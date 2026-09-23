¿Qué falda usar este otoño 2026? 7 estilos que harán que tus looks se vean más elegantes
Las faldas se convierten en una de las prendas clave del otoño 2026. Desde las siluetas lápiz y maxi hasta los diseños de ante, plisados y drapeados, estas son las opciones que puedes llevar para actualizar tus looks
Si sientes que el otoño siempre termina llevándote de vuelta a los jeans y pantalones, esta temporada hay una alternativa que merece recuperar protagonismo: las faldas.
Las pasarelas de Otoño-Invierno 2026 demostraron que esta prenda está lejos de ser aburrida. Las propuestas van desde la clásica falda lápiz hasta maxifaldas, diseños drapeados, plisados, de cuero y versiones con volumen.
Incluso Prada dedicó su desfile de Primavera-Verano 2027 presentado esta semana en Milán a explorar las posibilidades de la falda, con siluetas plisadas, estructuradas, cortas y paneladas.
Si quieres incorporar una a tu armario sin sentir que estás comprando una prenda demasiado complicada, estas son siete tendencias que puedes adaptar a tu estilo.
1. Falda lápiz
La falda lápiz vuelve con una silueta más actual. Esta temporada aparece en largos que llegan hasta la rodilla o por debajo de ella y puede combinarse con blazers, camisas o suéteres.
Para un look elegante, llévala con una camisa ligeramente amplia y zapatos de punta. Si quieres hacerla más casual, cambia los tacones por mocasines o botas.
Además, es una de las siluetas que más presencia tuvo en las propuestas de otoño 2026, especialmente dentro de conjuntos de sastrería.
2. Maxifalda
Las faldas largas son una de las grandes apuestas de la temporada. Pueden llegar prácticamente hasta los tobillos y funcionan especialmente bien con prendas de punto, botas y abrigos.
Para evitar que el look se vea demasiado pesado, combina una falda amplia con una parte superior más definida o ligeramente ajustada.
Los tonos chocolate, negro, burdeos y verde son algunas de las opciones que puedes considerar para llevarla durante el otoño.
3. Falda de ante
Después de convertirse en una de las texturas protagonistas del otoño, el ante también llega a las faldas.
Una versión midi o larga en chocolate, camel o café puede convertirse en una de las prendas más versátiles de tu armario. Combínala con un suéter de cuello alto, camisa blanca o blazer.
Si buscas un look más relajado, úsala con botas planas y una chamarra de cuero o de mezclilla.
4. Falda plisada
El plisado regresa con propuestas que van mucho más allá de la típica falda escolar. Para otoño aparecen versiones midi y largas, algunas con cortes asimétricos y una construcción más estructurada.
Puedes combinarla con un suéter de punto y botas para el día o llevarla con una camisa y zapatos de tacón para conseguir un look más sofisticado.
5. Falda drapeada
Si buscas una falda que aporte movimiento al look, el drapeado es una de las opciones más interesantes.
Los pliegues crean líneas diagonales sobre la silueta y pueden aparecer en los costados, en la cintura o a lo largo de toda la pieza. Las versiones midi son especialmente fáciles de llevar.
Para mantener el equilibrio, combínala con prendas sencillas y accesorios discretos.
6. Falda de cuero
El cuero continúa siendo una opción para el otoño, pero esta vez aparece en siluetas más sofisticadas. Una falda midi de cuero negro o café puede sustituir fácilmente a unos pantalones en un look de oficina o de noche.
Llévala con un suéter fino y botas altas para un conjunto sencillo, o agrega una camisa y un blazer para darle un giro más formal.
7. Falda con volumen
Para quienes quieren salir de las siluetas convencionales, las faldas con volumen son una alternativa mucho más llamativa.
Volantes, formas globo, capas y estructuras amplias aparecen entre las propuestas de la temporada.
La clave para llevarlas sin saturar el look está en dejar que la falda sea la protagonista. Una camiseta sencilla, un suéter fino o una camisa pueden ser suficientes para completar el conjunto.
¿Cómo elegir la falda ideal para este otoño?
No necesitas adoptar todas las tendencias. Si quieres una pieza que puedas utilizar durante varias temporadas, una falda lápiz, una maxifalda o una versión de ante pueden ser opciones especialmente versátiles.
Si prefieres experimentar, los diseños drapeados, plisados o con volumen permiten darle un giro más actual a tus looks.
La falda también puede ayudarte a salir de la fórmula de siempre. En lugar de combinar automáticamente un suéter con jeans, prueba llevarlo con una falda midi y botas; el resultado puede sentirse igual de cómodo, pero mucho más elaborado.
Este otoño, la clave está en elegir la silueta que mejor se adapte a tu armario y encontrar nuevas maneras de combinarla. La tendencia no está en llevar una falda específica, sino en recuperar esta prenda como una de las piezas centrales del look.