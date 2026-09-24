¿De qué murió Marina Vlady? Esto se sabe del deceso de la actriz franco-rusa

La familia confirmó que Marina Vlady murió en su casa, pero no dio detalles sobre las circunstancias médicas de su fallecimiento. Sus tres hijos describieron su vida como “larga, hermosa y plena” en el comunicado enviado.

La actriz tenía 88 años y había mantenido una presencia mucho más discreta durante sus últimos años. Hasta que aparezca información oficial de su familia o de una fuente médica autorizada, no es posible establecer una causa de muerte.

¿Quién era Marina Vlady?

Marina Vlady nació como Catherine Marina de Poliakoff-Baïdaroff el 10 de mayo de 1938 en Clichy, Francia, en una familia de origen ruso.

Sus padres habían llegado a Francia después de abandonar Rusia en el contexto de la revolución bolchevique.

Su padre, Vladimir Poliakoff, era cantante de ópera, mientras que su madre, Militza, era bailarina. Marina creció junto a sus tres hermanas, quienes también desarrollaron carreras artísticas y adoptaron nombres profesionales.

Comenzó su carrera artística siendo muy joven y consiguió sus primeros trabajos como actriz durante la infancia. Con el paso de los años se convirtió en una de las intérpretes francesas más reconocidas de su generación.

El premio que marcó su carrera

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 1963, cuando recibió el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes por su trabajo en Le Lit conjugal, dirigida por Marco Ferreri.

Su filmografía también incluyó colaboraciones con algunos de los grandes nombres del cine europeo, entre ellos Jean-Luc Godard, Orson Welles, Bertrand Tavernier, Chris Marker y Ettore Scola. A lo largo de su carrera participó en alrededor de 80 películas, además de trabajos para televisión y teatro.

Uno de sus papeles más recordados fue el de la protagonista de La Princesse de Clèves, adaptación cinematográfica de la novela de Madame de La Fayette.

Marina Vlady durante el Festival de Cannes, donde fue reconocida con el premio a Mejor Actriz en 1963 por su actuación en la película Le Lit conjugal, dirigida por Marco Ferreri. Foto: Getty Images. Getty Images

Su historia de amor con Robert Hossein

La vida personal de Marina Vlady también estuvo vinculada al cine francés.

Cuando tenía 17 años se casó con el actor y director Robert Hossein, con quien trabajó en varias películas. La pareja tuvo dos hijos y su matrimonio duró alrededor de cinco años.

Después de su separación, Vlady continuó desarrollando su carrera y posteriormente tuvo un tercer hijo con el aviador y aventurero Jean-Claude Brouillet. Sus tres hijos fueron quienes comunicaron la noticia de su fallecimiento.

Marina Vlady y Vladimir Vysotsky

Otro capítulo importante de su vida estuvo relacionado con el poeta, cantante y actor soviético Vladimir Vysotsky.

La pareja se casó en 1969 y permaneció junta hasta la muerte de Vysotsky en 1980. Vlady llegó a trasladarse a Moscú durante aquella etapa de su vida y posteriormente escribió sobre su relación en el libro Vladimir ou le vol arrêté, publicado en 1987.

Su historia con Vysotsky se convirtió en uno de los aspectos más conocidos de su vida fuera de Francia y contribuyó a mantener un vínculo cultural entre ambos países.

Marina Vlady y Vladimir Vysotsky Getty Images

También fue escritora y cantante

La carrera de Marina Vlady no se limitó a la actuación, junto a sus hermanas participó en proyectos musicales y llegó a grabar canciones rusas. Posteriormente desarrolló una trayectoria como escritora y publicó varios libros, entre ellos sus memorias, 24 images/seconde, aparecidas en 2005.

También estuvo involucrada en distintas causas sociales y políticas. Sus hijos destacaron en el comunicado sobre su muerte que mantuvo durante décadas un compromiso con diferentes movimientos sociales, desde las movilizaciones relacionadas con la guerra de Argelia hasta iniciativas por los derechos de las personas migrantes y el acceso a la vivienda.

Marina Vlady murió a los 88 años

La actriz franco-rusa murió este 24 de septiembre de 2026, a los 88 años, en su casa y acompañada por sus seres queridos.

Su familia ha pedido que se recuerde la trayectoria de una mujer que tuvo una carrera de más de siete décadas entre el cine, la televisión, el teatro, la música y la literatura. Por ahora, la única información confirmada sobre las circunstancias de su muerte es que ocurrió en su domicilio; la causa del fallecimiento permanece sin revelar.