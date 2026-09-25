Como asegurar a tu mascota: inter.mx te ayuda a protegerla ante cualquier imprevisto

Quienes tienen una mascota lo saben: basta una mirada o un recibimiento al llegar a casa o para entender que ya no se trata simplemente de tener un animal de compañía. Perros y gatos se han convertido en parte de la familia, y con ello también la responsabilidad de procurar su bienestar.

Pero, ¿qué pasa cuando una enfermedad, un accidente o una emergencia veterinaria aparece de manera inesperada? Además de la preocupación por la salud de nuestro compañero, los gastos pueden convertirse en otro motivo de estrés.

Por eso, contar con una alternativa que ayude a enfrentar este tipo de situaciones puede hacer una diferencia. inter.mx nos presenta un seguro para mascotas pensado para protegerlos ante distintos escenarios, con opciones de cobertura que buscan adaptarse a las necesidades y presupuesto de cada familia.

¿Qué incluye este seguro para mascotas?

Uno de los principales atractivos de esta póliza son los siguientes:

• Gastos médicos por enfermedad o accidente: honorarios veterinarios, análisis, estudios, radiografías y medicamentos.

• Cobertura de accidentes: atropellamientos, caídas, ataques de otros animales, etc.

• Responsabilidad civil: indemnización si la mascota causa daños a terceros.

• Asistencia final: gastos funerarios, acompañando a la familia en el momento más difícil. pueden incluirse o excluirse según la opción elegida.

Beneficios que van más allá de una emergencia

Cuidar de una mascota no significa pensar únicamente en las situaciones inesperadas. También están las visitas al veterinario, las vacunas, el baño y todos esos detalles que forman parte de su cuidado cotidiano.

El seguro de inter.mx contempla beneficios como el reembolso anual de un evento de baño y apoyo para la vacuna antirrábica o la desparasitación. También ofrece noches de pensión para la mascota en caso de que su dueño sea hospitalizado.

A esto se suman asesoría veterinaria telefónica ilimitada, dos videoconsultas, apoyo legal y servicio de concierge en caso de extravío.

Una opción para cuidar sin descuidar el bolsillo

Uno de los puntos importantes al hablar de protección para mascotas es encontrar un equilibrio entre las coberturas que realmente necesita cada familia y el presupuesto disponible.

Por ello, inter.mx ofrece diferentes paquetes, de manera que cada persona pueda elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

Al final, asegurar a una mascota no se trata solamente de anticiparse a lo inesperado. También significa tener la tranquilidad de saber que, ante una situación complicada, existen opciones para acompañar a ese integrante de la familia.