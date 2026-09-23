¿Qué falda usar este otoño 2026? 7 estilos que harán que tus looks se vean más elegantes

Si sientes que el otoño siempre termina llevándote de vuelta a los jeans y pantalones, esta temporada hay una alternativa que merece recuperar protagonismo: las faldas.

Las pasarelas de Otoño-Invierno 2026 demostraron que esta prenda está lejos de ser aburrida. Las propuestas van desde la clásica falda lápiz hasta maxifaldas, diseños drapeados, plisados, de cuero y versiones con volumen.

Incluso Prada dedicó su desfile de Primavera-Verano 2027 presentado esta semana en Milán a explorar las posibilidades de la falda, con siluetas plisadas, estructuradas, cortas y paneladas.

Si quieres incorporar una a tu armario sin sentir que estás comprando una prenda demasiado complicada, estas son siete tendencias que puedes adaptar a tu estilo.

La colección Prada Primavera/Verano 2027 se presentó en Milán como parte de la Semana de la Moda femenina. La propuesta exploró una combinación de siluetas depuradas, contrastes de color y elementos inesperados que definieron la pasarela. Getty Images

1. Falda lápiz

La falda lápiz vuelve con una silueta más actual. Esta temporada aparece en largos que llegan hasta la rodilla o por debajo de ella y puede combinarse con blazers, camisas o suéteres.

Para un look elegante, llévala con una camisa ligeramente amplia y zapatos de punta. Si quieres hacerla más casual, cambia los tacones por mocasines o botas.

Además, es una de las siluetas que más presencia tuvo en las propuestas de otoño 2026, especialmente dentro de conjuntos de sastrería.

La falda lápiz regresa este otoño 2026 como una alternativa elegante y sofisticada. Su silueta ceñida y de líneas limpias funciona tanto con camisas y blazers como con prendas de punto para crear looks actuales y versátiles. Getty Images

2. Maxifalda

Las faldas largas son una de las grandes apuestas de la temporada. Pueden llegar prácticamente hasta los tobillos y funcionan especialmente bien con prendas de punto, botas y abrigos.

Para evitar que el look se vea demasiado pesado, combina una falda amplia con una parte superior más definida o ligeramente ajustada.

Los tonos chocolate, negro, burdeos y verde son algunas de las opciones que puedes considerar para llevarla durante el otoño.

El otoño continúa siendo una excelente temporada para armar looks con falda Getty Images

3. Falda de ante

Después de convertirse en una de las texturas protagonistas del otoño, el ante también llega a las faldas.

Una versión midi o larga en chocolate, camel o café puede convertirse en una de las prendas más versátiles de tu armario. Combínala con un suéter de cuello alto, camisa blanca o blazer.

Si buscas un look más relajado, úsala con botas planas y una chamarra de cuero o de mezclilla.

La falda de ante se suma a las tendencias del otoño 2026 con siluetas que van desde diseños mini hasta cortes midi. En tonos chocolate, camel o café, es una prenda versátil para combinar con tejidos de punto, camisas y botas. Getty Images

4. Falda plisada

El plisado regresa con propuestas que van mucho más allá de la típica falda escolar. Para otoño aparecen versiones midi y largas, algunas con cortes asimétricos y una construcción más estructurada.

Puedes combinarla con un suéter de punto y botas para el día o llevarla con una camisa y zapatos de tacón para conseguir un look más sofisticado.

Las faldas plisadas se reinventan este otoño 2026 con siluetas midi y largas que aportan movimiento y elegancia a cualquier look. Pueden combinarse con prendas de punto, camisas o blazers para crear estilismos sofisticados y actuales. Getty Images

5. Falda drapeada

Si buscas una falda que aporte movimiento al look, el drapeado es una de las opciones más interesantes.

Los pliegues crean líneas diagonales sobre la silueta y pueden aparecer en los costados, en la cintura o a lo largo de toda la pieza. Las versiones midi son especialmente fáciles de llevar.

Para mantener el equilibrio, combínala con prendas sencillas y accesorios discretos.

Las faldas drapeadas regresan este otoño 2026 con pliegues y fruncidos que crean movimiento y aportan una silueta sofisticada. Son una opción versátil para elevar tanto looks de día como propuestas más elegantes. Getty Images

6. Falda de cuero

El cuero continúa siendo una opción para el otoño, pero esta vez aparece en siluetas más sofisticadas. Una falda midi de cuero negro o café puede sustituir fácilmente a unos pantalones en un look de oficina o de noche.

Llévala con un suéter fino y botas altas para un conjunto sencillo, o agrega una camisa y un blazer para darle un giro más formal.

La falda midi de cuero se combina con botas altas y prendas de punto para crear un look sofisticado y funcional para el otoño. La mezcla de negro y café aporta un aire elegante y contemporáneo, ideal para llevar esta tendencia a la oficina. Getty Images

7. Falda con volumen

Para quienes quieren salir de las siluetas convencionales, las faldas con volumen son una alternativa mucho más llamativa.

Volantes, formas globo, capas y estructuras amplias aparecen entre las propuestas de la temporada.

La clave para llevarlas sin saturar el look está en dejar que la falda sea la protagonista. Una camiseta sencilla, un suéter fino o una camisa pueden ser suficientes para completar el conjunto.

Las faldas con volumen llegan este otoño 2026 en siluetas amplias, capas, volantes y formas globo. Son una opción ideal para darle movimiento y personalidad a los looks, especialmente cuando se combinan con prendas superiores más sencillas. Getty Images

¿Cómo elegir la falda ideal para este otoño?

No necesitas adoptar todas las tendencias. Si quieres una pieza que puedas utilizar durante varias temporadas, una falda lápiz, una maxifalda o una versión de ante pueden ser opciones especialmente versátiles.

Si prefieres experimentar, los diseños drapeados, plisados o con volumen permiten darle un giro más actual a tus looks.

La falda también puede ayudarte a salir de la fórmula de siempre. En lugar de combinar automáticamente un suéter con jeans, prueba llevarlo con una falda midi y botas; el resultado puede sentirse igual de cómodo, pero mucho más elaborado.

Este otoño, la clave está en elegir la silueta que mejor se adapte a tu armario y encontrar nuevas maneras de combinarla. La tendencia no está en llevar una falda específica, sino en recuperar esta prenda como una de las piezas centrales del look.