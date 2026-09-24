Kate Middleton deja los tacones en casa: el inesperado calzado que eligió para su último compromiso

Kate Middleton volvió a demostrar que su estilo royal también puede ser práctico. Este 24 de septiembre, la princesa de Gales visitó The Forward Trust en Southend-on-Sea, Essex, como parte de su agenda por Addiction Awareness Week, y su elección de calzado llamó especialmente la atención.

En lugar de recurrir a los tacones que suele llevar en algunos de sus compromisos oficiales, Kate apostó por unos mocasines planos de piel en color café, una elección mucho más cómoda para una jornada que incluyó actividades de jardinería y encuentros con personas que participan en programas de recuperación de adicciones.

Kate Middleton cambia los tacones por mocasines

El calzado elegido por la princesa pertenece a Boden y destaca por su acabado de piel con textura de cocodrilo y su tono marrón oscuro. El diseño tiene una silueta clásica que mantiene el aspecto formal del conjunto, pero permite un mayor movimiento durante el compromiso.

La elección es interesante porque Kate ha demostrado en diferentes ocasiones que los zapatos planos pueden formar parte de su guardarropa para compromisos en los que necesita caminar, interactuar o participar en actividades.

Esta vez, los mocasines funcionaron como el punto práctico de un look construido completamente alrededor de tonos otoñales.

El look de oficina que Kate llevó a Southend

Para su visita, Kate recuperó una blazer cruzada de doble botonadura de Max Mara, con hombreras marcadas y estampado de cuadros Príncipe de Gales en tonos grises, marrones y azules.

La pieza ya había formado parte de uno de sus looks anteriores, por lo que su aparición vuelve a mostrar una de las estrategias que la princesa utiliza con frecuencia: reutilizar prendas de su armario para diferentes compromisos.

Debajo llevó un top de punto en tono chocolate y unos pantalones de traje marrón oscuro de Joseph. La combinación creó una paleta monocromática de inspiración otoñal que hizo que los mocasines se integraran naturalmente en el conjunto.

Kate Middleton, princesa de Gales, durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026. Para la ocasión, la royal apostó por unos mocasines cafés en lugar de los clásicos tacones y los combinó con un elegante look de sastrería en tonos otoñales. Getty Images

Los mocasines son la clave para llevar la sastrería de forma más cómoda

La elección de Kate también refleja una manera sencilla de actualizar un look de oficina.

Los mocasines planos pueden funcionar con pantalones de vestir, jeans rectos, faldas midi e incluso vestidos. Al sustituir los tacones por este tipo de calzado, un conjunto de sastrería puede adquirir una apariencia más relajada sin perder elegancia.

En el caso de Kate, el tono café permitió mantener la sofisticación del conjunto y, al mismo tiempo, darle un aire más práctico para una jornada fuera de una oficina tradicional.

Los mocasines cafés fueron el detalle inesperado del look de Kate Middleton durante su visita a The Forward Trust. La princesa de Gales los combinó con pantalones de sastrería y una blazer de cuadros para crear un estilismo elegante y cómodo. Getty Images

Kate completó el look con accesorios discretos

La princesa llevó el pelo suelto con ondas suaves y añadió joyería dorada para complementar la paleta cálida de su vestuario.

Entre sus accesorios destacó un collar de eslabones dorados de Laura Lombardi y unos pequeños aretes de Cartier en oro blanco, amarillo y rosa.

El resultado fue un estilismo de otoño que combinó tres elementos que funcionan especialmente bien para esta temporada: sastrería, tonos chocolate y calzado plano.

Kate Middleton, princesa de Gales, durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026, donde conoció el trabajo de la organización en apoyo a personas que se encuentran en procesos de recuperación de adicciones. Foto: Chris Jackson/Getty Images. Getty Images

¿Por qué Kate eligió un look más cómodo?

La elección del calzado también tiene sentido por el tipo de compromiso que realizó.

Durante su visita a The Forward Trust, Kate participó en una sesión de jardinería y conoció el proyecto Forward Growing, una iniciativa que utiliza actividades relacionadas con la naturaleza como parte del acompañamiento a personas que se encuentran en recuperación de adicciones.

En ese contexto, unos mocasines planos resultaban mucho más funcionales que unos tacones altos.

Además, la elección confirma que el guardarropa de Kate no se limita a los clásicos zapatos de salón. En los últimos meses, la princesa ha recurrido en distintas ocasiones a bailarinas, mocasines y otros estilos planos cuando sus compromisos requieren mayor movilidad.

Kate Middleton, princesa de Gales, participa en una sesión de jardinería durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026, con motivo de Addiction Awareness Week. La actividad forma parte de una iniciativa que utiliza el contacto con la naturaleza como apoyo durante los procesos de recuperación de adicciones. Getty Images

El detalle que hace que el look de Kate

funcione

Más allá de los mocasines, el secreto del conjunto está en la coordinación de colores.

Kate combinó diferentes tonalidades de café, desde el chocolate del top hasta el marrón de los pantalones y los zapatos, mientras que el estampado de la blazer incorporó grises y azules para romper ligeramente la uniformidad.

Es una fórmula fácil de llevar durante el otoño: elegir una misma gama de color y mezclar diferentes texturas y prendas para conseguir un look sofisticado sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.

Esta aparición demuestra que la elegancia royal no siempre necesita tacones. En el caso de Kate Middleton, un buen blazer, pantalones de sastrería y unos mocasines planos fueron suficientes para construir uno de sus looks de oficina más prácticos de la temporada.