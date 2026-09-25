Reina Letizia: 7 hábitos de belleza que ha transmitido a Leonor y Sofía

En el universo de las familias reales europeas, la reina Letizia es reconocida mundialmente por su disciplina en el cuidado personal, su piel impecable y su estricto apego a un estilo de vida saludable. Esta filosofía de bienestar y belleza consciente no se ha quedado en el ámbito privado; a lo largo de los años, ha sido la guía fundamental con la que ha educado a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A medida que ambas jóvenes asumen un papel más activo en la vida pública y definen su propia identidad visual, se hace evidente cómo los valiosos hábitos transmitidos por su madre han moldeado su imagen: fresca, elegante y siempre enfocada en resaltar la belleza natural sin artificios.

1. Skincare preventivo y protección solar absoluta

Si algo ha caracterizado el cuidado de la tez de la reina es la constancia en la hidratación y el uso riguroso de protector solar de amplio espectro. Doña Letizia ha enseñado a Leonor y Sofía que el mejor tratamiento antiedad comienza a temprana edad, protegiendo la barrera cutánea del sol para prevenir manchas y mantener la luminosidad natural sin necesidad de bases de maquillaje pesadas.

2. Alimentación basada en la dieta Perricone y antioxidantes

La nutrición en el Palacio de la Zarzuela es un pilar innegociable. La dieta supervisada por la reina prioriza los alimentos ricos en omega-3 (como el salmón fresco), frutos secos, vegetales verdes y frutas ricas en antioxidantes. Esta alimentación antiinflamatoria no solo beneficia la salud física y los niveles de energía de las jóvenes aristócratas, sino que se refleja directamente en la claridad y jugosidad de su piel.

La reina Letizia siempre ha apostado por un estilo elegante, sencillo y pulido. Getty Images

3. Maquillaje no-makeup y cejas bien definidas

Tanto la princesa de Asturias como la infanta lucen en sus apariciones públicas un maquillaje limpio y juvenil: corrector puntual, bálsamos labiales con un toque ligero de color rosado o melocotón y pestañas peinadas. Asimismo, han heredado el cuidado de las cejas que distingue a la reina: tupidas, pulidas y enmarcadas para potenciar la fuerza de la mirada de forma natural.

4. Melenas cuidadas con aceites naturales

El cabello largo, denso y brillante es una de las mayores señas de identidad de las dos hermanas. Siguiendo el consejo materno, ambas priorizan los lavados con champús libres de sulfatos y parabenos, sellando las puntas con aceites nutritivos (como el de argán) y evitando el uso excesivo de herramientas de calor directo en su día a día.

5. Apuesta por la manicura discreta y nude

A diferencia de otras tendencias juveniles orientadas al nail art o uñas extralargas, Leonor y Sofía mantienen la premisa de pulcritud que abandera doña Letizia: uñas cortas de forma almendrada o cuadrada, limpias y esmaltadas únicamente en tonos porcelana, rosa transparente o brillo natural.

6. Higiene del sueño y desconexión digital

Para garantizar un rostro descansado y una postura erguida durante largas jornadas institucionales, la reina impone horarios estrictos de descanso. El uso de pantallas y dispositivos móviles se restringe antes de dormir para no alterar los ciclos de melatonina, favoreciendo la regeneración celular durante la noche.

7. Deporte y entrenamiento funcional constante

La forma física de la reina Letizia es fruto de la disciplina en disciplinas como el pilates, el yoga y la calistenia. Desde pequeñas, Leonor y Sofía han practicado deportes como el esquí, el voleibol y la natación, hábitos que no solo fortalecen su musculatura y postura corporal, sino que liberan el estrés derivado de sus compromisos académicos y oficiales.

