¿Quieres labios más voluminosos sin delinearlos? La técnica Petal Lips que será tendencia este otoño

Si estás acostumbrada a utilizar delineador para definir y dar dimensión a tus labios, este otoño llega una alternativa mucho más relajada. Los Petal Lips apuestan por una aplicación difuminada que concentra el pigmento en el centro de la boca y lo lleva suavemente hacia los bordes.

La técnica recibe su nombre porque busca recrear el efecto de un pétalo teñido desde el interior, el color es más intenso en el centro y pierde fuerza conforme se acerca al contorno. El resultado es una boca de apariencia suave, natural y con mayor dimensión visual.

¿Qué son los Petal Lips?

A diferencia de un labial tradicional, en el que primero se define el contorno y después se rellena toda la superficie, los Petal Lips ponen el énfasis en el centro de los labios.

El pigmento se aplica principalmente en la parte central y después se difumina hacia los extremos. De esta manera, el borde queda menos marcado y el color parece integrarse con la piel.

La técnica recuerda a los llamados labios blurred, una tendencia que durante 2026 ha ganado espacio frente a los maquillajes excesivamente precisos.

¿Por qué hacen que los labios se vean más voluminosos?

El efecto tiene que ver con la manera en que se distribuye el color. Al concentrar un tono ligeramente más intenso en el centro y dejar los bordes más suaves, se crea un contraste que puede aportar dimensión visual a la boca. No significa que los labios aumenten realmente de volumen, sino que la distribución del pigmento puede generar una apariencia más llena.

Es una alternativa especialmente interesante si quieres conseguir un efecto de labios definidos sin recurrir a un delineado que sobresalga demasiado.

Sandalias Chanel de Anne Hathaway Getty Images

Los colores que mejor funcionan para esta tendencia

Aunque los Petal Lips pueden hacerse prácticamente con cualquier tono, algunos colores

funcionan especialmente bien para conseguir el efecto difuminado.

Rosa suave

Es una de las versiones más fáciles de llevar durante el día. El pigmento puede concentrarse en el centro y difuminarse hasta conseguir un acabado parecido al de un labio naturalmente teñido.

Rosa vintage

Si buscas un resultado más sofisticado, el rosa vintage aporta definición sin hacer que el maquillaje se vea demasiado intenso.

Petal Lips, labios difuminados, suaves y con efecto de mayor volumen. Getty Images

Berry

Los tonos frutos rojos son ideales para otoño. Puedes aplicar una pequeña cantidad en el centro y difuminarla para conseguir una versión más suave de un labial oscuro.

Ciruela

Para la noche, un tono ciruela puede darle mayor profundidad al maquillaje sin necesidad de marcar completamente el contorno.

Café rosado

Los marrones con matices rosados conectan la tendencia con la estética de inspiración noventera que también está regresando esta temporada.

Pruébalo y disfruta de unos labios suaves, sanos y llenos de vida sin salir de casa. GETTY IMAGES

¿Cómo hacer Petal Lips en casa?

Lo mejor de esta técnica es que no necesitas tener un pulso perfecto. De hecho, el efecto funciona precisamente porque los bordes no deben quedar completamente definidos.

Hidrata tus labios. Aplica bálsamo y espera unos minutos antes de comenzar. Retira el exceso para que el color no resbale.

Aplica el labial en el centro. Coloca la mayor cantidad de pigmento en la parte central del labio superior e inferior.

Difumina hacia afuera. Puedes utilizar la yema de los dedos o una brocha pequeña para llevar el color suavemente hacia los extremos.

Suaviza el contorno. No necesitas cubrir completamente el borde natural de los labios. La idea es que el color pierda intensidad al acercarse a él.

Añade una segunda capa en el centro. Si quieres un efecto más intenso, vuelve a colocar un poco de producto en la zona central.

La técnica también permite utilizar un delineador, pero en lugar de crear una línea completa, puedes aplicarlo únicamente en algunas zonas y difuminarlo para que se funda con el labial.

¿Petal Lips o labios ombré?

Aunque pueden parecer similares, no son exactamente lo mismo.

Los labios ombré suelen trabajar con una transición más evidente entre diferentes tonos, mientras que los Petal Lips buscan que el pigmento se desvanezca de manera más natural desde el centro hacia el borde.

La diferencia está en que el efecto Petal Lips no pretende que se note dónde comienza o termina cada color. El resultado debe parecer más espontáneo y menos gráfico.

Una tendencia perfecta si ya te cansaste del delineado

El regreso de los labios difuminados responde a una tendencia más amplia del maquillaje de 2026: acabados menos rígidos y una aplicación que no busca que cada detalle sea perfectamente simétrico.

Los Petal Lips permiten conseguir color, dimensión y definición sin depender de un delineador perfectamente trazado. Además, puedes adaptar la intensidad según la ocasión: un rosa suave para el día o un berry, ciruela o café rosado para un look de noche.

Si quieres probar una nueva forma de llevar labial este otoño, esta técnica es una manera sencilla de dejar atrás el contorno perfecto sin renunciar a unos labios protagonistas.

