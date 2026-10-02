Kate Middleton cuenta cómo se reparten las tareas en casa con William

En el imaginario colectivo, la vida de los miembros de la familia real británica suele asociarse a palacios monumentales, banquetes servidos en vajillas de porcelana histórica y un amplio equipo de personal dedicado a cada tarea doméstica. Sin embargo, los príncipes de Gales han vuelto a demostrar que su día a día a puerta cerrada se parece mucho más al de cualquier familia contemporánea de lo que se podría pensar.

Durante un encuentro informal con miembros de la comunidad en el marco de sus compromisos oficiales, la princesa Kate reveló con total naturalidad una de las dinámicas cotidianas más sencillas y terrenales de su hogar: el reparto de las labores de la cocina entre ella y el príncipe William.

“A mí me toca lavar y a Guillermo secar": La rutina tras la cena

Lejos de dejar que el servicio se encargue de recoger la mesa tras la cena, la futura reina consorte explicó que ambos disfrutan de involucrarse personalmente en los quehaceres del hogar. “A mí me gusta lavar los platos y William se encarga de secarlos”, confesó entre risas, dejando ver la complicidad y el trabajo en equipo que sostiene su vida matrimonial después de más de 13 años de casados.

Este pequeño detalle doméstico no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una decisión meditada sobre cómo querían criar a sus tres hijos: el príncipe George (13), la princesa Charlotte (11) y el príncipe Louis (8).

Vida en Adelaide Cottage: Sin servicio residente y con foco en la crianza

Desde que la familia se mudó en 2022 a Adelaide Cottage, una acogedora propiedad de cuatro dormitorios situada en los terrenos del Gran Parque de Windsor, la pareja tomó la firme decisión de no contar con personal de servicio interno que pernocte en la vivienda.

Aunque cuentan con apoyo puntual para la seguridad y la agenda oficial durante el día, la vida cotidiana dentro de la casa la gestionan de forma directa Kate y William:

Participación activa de los niños: George, Charlotte y Louis tienen asignadas tareas acordes a su edad, desde poner y recoger la mesa hasta colaborar en la preparación de recetas sencillas los fines de semana.

Cocina casera: Es bien sabido que a la princesa le apasiona la gastronomía y disfruta preparando curry casero, pasta fresca y repostería junto a sus hijos.

Protección del núcleo familiar: Reducir la presencia de personal en su espacio más íntimo les ha permitido construir un entorno sereno, enfocado en el bienestar y la estabilidad emocional de sus tres hijos.

El valor de la normalidad en el liderazgo well-aging de la realeza

Esta filosofía de vida sencilla no solo humaniza la figura de los príncipes de Gales ante la opinión pública, sino que refleja un cambio generacional profundo en la monarquía británica. A sus 44 años, Kate Middleton demuestra que la verdadera elegancia y el equilibrio personal nacen de mantener los pies en la tierra, priorizando el calor de hogar, el trabajo en equipo y la cercanía auténtica con los suyos.