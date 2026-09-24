El “efecto Leonor": por qué los looks de la princesa se convierten en éxito de ventas

En el universo de las casas reales europeas, el fenómeno por el cual el vestuario de una figura pública se agota tras una aparición pública no es nuevo. Sin embargo, en los últimos años, la princesa de Gales no es la única en ostentar ese poder comercial. La princesa Leonor ha consolidado su propio distintivo: el “efecto Leonor”, una corriente estilística que convierte en éxito de ventas casi cada prenda o accesorio que luce en sus actos oficiales y apariciones informales.

A medida que la heredera al trono español asume un papel más relevante en la agenda institucional, su estilo ha evolucionado hacia una madurez pulida que conecta directamente con la generación Z y los consumidores de moda joven en España y Europa.

Las claves detrás del fenómeno comercial

Apuesta decidida por la moda made in Spain: Uno de los grandes aciertos en el estilismo de la princesa es dar visibilidad a marcas locales y de producción nacional. Desde firmas consolidadas como Zara o Mango hasta marcas emergentes y sostenibles como Polín et moi, Barey o Miphai, su vestidor funciona como un gran escaparate para la industria textil española.

La princesa con este vestido midi, de estilo camisero por su cierre de botones frontal, escote en forma de pico y ligeramente ajustado debajo del pecho, así como manga corta fluida y abierto en un costado de la pierna. Este diseño es de la marca Mango. Getty Images

Precios accesibles y prendas prêt-à-porter: A diferencia de otras princesas europeas que recurren con frecuencia a piezas exclusivas de alta costura, Leonor combina prendas de diseño con vestidos y blusas cuyos precios suelen oscilar entre los 40 y los 150 euros. Esta accesibilidad permite que el público pueda replicar sus looks de inmediato.

Siluetas versátiles e intemporales: Sus selecciones destacan por cortes favorecedores, vestidos midi con vuelo, estampados florales discretos y trajes sastre en tonos vibrantes. Son prendas funcionales que no solo sirven para la etiqueta protocolaria, sino también para eventos de día, graduaciones o compromisos formales.

La princesa Leonor con un vestido largo, estampado y con los hombros al aire en un favorecedor escote Bardot, de Desigual, con estampado que hace referencia a los azulejos y mosaicos del Mediterráneo. Getty Images

El impacto en las marcas locales

El impacto mediático de la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia se traduce en un impulso financiero y de reputación inmediato para las firmas elegidas. Cuando Leonor aparece con un nuevo diseño, el tráfico en las plataformas de comercio electrónico de las marcas suele multiplicarse en cuestión de minutos, provocando el famoso cartel de “agotado” (sold out) y una proyección internacional que de otro modo requeriría grandes campañas publicitarias.

El cabello y los accesorios también son piezas clave en el estilo de la linda princesa. Getty Images

Con un equilibrio entre la frescura juvenil, el pragmatismo comercial y el respeto al protocolo, la princesa Leonor no solo asegura el relevo generacional de la corona, sino que se afirma como uno de los referentes de estilo más influyentes de la monarquía contemporánea.