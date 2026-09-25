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Realeza

Sarah Ferguson prepara sus memorias más reveladoras: lo que podría contar sobre Andrew y la Familia Real

Sarah Ferguson negó que esté a punto de firmar un millonario acuerdo editorial para publicar unas memorias sobre Andrew y la Familia Real, después de que trascendiera que varias editoriales estarían interesadas en conocer su versión de los últimos años.

Septiembre 25, 2026 • 
Isamar Escobar
Sarah Ferguson, duquesa de York, durante uno de sus compromisos públicos.

Sarah Ferguson, duquesa de York, durante uno de sus compromisos públicos. La exesposa del príncipe Andrew volvió a ser noticia después de que surgieran versiones sobre un posible acuerdo editorial para publicar nuevas memorias, aunque un portavoz negó que esté preparando actualmente un libro de este tipo.

Getty Images

Sarah Ferguson vuelve a estar en el centro de la conversación sobre la Familia Real británica. La exesposa del príncipe Andrew había sido señalada como la protagonista de una posible nueva autobiografía que, según reportes publicados esta semana, podría abordar algunos de los episodios más polémicos de su vida dentro y alrededor de la monarquía.

La historia dio un giro este viernes. Un portavoz de Sarah Ferguson aseguró que la exduquesa de York no está cerca de firmar el supuesto acuerdo millonario y que, por el momento, no tiene planes de escribir unas memorias reveladoras.

sarah ferguson

Sarah Ferguson, duquesa de York, mostró su orgullo por el segundo embarazo de Beatriz a través de una emotiva carta llena de cariño.

GETTY IMAGES

¿Sarah Ferguson realmente prepara un nuevo libro?

Los rumores comenzaron después de que medios británicos informaran que Ferguson habría recibido varias ofertas de editoriales estadounidenses para publicar una nueva autobiografía.
De acuerdo con esos reportes, las propuestas serían de siete cifras y existiría interés en que la exduquesa contara su versión de los acontecimientos que han marcado los últimos años de su vida.

Incluso se afirmó que ya habría un esquema de capítulos con posibles temas relacionados con su exesposo Andrew Mountbatten-Windsor, el rey Carlos III, el príncipe Harry, Meghan Markle y su relación con Jeffrey Epstein.

No obstante, personas cercanas a Ferguson habrían cuestionado que se tratara de un auténtico libro “tell-all”, es decir, unas memorias dedicadas a revelar secretos de la Familia Real.

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Sarah Ferguson niega estar a punto de firmar un acuerdo

La versión más reciente contradice directamente los rumores iniciales.
Un portavoz de Sarah Ferguson declaró a un periódico internacional que no está cerca de firmar un contrato de varios millones de dólares y que no tiene planes de escribir unas memorias de ese tipo.

La aclaración es importante porque, hasta ahora, no existe confirmación de que haya un contrato firmado ni de que el supuesto libro vaya a publicarse.
Por ello, los temas que se mencionaron como posibles contenidos deben entenderse únicamente como parte de los reportes sobre el supuesto proyecto, no como revelaciones que Ferguson haya confirmado que contará.

El futuro de Sarah Ferguson tras perder sus títulos

El futuro de Sarah Ferguson tras perder sus títulos

Getty Images

¿Qué podría contar sobre el príncipe Andrew?

El nombre del príncipe Andrew aparece inevitablemente en cualquier especulación sobre un posible libro de Ferguson.

La pareja se casó en 1986 y se divorció en 1996, pero mantuvo una relación cercana durante décadas. Incluso continuaron viviendo juntos en Royal Lodge durante años después de su divorcio. En los últimos años, la situación cambió radicalmente. Ambos perdieron sus vínculos oficiales con la monarquía y abandonaron Royal Lodge después de las consecuencias derivadas de sus relaciones con Jeffrey Epstein.

Un eventual libro podría haber despertado especial interés por la posibilidad de que Ferguson hablara desde su propia perspectiva sobre su matrimonio, su divorcio y su relación posterior con Andrew.

Sarah Ferguson y príncipe Andrés

La relación de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein

Otro de los temas que aparecieron en los reportes sobre el supuesto libro fue la relación que Ferguson mantuvo con Jeffrey Epstein.

La publicación de nuevos documentos relacionados con Epstein volvió a poner bajo escrutinio los vínculos que tanto Ferguson como Andrew mantuvieron con él. La propia Ferguson había reconocido anteriormente que su relación con Epstein fue un grave error de juicio. La publicación de nuevos documentos ha provocado que vuelva a hablarse de este capítulo de su vida y de cómo podría abordarlo públicamente.

Pero nuevamente, no hay confirmación de que Ferguson esté preparando un libro para explicar estos acontecimientos.

El momento en que surgieron los rumores no es casual

Las especulaciones sobre las posibles memorias de Sarah Ferguson aparecen justo cuando la Familia Real británica enfrenta una nueva oleada de atención por las memorias de Charles Spencer, hermano de la princesa Diana.

Su libro, Swan Song: Diana, My Sister, recuperó episodios relacionados con Diana, el entonces príncipe Carlos y los acontecimientos posteriores a la muerte de la princesa.
El interés generado por ese libro habría contribuido a que volviera a plantearse la posibilidad de que otros integrantes de la familia o de su círculo cercano contaran sus propias versiones de la historia.

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Sarah Ferguson ya ha contado parte de su historia

En realidad, esta no sería la primera vez que Sarah Ferguson escribe sobre su vida.
La exduquesa publicó My Story en 1996, el mismo año en que finalizó oficialmente su matrimonio con Andrew. Posteriormente publicó Finding Sarah: A Duchess’s Journey to Find Herself, en 2011. También ha desarrollado una extensa carrera como autora de libros infantiles y otros proyectos editoriales.

Por eso, una nueva autobiografía habría representado una continuación de una faceta que Ferguson ya ha explorado anteriormente: contar su propia historia desde su perspectiva.

¿Sarah Ferguson regresará definitivamente a Reino Unido?

Los rumores sobre el supuesto libro también coinciden con otro cambio importante en la vida de Ferguson: su regreso a Reino Unido después de varios meses fuera del país.
La exduquesa había pasado una temporada en el extranjero después de abandonar Royal Lodge y, según reportes publicados en agosto, estaba preparando su regreso a una nueva vivienda en Inglaterra.

Su regreso coincide además con el de Harry y Meghan, quienes también volvieron a Reino Unido con sus hijos después de varios años viviendo en Estados Unidos.
Aunque la posibilidad de un nuevo libro de Sarah Ferguson generó interés por los temas que podría abordar, la información más reciente cambia el panorama.

Por el momento, las posibles historias sobre Andrew, la Familia Real o Jeffrey Epstein permanecen en el terreno de la especulación editorial y no pueden considerarse futuras revelaciones de Sarah Ferguson.

sarah ferguson
Isamar Escobar
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