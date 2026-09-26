¿Diana quiso cancelar su boda con Carlos III? El secreto que revela su hermano 45 años después

La historia de Diana y Carlos III vuelve a ser protagonista tras la publicación de las memorias de Charles Spencer, hermano menor de la princesa de Gales. En su nuevo libro, Swan Song: Diana, My Sister, Spencer recupera recuerdos personales de la vida de Diana y revela un episodio ocurrido antes de su boda con el entonces príncipe Carlos.

De acuerdo con el relato de Spencer, Diana llegó a plantearse la posibilidad de cancelar el enlace después de enterarse de que Carlos no estaba enamorado de ella de la misma manera que ella esperaba.

La revelación forma parte de un libro en el que Spencer reconstruye distintos momentos de la vida de su hermana desde su propia perspectiva, a pocos meses del 30 aniversario de la muerte de Diana.

El hermoso vestido de Lady Di para el Festival de Cannes Getty images

¿Diana quiso cancelar su boda con Carlos III?

Según Charles Spencer, Diana tenía serias dudas sobre su matrimonio incluso antes de llegar al altar.

En las memorias, el hermano de la princesa recuerda que Diana le habría contado que Carlos le había dicho que estaba feliz de casarse con ella, pero que no estaba realmente enamorado.

Este episodio habría aumentado las inseguridades de Diana respecto al matrimonio y la llevó, de acuerdo con el relato de Spencer, a considerar la posibilidad de no continuar con la boda.

Es importante señalar que se trata de la reconstrucción personal de Charles Spencer sobre lo que su hermana le habría contado y no de un hecho documentado de manera independiente.

Las dudas de Diana antes de convertirse en princesa de Gales

Diana y Carlos se casaron el 29 de julio de 1981 en la catedral de San Pablo, en Londres. Ella tenía 20 años y él 32.

La relación había despertado enorme interés desde el inicio, pero también estuvo rodeada por interrogantes sobre el vínculo que Carlos mantenía con Camilla Parker Bowles.

Spencer retoma precisamente ese periodo para mostrar una faceta más privada de Diana: la de una joven que, pese a estar a punto de convertirse en integrante de la Familia Real británica, tenía dudas sobre el futuro de su matrimonio.

La versión de Spencer también coincide con otros relatos históricos que han descrito la preocupación de Diana por la relación entre Carlos y Camilla antes de la boda. Sin embargo, los detalles concretos que aparecen ahora forman parte de las memorias personales de su hermano.

Maquillaje de la princesa Diana Getty Images

La relación de Carlos y Camilla ya preocupaba a Diana

Las dudas de Diana sobre Camilla no son nuevas dentro de la historia de su matrimonio.

Años después, la propia princesa hablaría públicamente sobre la presencia de una tercera persona en su relación. En 1995, durante su entrevista para el programa Panorama, Diana dijo que había “tres” personas en su matrimonio, en referencia a la relación de Carlos con Camilla.

Pero Spencer sitúa las inseguridades de su hermana mucho antes, cuando todavía estaba por celebrarse la boda.

De acuerdo con su relato, Diana ya percibía que los sentimientos de Carlos podían no corresponder a los que ella esperaba de su futuro esposo.

Camilla Parker logró ganarse al pueblo británico, aunque por años fue vista como la mujer malvada Getty Images

El detalle que Diana habría descubierto antes de la boda

La relación entre Carlos y Camilla también estuvo relacionada con otro episodio conocido de aquellos días: el descubrimiento de un brazalete que el entonces príncipe habría comprado para Camilla.

El objeto tenía las iniciales “GF”, que fueron interpretadas como una referencia a los sobrenombres que utilizaban Carlos y Camilla entre ellos. El episodio ha sido mencionado durante décadas en diferentes reconstrucciones de la relación.

Este tipo de detalles contribuyeron a alimentar las dudas de Diana sobre la relación que estaba a punto de iniciar.

Sin embargo, no debe confundirse este episodio con una confirmación independiente de que Diana hubiera tomado la decisión definitiva de cancelar la boda. Lo que Spencer afirma ahora es que su hermana llegó a considerar esa posibilidad.

Finalmente, Diana se casó con Carlos

A pesar de sus dudas, Diana y Carlos llegaron al altar el 29 de julio de 1981 frente a una enorme audiencia internacional.

La boda se convirtió en uno de los acontecimientos reales más importantes del siglo XX y marcó el comienzo de una relación que años después terminaría en separación y divorcio.

William nació en 1982 y Harry en 1984. Para entonces, las dificultades del matrimonio de Diana y Carlos se convertirían en uno de los temas más comentados de la Familia Real británica.

La pareja anunció su separación en 1992 y su divorcio quedó formalizado en 1996.

¿Qué más revela Charles Spencer sobre Diana?

La historia sobre las dudas de Diana antes de su boda es apenas una de las revelaciones de Swan Song: Diana, My Sister.

El libro también aborda los últimos días de Diana, su funeral y la relación de Spencer con la Familia Real después de su muerte.

Uno de los pasajes que más polémica ha generado es el relato de una conversación telefónica que Spencer asegura haber tenido con Carlos pocos días después de la muerte de Diana. Según su versión, el entonces príncipe habría pronunciado una frase sobre que con el tiempo olvidarían a Diana.

El Palacio de Buckingham respondió de manera poco habitual a esta afirmación y señaló que el dolor por la pérdida de un familiar puede afectar los recuerdos y el juicio incluso muchos años después. Spencer, por su parte, mantiene su versión de los hechos.

Charles Spencer presenta la portada de Swan Song, el libro en el que reconstruye la vida de su hermana, la princesa Diana, desde una perspectiva íntima y personal. El libro llegará a las librerías el 22 de septiembre de 2026. La foto fue tomada del instagram de Charles Spencer. Instagram @charles.earl.spencer

Un nuevo capítulo en la historia de Diana

A casi tres décadas de su muerte, las memorias de Charles Spencer vuelven a poner el foco en los años más complejos de la vida de Diana.

El relato sobre sus dudas antes de casarse con Carlos III presenta una imagen distinta de la joven que llegó al altar en 1981: una mujer que, según el testimonio de su hermano, habría cuestionado seriamente su decisión antes de dar uno de los pasos más importantes de su vida.

La historia, sin embargo, debe entenderse como lo que es: el recuerdo y la interpretación de Charles Spencer sobre las conversaciones que mantuvo con su hermana. El libro aporta su perspectiva personal, pero no convierte automáticamente cada una de sus afirmaciones en un hecho comprobado.