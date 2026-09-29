Jacob Elordi sorprende con un gesto hacia Kendall Jenner durante Paris Fashion Week

La relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi sigue dejando imágenes que hablan por sí solas. Durante Paris Fashion Week, la pareja volvió a ser fotografiada junta y, esta vez, un gesto del actor hacia la modelo llamó especialmente la atención: mientras caminaban por las calles de la capital francesa, Jacob mantuvo a Kendall cerca, colocando una mano alrededor de su cintura.

La escena ocurrió después de la participación de Kendall en el desfile de L’Oréal Paris, uno de los grandes encuentros de moda y belleza de esta edición de la Semana de la Moda de París. Después del show, ambos continuaron la noche juntos y fueron vistos disfrutando de una cena en la ciudad.

El gesto de Jacob Elordi que llamó la atención

Las fotografías de aquella noche muestran a la modelo y al actor caminando juntos, tomados de la mano y compartiendo algunos momentos de complicidad. En una de las imágenes, Jacob rodea la cintura de Kendall mientras avanzan por París, un detalle que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de su salida.

Más allá de las fotografías, la velada también dejó claro que la pareja está viviendo una etapa cada vez más pública.

Una noche de moda y romance en París

La salida llegó pocas horas después de que Kendall encabezara el desfile L’Oréal Paris “Express Your Worth”, celebrado el 28 de septiembre. Para la pasarela, la modelo lució un diseño personalizado de Mugler, mientras que Céline Dion fue la encargada de cerrar el espectáculo con una presentación especial.

Para su cita posterior, Kendall cambió el espectacular look de pasarela por un vestido mini gris de Miu Miu, procedente de la colección otoño-invierno 1997 de la firma, que combinó con zapatos negros. Jacob, por su parte, eligió una camisa blanca, pantalones negros y mocasines, manteniendo esa estética clásica y relajada que ambos han mostrado durante sus apariciones recientes.

Así, entre desfiles, cenas y paseos por París, la pareja continúa dejando pequeñas escenas que alimentan el interés alrededor de su relación. Y esta vez, fue un sencillo gesto del actor hacia la modelo el que volvió a convertirse en protagonista.