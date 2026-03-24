Las joyas que Charlotte Casiraghi y Carolina Mónaco heredaron de Grace Kelly y hoy valen millones

Una de las piezas más famosas y simbólicas es el collar de diamantes de tres hileras de la maison Cartier, esta pieza es inspiración art déco y perteneció a Grace Kelly. Casiraghi lo usó el día de su boda civil, siento el regalo de boda del príncipe Rainiero en 1956, esta pieza histórica está compuesto por decenas de diamantes montados en platino y es considerado una de las joyas más emblemáticas de la familia real monegasca.

Pero no es la única. A lo largo de los años, tanto Charlotte como su madre han recuperado:

Collares de diamantes y perlas de inspiración clásica.

Pendientes y broches vintage que Grace lucía en sus años de Hollywood.

Piezas de alta joyería francesa que hoy forman parte de la colección privada del Palacio.

Muchas de estas joyas fueron regalos de boda o piezas adquiridas en momentos clave de la historia de Mónaco, lo que eleva su valor no solo económico, sino también simbólico. Getty Images

El anillo de compromiso Cartier

Uno de los símbolos más importantes del legado de Grace K. es su espectacular anillo de compromiso de Cartier, con un diamante de más de 10 quilates. Este anillo pasó a formar parte de la colección familiar.

Aunque Charlotte no lo ha usado públicamente, sí representa una de las piezas más valiosas que podría formar parte de su herencia. Getty Images

La tiara de diamantes de los Grimaldi

Grace Kelly recibió varias tiaras tras su boda con el príncipe Rainiero III, Charlotte ha llevado tiaras históricas de la familia, lo que indica acceso directo al joyero real. Estas piezas no se “heredan” de forma individual, sino que pertenecen a la colección de la casa real.

Collares y pendientes de diamantes clásicos

Grace Kelly era famosa por su estilo minimalista pero lujoso:

Collares rivière de diamantes

Pendientes tipo botón (studs)

Pulseras de alta joyería

Charlotte ha sido vista usando piezas muy similares, muchas de ellas consideradas parte del legado familiar.

El legado Hermès (bonus icónico)

Aunque no es joyería, no se puede ignorar el bolso más famoso del mundo: el Hermès Kelly Bag, creado en honor a Grace. Charlotte lo ha llevado en múltiples ocasiones, reforzando esa herencia de estilo.

Las piezas con las que redefine la elegancia royal y su estilo minimalista

Lo interesante de Charlotte no es solo lo que lleva… sino cómo lo lleva.

A diferencia de otras royals, ella no recurre constantemente a tiaras o grandes sets de joyería. Su sello es mucho más moderno:

Combina alta joyería histórica con looks minimalistas.

con looks minimalistas. Prefiere piezas discretas que dejan respirar el outfit.

Usa joyas heredadas en momentos clave, no como rutina.

Ese equilibrio entre pasado y presente es lo que la ha convertido en una de las royals mejor vestidas de su generación. Incluso cuando lleva una pieza de millones, logra que se sienta natural, casi effortless.

La joyería de Grace Kelly es sinónimo de elegancia eterna: diamantes icónicos y piezas de Cartier que siguen marcando historia en la realeza. Getty Images

Las joyas que heredó Carolina de Mónaco de Grace Kelly

A diferencia de Charlotte Casiraghi, Carolina de Mónaco sí ha llevado (y en algunos casos heredado) joyas directamente asociadas a Grace Kelly. Pero hay un matiz importante: muchas piezas pertenecen al joyero de la Casa Grimaldi, no a una herencia privada como tal.

La tiara Cartier que conecta dos generaciones

Uno de los ejemplos más claros es la tiara de diamantes y perlas de Cartier, una joya histórica que fue regalo de boda del príncipe Rainiero III de Mónaco a Grace Kelly.

Carolina la ha llevado en diversas ocasiones oficiales, convirtiéndola en un símbolo directo de continuidad entre madre e hija y en una de las piezas más representativas del principado. Getty Images

Los collares que definieron un estilo

Otro elemento clave del legado son los collares rivière de diamantes, característicos del estilo sobrio pero lujoso de Grace. Carolina los ha reutilizado en múltiples galas, manteniendo esa estética minimalista que privilegia la elegancia discreta sobre el exceso, una de las señas de identidad más reconocibles de su madre.

Getty Images

Broches y pendientes: el lujo silencioso

Más allá de las piezas más llamativas, Carolina también ha lucido broches y pendientes de diamantes que pertenecieron a Grace. Estas joyas, (aunque más discretas), tienen un enorme valor tanto económico como simbólico, ya que reflejan la esencia del estilo clásico que definió a la princesa y que su hija ha sabido reinterpretar con el paso del tiempo.

Getty Images

El peso de la alta joyería Cartier

La relación de Grace Kelly con Cartier dejó una huella importante en el joyero familiar. Muchas de estas piezas siguen formando parte de la colección de los Grimaldi, y Carolina ha tenido acceso privilegiado a ellas durante décadas, consolidando su papel como guardiana de este patrimonio.