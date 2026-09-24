Bob italiano, ‘clavicut’ o ‘bixie': 6 cortes de pelo que pueden transformar tu look

En el mundo de la belleza, pocas decisiones tienen un impacto tan inmediato en la imagen personal como un buen corte de cabello. Un cambio de longitud no solo renueva la fibra capilar tras los estragos del sol o los procesos químicos, sino que también funciona como una herramienta de diseño capaz de enmarcar los pómulos, estilizar el cuello y restar años al rostro.

Esta temporada, las tendencias apuestan por la textura natural, el movimiento y las capas estratégicas. A continuación, analizamos 6 cortes de cabello en tendencia que prometen una transformación radical y sumamente elegante*.

1. Italian bob (bob italiano)

La versión más sofisticada del clásico bob. Se caracteriza por cortar a la altura de la mandíbula con capas muy sutiles y puntas romas ligeramente pesadas. A diferencia de las versiones francesas (más desestructuradas), el italian bob busca un acabado fluido y con cuerpo.

Para quién es ideal: Cabellos finos o lisos que buscan volumen instantáneo sin perder densidad en las puntas.

2. Clavicut

Considerado por los estilistas como el corte universalmente favorecedor. Su longitud reposa exactamente sobre la clavícula, creando una línea diagonal discreta que alarga visualmente la silueta del cuello y suaviza la línea de la mandíbula.

Para quién es ideal: Rostros redondos o cuadrados, y para quienes desean un cambio drástico sin renunciar a la posibilidad de recogerse el cabello.

3. Bixie

La fusión perfecta entre el corte pixie y el bob corto. Mantiene la frescura y practicidad del cabello muy corto en la nuca, pero conserva mechas más largas y texturizadas en la zona superior y sobre las orejas.

Para quién es ideal: Mujeres de 40 y 50 años que buscan un estilo de bajo mantenimiento pero con un aire juvenil y de alta costura.

4. Shag moderno (shag de capas suaves)

El mítico corte de los años 70 se reinventa en una versión mucho más pulida. Utiliza capas invisibles y degilados en la parte frontal para enmarcar la mirada, combinándose casi siempre con un flequillo cortina o desfilado.

Para quién es ideal: Melenas onduladas o con rizos que necesitan definir su patrón natural y eliminar el exceso de peso.

5. Butterfly cut (corte mariposa)

Este estilo juega con el engaño visual: capas cortas alrededor del rostro que simulan un bob desde el frente, junto a capas largas en la parte posterior que mantienen el largo de la melena. Aporta un volumen icónico al estilo blowout de los años 90.

Para quién es ideal: Cabellos abundantes o melenas largas que buscan movimiento sin perder centímetros de longitud.

6. Long pixie con flequillo ladeado

Una variación crecida del pixie tradicional que deja mayor margen de peinado en la zona superior. El flequillo largo y desfilado cae de lado sobre la frente, aportando dinamismo y disimulando las líneas de expresión superiores.

Para quién es ideal: Rostros con facciones marcadas o frente amplia que buscan suavizar los ángulos faciales.

Claves para elegir el corte adecuado

Morfología del rostro: Si tu rostro es alargado, el italian bob a la mandíbula equilibrará las proporciones. Si buscas estilizar las mejillas, el es la apuesta segura.

Textura real del cabello: Comunica a tu estilista cuánto tiempo estás dispuesta a dedicar al peinado diario; cortes como el bixie o el shag funcionan increíblemente bien secados al aire con un toque de crema para peinar.