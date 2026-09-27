¿Qué hace Leonor cuando no está cumpliendo con el protocolo? 5 curiosidades sobre la futura reina de España

La princesa Leonor está acostumbrada a que gran parte de su vida transcurra frente a las cámaras. Desde que asumió un papel institucional cada vez más importante, sus discursos, sus compromisos oficiales, sus estudios y hasta sus looks forman parte de la agenda pública de la futura reina de España.

Sin embargo, hay una parte de su vida que permanece mucho más reservada, aquello que disfruta cuando no está cumpliendo con sus obligaciones como heredera. Algunos de esos gustos se han conocido gracias a declaraciones de sus padres, a su etapa escolar y a las actividades que ha realizado durante su formación.

1. A Leonor le gusta dibujar

Una de las aficiones menos conocidas de la princesa Leonor salió a la luz en mayo de 2026 gracias a una revelación de Felipe VI.

Durante un encuentro con los ganadores del concurso escolar “¿Qué es un rey para ti?”, celebrado en el Palacio Real de El Pardo, el monarca habló con los jóvenes participantes sobre las habilidades artísticas de su hija. La conversación permitió conocer un detalle que hasta entonces había permanecido bastante alejado de la agenda pública de la heredera.

El dibujo se suma así a una faceta creativa de Leonor que contrasta con la imagen más formal que suele proyectar durante sus compromisos oficiales.

Princesa Leonor Getty Images

2. El deporte ocupa un lugar importante en su rutina

Mucho antes de comenzar su formación militar, Leonor ya practicaba diferentes disciplinas deportivas.

Durante su etapa escolar en Gales jugó voleibol y, a lo largo de los años, también ha practicado deportes como esquí y otras actividades físicas. Su formación en las academias militares españolas amplió todavía más ese repertorio con disciplinas como esgrima, natación de rescate, carreras de orientación y diferentes pruebas físicas.

En 2026, además, la princesa completó un curso básico de paracaidismo como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio.

Aunque muchas de estas actividades forman parte de su preparación militar, también muestran cuánto espacio ha ocupado el ejercicio físico en su vida desde muy joven.

3. La esgrima se convirtió en una de sus disciplinas más llamativas

Entre todos los deportes que ha practicado, la esgrima ha adquirido especial relevancia durante su formación militar.

Leonor llegó a participar en competiciones internas de esta disciplina durante su paso por las academias de las Fuerzas Armadas. Su afición por el deporte se ha mantenido como una constante incluso mientras compagina su preparación militar con sus responsabilidades institucionales.

El voleibol también ha formado parte de su trayectoria deportiva. Durante su etapa en el UWC Atlantic College de Gales, la princesa jugó en el equipo de este deporte.

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4. También toca el piano

El deporte no es el único terreno en el que Leonor ha desarrollado intereses fuera del protocolo.

En mayo de 2026, su padre reveló públicamente que la princesa toca el piano. El dato llamó especialmente la atención porque la Casa Real suele mantener una gran discreción sobre los gustos personales de sus hijas.

La música ya había aparecido anteriormente entre los intereses atribuidos a Leonor, aunque Zarzuela no ha publicado una lista oficial de sus artistas o canciones favoritas. De hecho, algunos detalles sobre sus gustos musicales proceden de apariciones públicas y no de una confirmación institucional.

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5. Su nueva etapa universitaria también abre una faceta más independiente

En septiembre de 2026, Leonor comenzó una nueva etapa académica en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudia Ciencias Políticas.

La carrera tiene una duración prevista de cuatro años e incluye materias relacionadas con la política, las humanidades, el derecho, la economía, la sociología, la historia y las relaciones internacionales. La Casa Real confirmó que compatibilizará sus estudios con sus compromisos institucionales como heredera.

Esta etapa supone también una experiencia diferente a sus tres años anteriores en las academias militares, con una vida universitaria en Madrid y contacto cotidiano con otros estudiantes. La propia universidad reúne a miles de jóvenes de distintas procedencias, algo que marca una nueva etapa en la formación de la futura reina.

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Una vida personal que sigue siendo muy reservada

Aunque algunos detalles sobre las aficiones de Leonor han comenzado a conocerse, la Casa Real mantiene una clara separación entre su actividad pública y su vida privada.

Por eso, más allá de los datos que han sido confirmados o revelados públicamente, como su afición por el dibujo, el piano y diferentes deportes, existen muchos aspectos de su rutina cotidiana que todavía permanecen fuera del alcance público.

A sus 20 años, Leonor combina actualmente su formación universitaria con la preparación militar y una agenda institucional cada vez más intensa. Su lado más personal, sin embargo, continúa siendo una de las partes menos conocidas de la vida de la futura reina de España.