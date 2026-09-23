Jennifer Lopez sorprende en Milan Fashion Week con un espectacular look animal print.

Jennifer Lopez volvió a demostrar que sabe cómo convertir una aparición en un auténtico momento de moda. Durante Milan Fashion Week Primavera-Verano 2027, la cantante y actriz fue fotografiada en las calles de Milán con un look de animal print que llevó el estampado de leopardo a una versión mucho más sofisticada y llamativa.

La Semana de la Moda de Milán se celebra del 22 al 28 de septiembre y reúne las propuestas de las principales firmas italianas para la temporada Primavera-Verano 2027. En medio de este escenario, J.Lo volvió a convertirse en uno de los rostros más comentados del street style.

Jennifer Lopez apuesta todo al animal print

Para esta aparición, Jennifer Lopez eligió un conjunto de Dolce & Gabbana protagonizado por el estampado de leopardo. La propuesta incluye un trench corto con cinturón y cuello elevado, combinado con unos shorts a juego, creando un efecto coordinado de pies a cabeza.

El resultado es maximalista, pero mantiene una silueta definida gracias a la estructura de las prendas. La cantante completó el estilismo con zapatos slingback también de inspiración felina, gafas de sol oscuras y un bolso pequeño, accesorios que aportaron contraste sin competir con el estampado principal.

Más que utilizar el animal print como un detalle, Lopez decidió convertirlo en el centro absoluto de su look y precisamente ahí está una de las claves de esta aparición: llevar una tendencia llamativa sin necesidad de sumar demasiados elementos diferentes.

El estilo maximalista de J.Lo vuelve a ser protagonista

Durante sus primeros días en Milán, Jennifer Lopez ha apostado por diferentes propuestas de Dolce & Gabbana, desde un espectacular vestido negro de inspiración teatral hasta prendas con estampados florales y detalles de volumen.

Su relación con el animal print tampoco es nueva. A lo largo de los años, la artista ha incorporado el estampado de leopardo en diferentes versiones de su guardarropa, convirtiéndolo en uno de esos recursos que aparecen constantemente en su estilo.

Esta vez, sin embargo, lo lleva de una manera especialmente contundente: un total look animal print que transforma las calles de Milán en su propia pasarela. Una elección muy J.Lo y, al mismo tiempo, perfectamente alineada con el espíritu más atrevido de la moda italiana.