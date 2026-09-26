¿Cansada de las uñas de siempre? 6 diseños de manicura elegante que querrás probar este otoño

Cuando llega el otoño también cambia la forma de llevar la manicura. Los tonos cálidos, los acabados brillantes y los diseños más sofisticados comienzan a ganar protagonismo, pero eso no significa que tengas que apostar por uñas excesivamente decoradas.

Esta temporada, la tendencia se mueve hacia manicuras que tienen pequeños detalles capaces de transformar por completo un diseño sencillo. Chocolate, burdeos, nude, verde oliva, acabados perlados y French renovadas son algunas de las opciones que puedes llevar si quieres darle un giro a tus uñas.

Lo mejor es que estas propuestas funcionan tanto en uñas cortas como largas y pueden adaptarse a diferentes formas, desde cuadradas hasta almendradas.

1. Uñas chocolate

El café chocolate es uno de los tonos que mejor representa la paleta otoñal. Puedes llevarlo en una manicura completamente lisa, con acabado brillante o incluso combinar diferentes tonalidades de café en cada uña.

Si buscas un resultado más elegante, apuesta por uñas cortas o medianas y un acabado glossy que haga que el color se vea más profundo.

2. French en tonos burdeos

La manicura francesa no desaparece, pero esta temporada puede cambiar su clásico blanco por tonos más intensos.

Una línea fina en color burdeos sobre una base nude crea un diseño sofisticado y mucho más otoñal. También puedes llevar la punta en chocolate, verde oscuro o incluso ciruela.

3. Uñas nude con acabado perlado

Si prefieres una manicura discreta, los tonos nude siguen siendo una apuesta segura. Para actualizarla, agrega un acabado perlado que refleje ligeramente la luz.

El resultado es limpio, elegante y fácil de combinar con cualquier look, desde jeans hasta prendas de sastrería.

4. Verde oliva

El verde oliva se convierte en una alternativa al clásico café durante el otoño. Es un tono sobrio, pero tiene suficiente personalidad para hacer que una manicura sencilla destaque.

Puedes llevarlo en todas las uñas o combinarlo con nude para crear un diseño más delicado. Un pequeño detalle dorado también puede darle un acabado más sofisticado.

5. Uñas burdeos

El burdeos regresa cada otoño por una razón, es intenso, elegante y funciona prácticamente como un neutro cuando se combina con prendas en tonos beige, negro, gris o café.

Para una manicura clásica, llévalo en todas las uñas con acabado brillante. Si quieres algo diferente, puedes combinarlo con una uña nude o agregar pequeños detalles metálicos.

6. French invertida

Para quienes quieren salir de la manicura tradicional sin abandonar la elegancia, la French invertida es una alternativa perfecta.

En lugar de colocar el color en la punta, el detalle se concentra cerca de la cutícula. Puedes hacerla en chocolate, burdeos, dorado o verde oliva sobre una base nude.

¿Cómo elegir tu manicura de otoño?

Si quieres una manicura que puedas llevar durante varias semanas y combinar con prácticamente todo, los tonos chocolate, nude y burdeos son buenas opciones.

Para quienes buscan algo un poco más diferente, el verde oliva o una French renovada pueden darle personalidad a las uñas sin convertirlas en el centro absoluto del look.

La clave esta temporada está en encontrar el equilibrio entre color, brillo y pequeños detalles. No necesitas una manicura recargada para conseguir unas uñas sofisticadas: un buen tono y un acabado cuidado pueden hacer toda la diferencia.