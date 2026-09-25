¿Cómo llevar un traje rosa salmón después de los 50? Reina Letizia tiene la inspiración perfecta

Reina Letizia volvió a demostrar que los trajes de colores pueden convertirse en una de las prendas más elegantes del guardarropa después de los 50. Para presidir la apertura nacional del curso de Formación Profesional 2026/2027, la monarca española recuperó un traje rosa salmón de Hugo Boss que ya forma parte de sus looks más reconocibles.

La elección no fue casual, el conjunto combina una silueta de sastrería relajada con un tono luminoso que aporta frescura al rostro y puede convertirse en una excelente inspiración para quienes quieren llevar colores pastel o cálidos durante el otoño. La reina visitó el I.E.S. Ribera del Tajo, en Talavera de la Reina, el 25 de septiembre, donde inauguró oficialmente el curso nacional de Formación Profesional.

El traje rosa salmón de Hugo Boss que recuperó Reina Letizia

El protagonista del look fue un traje de Hugo Boss compuesto por la blazer Jopeta y el pantalón Tefike, dos piezas que la reina ya había llevado anteriormente.

La blazer tiene un corte relajado, cierre de un botón y bolsillos de solapa, mientras que el pantalón tiene tiro alto, pinzas y una silueta recta que ayuda a crear una línea alargada. La combinación de ambas prendas consigue un equilibrio entre comodidad y estructura.

Letizia estrenó este traje originalmente en abril de 2024, durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria para entregar los Premios Nacionales de Innovación y Diseño.

Que la monarca lo haya recuperado nuevamente demuestra que un traje de color no tiene por qué ser una compra de una sola temporada. Con diferentes blusas y accesorios puede adquirir una apariencia completamente distinta.

Reina Letizia convierte un traje rosa salmón en una apuesta sofisticada para una agenda oficial. La monarca combinó el conjunto de Hugo Boss con una blusa blanca, zapatos nude y accesorios dorados, una fórmula sencilla para aportar luminosidad y elegancia al look. Getty Images

¿Por qué el rosa salmón es una buena opción después de los 50?

El rosa salmón, también cercano a tonalidades coral o melocotón, tiene la ventaja de aportar color sin la intensidad de un rojo o un fucsia.

Cuando se utiliza cerca del rostro, puede aportar luminosidad al conjunto y suavizar visualmente la apariencia de un estilismo de sastrería.

Además, es un tono que funciona especialmente bien cuando se combina con colores neutros. El blanco, beige, nude, camel y café permiten que el traje sea el protagonista sin hacer que el look se vea excesivamente llamativo.

La blusa blanca es el truco para equilibrar el color

Una de las claves del estilismo de Letizia está debajo de la blazer: una blusa blanca.

El blanco funciona como un punto de descanso visual entre el rostro y el rosa del traje. También hace que el conjunto se vea más limpio y sofisticado.

Esta combinación es fácil de copiar, si tienes un traje rosa, coral o salmón en el armario, una camisa o blusa blanca puede convertirse en la pieza que necesitas para llevarlo de una manera más elegante.

Zapatos nude para estilizar visualmente las piernas

Letizia completó el conjunto con zapatos nude de tacón bajo, una elección que mantiene la estética sofisticada sin competir con el color del traje.

Los zapatos en tonos beige o nude crean una transición visual discreta entre el calzado y la piel, por lo que pueden funcionar especialmente bien cuando se busca una apariencia más estilizada.

Además, el tacón bajo demuestra que no es necesario recurrir a stilettos muy altos para conseguir un look formal.

Los accesorios dorados hacen que el rosa se vea más sofisticado

En lugar de sumar accesorios de colores fuertes, la reina apostó por detalles dorados.

Los pendientes aportan un pequeño punto de luz cerca del rostro y el anillo funciona como un detalle discreto que complementa el estilismo.

La combinación de rosa salmón y dorado es especialmente interesante porque los tonos cálidos de ambos colores crean una imagen elegante y luminosa.

¿Cómo llevar un traje rosa después de los 50 sin verte demasiado juvenil?

La clave está en la estructura de las prendas y en los accesorios. Un traje rosa puede adquirir una apariencia completamente diferente dependiendo de cómo se combine.

Para conseguir un resultado sofisticado, puedes seguir la fórmula de Letizia y combinarlo con una blusa o camisa blanca, zapatos nude, beige o camel, joyería dorada y discreta, un bolso en tonos neutros y un maquillaje natural y luminoso. También puedes cambiar los zapatos nude por mocasines cafés para conseguir un look más actual y cómodo, o utilizar una camiseta blanca de buena calidad si quieres llevar el traje de una manera menos formal.

El traje de color también funciona en otoño

Aunque los tonos coral y salmón suelen relacionarse con la primavera y el verano, Letizia demuestra que pueden funcionar perfectamente durante los primeros días del otoño.

La clave está en combinar el color con prendas y accesorios que tengan una apariencia más sobria. Un bolso café, zapatos en chocolate, accesorios dorados o una blusa en tono marfil pueden transformar el traje y hacerlo más apropiado para la nueva temporada.

El traje de Hugo Boss que lleva la reina, además, está elaborado en una mezcla de lino, un tejido ligero que ya había utilizado en ocasiones anteriores.

Reina Letizia durante la apertura nacional del curso de Formación Profesional 2026/2027 en Talavera de la Reina, donde recuperó un traje rosa salmón de Hugo Boss y lo combinó con una blusa blanca y accesorios en tonos neutros. Getty Images

Reina Letizia demuestra que repetir ropa también puede ser elegante

Uno de los detalles más interesantes del look es que no se trata de un estreno. La reina ya había llevado estas piezas en otras ocasiones y volvió a incorporarlas a su agenda oficial.

Esta estrategia demuestra que una buena pieza de sastrería puede tener muchas vidas si se cambia la forma de combinarla.

En lugar de pensar que un traje de color es una prenda difícil de reutilizar, la fórmula de Letizia demuestra lo contrario: basta con modificar la blusa, los zapatos, el bolso o la joyería para conseguir una imagen diferente.

El resultado es una fórmula especialmente fácil de adaptar después de los 50: un traje de color que aporta luminosidad, prendas neutras que equilibran el conjunto y accesorios sencillos que mantienen la elegancia.