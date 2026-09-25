Grace Kelly y el bolso Kelly de Hermès: la historia detrás del icónico diseño

En el firmamento de la marroquinería de lujo, pocos objetos ostentan la mística y el valor de inversión del bolso Kelly de Hermès. Aunque hoy en día es reconocido instantáneamente por su estructura trapezoidal, sus correas con broche de giro (touret) y su manufactura artesanal de precisión, este accesorio no siempre llevó el nombre de la aristocracia monegasca.

La historia de cómo una pieza de marroquinería ecuestre se transformó en el símbolo definitivo de elegancia real es un relato de cine, astucia estilística y el nacimiento del fenómeno de la cultura pop moderna.

De la equitación al vestuario de Hollywood

El origen del diseño se remonta a 1935, cuando Robert Dumas, miembro de la familia fundadora de Hermès, rediseñó una bolsa de gran tamaño ideada originalmente para transportar sillas de montar (haut à courroies). Dumas creó una versión más pequeña, rígida y femenina pensada para los viajes de la élite de la época: el sac à dépêches.

El bolso destacaba por sus líneas limpias, su base estructurada con pequeños pies metálicos para no tocar el suelo y su asa superior única. Durante dos décadas, el modelo fue un secreto de elegancia discreta entre la alta sociedad europea, hasta que el cine cruzó su camino.

En 1954, la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head adquirió accesorios de Hermès para la película To Catch a Thief (Atrapa a un ladrón), dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Grace Kelly. La actriz estadounidense quedó cautivada por la factura y practicidad del Sac à dépêches, convirtiéndolo en su compañero inseparable fuera del rodaje.

La fotografía de 1956 y el ‘escudo’ de la princesa

Tras su boda de ensueño con el príncipe Rainiero III en abril de 1956, Grace Kelly asumió sus deberes como princesa consorte de Mónaco bajo una atención mediática sin precedentes. A finales de ese mismo año, la nueva princesa se encontraba en las primeras semanas de embarazo de su primogénita, la princesa Carolina.

Buscando proteger su intimidad frente al acoso constante de los paparazzi antes de anunciar oficialmente la noticia a la corona, Grace utilizó de forma instintiva su bolso Sac à Dépêches en tono cuero saddle para cubrir sutilmente su abdomen al descender de un automóvil.

La imagen, captada por los fotógrafos y publicada en la portada de la prestigiosa revista Life, dio la vuelta al mundo. De inmediato, clientas de todo el planeta acudieron a las boutique de Hermès en París solicitando el “bolso de Grace Kelly”.

Grace Kelly y su icónico bolso. Getty Images

La rebautización oficial y el mito artesanal

Aunque el público y los medios se refirieron a la pieza como el “bolso Kelly” durante dos décadas, la casa francesa rebautizó oficialmente el modelo como Kelly en 1977, en homenaje a la memoria y el legado de estilo de la princesa.

Hoy en día, el bolso “Kelly”, de Hermès es un accesorio muy solicitado. Getty Images

Hoy en día, el bolso Kelly sigue siendo un testimonio de artesanía excepcional:

Manufactura única: Cada bolso es confeccionado de principio a fin por un solo artesano en los talleres de Hermès en Francia, un proceso que requiere entre 18 y 25 horas de trabajo manual y más de 36 piezas de cuero ensambladas.

Variantes icónicas: Existen dos construcciones principales: el Sellier (de estructura más rígida, bordes expuestos y costuras visibles, igual al que llevaba Grace) y el Retourne (más suave y flexible, con costuras ocultas).

Valor de inversión: Debido a su producción limitada y la alta demanda, el Kelly se ha consolidado no solo como un ícono de estilo, sino como un activo financiero cuyo valor en el mercado de subastas y reventa supera con frecuencia el precio de venta original en tienda.