanalmente.

El objetivo es ofrecer a las personas que participan en los servicios de tratamiento y recuperación de The Forward Trust un espacio para estar en contacto con la naturaleza, desarrollar habilidades prácticas y fortalecer su confianza. Además de las sesiones de jardinería, el proyecto está vinculado con un grupo de caminatas conocido como Walk and Talk, que permite a los participantes recorrer los espacios verdes de Garon Park mientras conversan y conviven con otras personas.

La organización espera que el proyecto evolucione hasta convertirse en un espacio permanente de jardinería dentro de Garon Park, dedicado a la recuperación, el aprendizaje y la participación de la comunidad.

Kate Middleton, princesa de Gales, participa en una sesión de jardinería durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026, con motivo de Addiction Awareness Week. La actividad forma parte de una iniciativa que utiliza el contacto con la naturaleza como apoyo durante los procesos de recuperación de adicciones. Getty Images

Kate Middleton también se puso manos a la obra

Durante su visita, Kate no se limitó a conocer el proyecto. La princesa participó en una de las actividades de jardinería y ayudó a plantar algunos ejemplares junto a personas que forman parte del programa.

También recorrió el área de bienestar del parque y conversó con participantes del Southend Treatment and Recovery Service, conocido como STARS, que ofrece acompañamiento a personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol.

Entre las personas con las que habló estuvo Steph Sampson, quien compartió con la princesa su experiencia de recuperación del alcoholismo. Sampson explicó que una carta que recibió de su hija fue uno de los momentos que la llevaron a buscar ayuda y que llevaba más de seis meses sobria con el apoyo de The Forward Trust.

Kate Middleton, princesa de Gales, participa en actividades de jardinería durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026. La princesa se sumó a una sesión de jardinería como parte del proyecto que utiliza el contacto con la naturaleza para apoyar los procesos de recuperación de adicciones. Getty Images

¿Por qué la naturaleza forma parte de la recuperación?

Forward Growing parte de una idea sencilla: crear oportunidades para que las personas tengan contacto con espacios verdes mientras desarrollan actividades prácticas y construyen vínculos sociales.

De acuerdo con The Forward Trust, las sesiones buscan que los participantes puedan conectar con la naturaleza, adquirir nuevas habilidades y fortalecer su confianza. La organización también relaciona el acceso a espacios al aire libre con el bienestar y las conexiones sociales positivas.

El proyecto no sustituye los tratamientos especializados contra las adicciones. Forma parte de un entorno más amplio de apoyo que incluye servicios de acompañamiento, asesoramiento, tratamiento y seguimiento para las personas que buscan recuperarse.

Kate Middleton habló de la importancia de eliminar el estigma

La visita también estuvo relacionada con la campaña The Big Addiction Conversation, impulsada por The Forward Trust durante la Addiction Awareness Week.

La iniciativa busca generar 17 mil conversaciones sobre adicciones durante el próximo año, una cifra que la organización relaciona con las aproximadamente 17 mil muertes prematuras por causas vinculadas con drogas y alcohol que registra Reino Unido cada año.

La campaña pretende que hablar sobre las adicciones sea más sencillo y que las personas afectadas, así como sus familiares, puedan sentirse con mayor libertad para buscar apoyo.

Kate ha defendido durante años la necesidad de abordar las adicciones sin estigmas. En una intervención anterior vinculada con The Forward Trust, señaló que la recuperación requiere tratamiento y que una conversación puede ser el primer paso para que una persona o una familia busque ayuda.

El vínculo de Kate con The Forward Trust

La relación de Kate Middleton con este tema comenzó mucho antes de su actual patronazgo.

En 2012, poco después de casarse con el príncipe William, eligió Action on Addiction como una de sus primeras organizaciones patrocinadas. Cuando esta organización se fusionó posteriormente con The Forward Trust, Kate se convirtió en patrona de la nueva entidad en 2021.

Desde entonces, la princesa ha utilizado sus apariciones públicas para hablar sobre la importancia de comprender las causas de las adicciones, apoyar a las familias y reducir los prejuicios que todavía existen alrededor de estos problemas.

Su visita a Southend vuelve a conectar esta causa con otro de los temas centrales de su trabajo: el bienestar y la importancia de crear entornos que ayuden a las personas a sentirse acompañadas.

Kate Middleton, princesa de Gales, durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026, donde conoció el trabajo de la organización en apoyo a personas que se encuentran en procesos de recuperación de adicciones. Foto: Chris Jackson/Getty Images. Getty Images

Una visita que conecta naturaleza, comunidad y recuperación

Más allá de la jardinería, Forward Growing propone crear un espacio en el que las personas puedan recuperar rutinas, aprender nuevas habilidades y relacionarse con otros mientras reciben apoyo especializado.

Para Kate Middleton, el proyecto también representa una oportunidad para continuar visibilizando una causa que ha respaldado durante más de una década: hablar de las adicciones con mayor empatía y facilitar que quienes necesitan ayuda sepan dónde encontrarla.