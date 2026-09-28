Príncipe William declina participar en documentales por la muerte de Diana

La muerte de Diana de Gales volverá a ocupar un lugar central en la conversación sobre la Familia Real británica en 2027, cuando se cumplan 30 años de su fallecimiento. Ante la llegada de este aniversario, diferentes proyectos audiovisuales comienzan a prepararse para recordar la vida y el legado de la princesa.

En medio de este interés, el príncipe William habría decidido no participar en nuevos documentales sobre su madre. De acuerdo con reportes publicados en Reino Unido, el heredero al trono recibió varias propuestas para formar parte de producciones relacionadas con el aniversario, pero habría optado por rechazarlas.

Kensington Palace no confirmó oficialmente que William haya rechazado los documentales ni explicó sus motivos.

¿Qué dijo Kensington Palace sobre los planes de William?

La respuesta oficial del Palacio llegó después de las informaciones sobre las posibles producciones para conmemorar el aniversario de Diana.

Un portavoz de Kensington Palace declaró que no comentarían sobre la manera en que el príncipe de Gales marcará el aniversario. La misma respuesta fue utilizada ante las preguntas sobre las propuestas que William habría recibido.

Por lo tanto, la versión de que William ha decidido no participar procede de fuentes y reportes periodísticos, mientras que la postura oficial del Palacio es mantener en privado sus planes para agosto de 2027.

Palacio de Kensington Getty Images

William y Diana: una relación que ha mantenido lejos de las cámaras

William tenía 15 años cuando Diana murió el 31 de agosto de 1997 en París. Su hermano Harry tenía entonces 12 años.

A diferencia de Harry, que en los últimos años ha hablado públicamente en numerosas ocasiones sobre su madre, William ha mantenido una aproximación mucho más reservada a los recuerdos relacionados con Diana.

Esto no significa que haya dejado de hablar de ella. De hecho, el príncipe ha participado en diferentes iniciativas vinculadas con su legado, entre ellas los trabajos de The Diana Award, organización que reconoce a jóvenes que generan cambios positivos en sus comunidades.

En junio de 2026, William participó en los Diana Legacy Awards durante SXSW London, una de las actividades que mantienen vigente el legado de su madre.

William y Harry ya hicieron juntos un documental sobre Diana

El antecedente más importante ocurrió en 2017, cuando William y Harry participaron juntos en el documental de la BBC Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

La producción se realizó para recordar el vigésimo aniversario de la muerte de Diana y permitió que los dos hermanos hablaran de su infancia y de la relación que tuvieron con su madre.

En aquel momento, ambos compartieron recuerdos personales de Diana y explicaron cómo había sido crecer con ella.

Fue una de las pocas ocasiones en las que los hermanos hablaron conjuntamente frente a las cámaras sobre su madre.

La princesa Diana con William y Harry Getty Images

¿Por qué ahora William no quiere aparecer en nuevos documentales?

Los reportes publicados recientemente señalan que William habría rechazado las propuestas para evitar que su participación termine convirtiéndose en un nuevo punto de comparación con Harry.

Harry ha estado considerando diferentes proyectos para recordar a Diana durante el 30 aniversario. Una fuente cercana al duque de Sussex señaló que se han analizado varias posibilidades, aunque ningún proyecto ha sido confirmado oficialmente.

Charles Spencer también rechazó participar en documentales

El aniversario de Diana también aparece como uno de los temas centrales en las nuevas memorias de su hermano, Charles Spencer.

En Swan Song: Diana, My Sister, Spencer cuenta que ha recibido numerosas solicitudes para participar en documentales sobre Diana y que ha decidido rechazarlas. El conde también menciona que uno de sus sobrinos habría buscado su participación en una producción relacionada con la princesa. Sin embargo, no identifica públicamente si se trataba de William o de Harry, por lo que no es posible afirmar que alguno de los dos haya sido el responsable de esa solicitud.

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El 30 aniversario de Diana abre una nueva etapa de recuerdos

El próximo 31 de agosto de 2027 se cumplirán tres décadas desde la muerte de Diana de Gales, una fecha que previsiblemente dará lugar a nuevos documentales, libros, exposiciones y homenajes.

Por ahora, William no ha anunciado públicamente qué hará para recordar a su madre. Kensington Palace tampoco ha confirmado si participará en algún proyecto audiovisual. Lo que sí se sabe es que el príncipe de Gales mantiene una relación pública con el legado de Diana a través de algunas de las causas y organizaciones que llevan su nombre, mientras que sus recuerdos más personales sobre ella han permanecido en gran medida fuera de los medios.

Así, frente a los rumores sobre los documentales de 2027, la única posición oficial conocida es la

del Palacio: no revelará por ahora cómo William marcará el 30 aniversario de la muerte de su madre.