Kate Middleton sorprende a sus invitados con una exclusiva fiesta de té en Windsor Castle

Kate Middleton mostró su faceta más cercana como anfitriona al recibir en Windsor Castle a un grupo muy especial de invitados. La princesa de Gales organizó una pequeña fiesta de té para algunos de los participantes del National Three Peaks Challenge, el desafío que ella misma completó en junio.

El encuentro, celebrado el 15 de septiembre y dado a conocer este 25 de septiembre a través de las redes sociales oficiales de los príncipes de Gales, reunió a algunas de las personas que Kate conoció durante el reto y a sus familias. La princesa compartió imágenes de la reunión, en las que aparece conversando con sus invitados mientras disfrutaban de té y diferentes pasteles.

“Kate Middleton, entonces duquesa de Cambridge, disfruta de una taza de té durante su visita al Centro de Rehabilitación y Conservación de Vida Silvestre en el Parque Nacional de Kaziranga, India, el 13 de abril de 2016. Esta fotografía de archivo se utiliza únicamente como ilustración, ya que no hay imágenes disponibles en Getty Images de la reciente fiesta de té que la princesa de Gales ofreció en Windsor Castle. Getty Images

¿Por qué Kate Middleton organizó esta fiesta de té?

La reunión tuvo como objetivo reconocer las historias personales de quienes participaron en el National Three Peaks Challenge. Para Kate, cada persona que enfrentó el reto lo hizo por una razón diferente y muchas de ellas estuvieron relacionadas con la superación, la recuperación o la recaudación de fondos para distintas causas.

“Detrás de cada cumbre había una historia personal de resiliencia, determinación y esperanza”, escribió la princesa de Gales al compartir las imágenes del encuentro. También destacó la importancia de contar con familiares, amigos y comunidades que acompañen a las personas durante los momentos difíciles.

La elección de Windsor Castle hizo todavía más especial la reunión, ya que los invitados pudieron compartir una tarde de té dentro de una de las residencias más emblemáticas de la monarquía británica.

Castillo Windsor Getty Images

¿Quiénes fueron los invitados de Kate?

Entre los asistentes estuvo Ted Haslam, un niño de 11 años que participó en el reto acompañado por su padre, Pete, y otros familiares. Ted utiliza silla de ruedas y completó el desafío con el apoyo de su familia y amigos, mientras recaudaba fondos para Molly Olly’s Wishes, una organización que ayuda a niños con enfermedades graves.

Kate conoció a Ted durante la subida al Ben Nevis y posteriormente hizo una donación a su campaña de recaudación. En aquel momento, la princesa destacó que conocer a personas como él había sido uno de los momentos más especiales de su propia experiencia.

También estuvieron presentes otros participantes, entre ellos Sean McCormick, quien realizó el reto para recaudar fondos relacionados con un niño con cáncer, y Trish Patterson, quien completó posteriormente las tres montañas y rompió el récord existente para una mujer al terminar el recorrido en menos de seis días.

El reto que Kate Middleton completó en 24 horas

El encuentro en Windsor Castle también permitió a Kate reencontrarse con algunas de las personas que conoció durante una de sus experiencias más exigentes de este año.

En junio, la princesa completó el National Three Peaks Challenge, que consiste en subir las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales: Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon, actualmente conocido también como Yr Wyddfa.

Kate realizó el recorrido en menos de 24 horas, con aproximadamente 23 millas de caminata y un desnivel acumulado de más de 10 mil pies. Durante las distintas etapas contó con el apoyo de equipos de Mountain Rescue.

La hazaña tuvo además un propósito benéfico: recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity, institución vinculada al hospital donde la princesa recibió tratamiento contra el cáncer.

La princesa de Gales participa en un ejercicio de entrenamiento de rescate en montaña durante su visita a Merthyr Tydfil, Gales, el 27 de abril de 2023. Esta fotografía de archivo muestra el interés de Kate Middleton por las actividades al aire libre. Getty Images

La razón personal detrás del desafío

Kate explicó después de completar el reto que no lo había asumido únicamente como una prueba física. También quiso utilizarlo como una oportunidad para hablar sobre la vida después de un diagnóstico de cáncer y recaudar fondos para mejorar la atención de los pacientes.

En junio, la princesa señaló que quería “dar algo a cambio” y explorar una nueva etapa de su vida después de su diagnóstico.

En septiembre, además, realizó una visita al Royal Marsden para conocer cómo se estaban utilizando los fondos obtenidos mediante el desafío y agradecer personalmente al equipo que la atendió.

Una reunión mucho más personal que un compromiso oficial

Esta fiesta de té permitió a Kate volver a encontrarse con algunas de las personas que formaron parte de su propio recorrido durante el desafío.

La princesa resumió el significado del encuentro al destacar que los procesos de recuperación y superación no suelen hacerse en soledad y que el acompañamiento de otras personas puede ser fundamental.

La reunión en Windsor Castle fue, así, una continuación del mensaje que Kate quiso transmitir desde que anunció su participación en el reto: que superar una etapa difícil también puede significar recuperar espacios de conexión, movimiento y vida cotidiana.