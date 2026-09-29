¿Dónde estuvo Kate Middleton? El compromiso secreto que la princesa realizó en medio de su apretada agenda

Kate Middleton volvió a sorprender con uno de esos compromisos que pasan prácticamente desapercibidos hasta que la Familia Real comparte las imágenes. El 24 de septiembre de 2026, la princesa de Gales realizó una visita a The Forward Trust, organización de la que es patrona, en Southend-on-Sea, Inglaterra.

La actividad ocurrió en medio de una semana especialmente ocupada para Kate. Apenas un día antes había asistido junto al príncipe William al estreno mundial de la película Digger en Londres, donde apareció con un espectacular vestido morado de Jenny Packham.

El compromiso secreto de Kate Middleton

La visita a The Forward Trust fue considerada una aparición sorpresa porque no había sido anunciada previamente como parte de la agenda pública de la princesa.

Kate acudió para conocer de primera mano el trabajo de la organización durante Addiction Awareness Week, una semana dedicada a generar conversación y conciencia sobre las adicciones y los procesos de recuperación.

Durante su visita, la princesa conoció Forward Growing, una iniciativa comunitaria que utiliza la jardinería y el contacto con la naturaleza como parte del acompañamiento a personas que se encuentran en recuperación.

Kate incluso participó en actividades de jardinería y conversó con personas que forman parte de los programas de The Forward Trust.

Kate Middleton, princesa de Gales, durante su visita a The Forward Trust en Southend, Inglaterra, el 24 de septiembre de 2026. Para la ocasión, la royal apostó por unos mocasines cafés en lugar de los clásicos tacones y los combinó con un elegante look de sastrería en tonos otoñales. Getty Images

Kate Middleton apuesta por la naturaleza

como herramienta de recuperación

Uno de los objetivos de Forward Growing es ofrecer un espacio donde las personas puedan participar en actividades al aire libre, aprender sobre jardinería y construir vínculos con otros participantes.

El proyecto funciona en colaboración con Garon Park y busca aprovechar los beneficios que pueden aportar los espacios verdes a quienes atraviesan procesos de recuperación.

Para Kate, este tipo de iniciativas también conecta con uno de los temas que ha defendido públicamente durante los últimos años: la importancia de la naturaleza y el bienestar emocional.

Una semana especialmente ocupada para la princesa de Gales

El compromiso llegó después de una serie de apariciones públicas de Kate que hicieron de septiembre uno de sus meses más activos.

El 23 de septiembre, la princesa acudió al estreno de Digger en Londres junto al príncipe William. Para la ocasión eligió un vestido morado de Jenny Packham y algunas de las joyas históricas de la Familia Real, incluida una pieza que perteneció a la Reina Madre.

Al día siguiente cambió por completo el registro y apareció en Southend con un estilismo mucho más práctico para participar en las actividades de jardinería: blazer de cuadros, pantalón oscuro, suéter y mocasines cafés.

El contraste entre ambas apariciones llamó especialmente la atención: en menos de 24 horas, Kate pasó de un vestido de gala a trabajar directamente con las manos en un proyecto comunitario.

Los mocasines cafés fueron el detalle inesperado del look de Kate Middleton durante su visita a The Forward Trust. La princesa de Gales los combinó con pantalones de sastrería y una blazer de cuadros para crear un estilismo elegante y cómodo. Getty Images

Kate Middleton, patrona de The Forward Trust

La princesa de Gales es patrona de The Forward Trust desde 2021, después de que la organización se fusionara con Action on Addiction, una causa con la que Kate ya estaba vinculada desde años atrás.

Su visita a Southend forma parte de su trabajo continuo para dar visibilidad a las personas que enfrentan problemas de adicción y a las organizaciones que trabajan en su recuperación.

La aparición también mostró una faceta diferente de la agenda de Kate: actividades que no siempre tienen la misma visibilidad que sus actos oficiales, pero que forman parte de sus responsabilidades como miembro de la Familia Real.

La aparición de Kate Middleton en The Forward Trust demuestra cómo puede cambiar por completo el tono de sus compromisos en cuestión de horas.

Después de un evento de alfombra roja y un vestido de noche, la princesa se trasladó a Southend para conocer un proyecto de jardinería y conversar con personas que atraviesan procesos de recuperación.

Aunque la visita no había sido anunciada previamente, terminó convirtiéndose en uno de los compromisos más significativos de su semana por el contacto directo con los participantes y por el mensaje de apoyo a las iniciativas comunitarias.