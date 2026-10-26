Demi Moore revela el hábito de belleza que nunca se salta para mantener su piel hidratada después de los 60

Demi Moore tiene una filosofía de belleza que se aleja de las rutinas interminables: cuidar la piel con constancia, elegir productos que funcionen para ella y no complicar innecesariamente el proceso. A sus 63 años, la actriz ha compartido uno de los hábitos que considera indispensables para mantener su piel hidratada: utilizar una buena crema humectante todos los días.

En una entrevista, la protagonista de The Substance explicó que hay un producto del que no prescinde cuando sale de casa: una buena crema hidratante. Para ella, este paso forma parte de una rutina que prioriza la limpieza, la humectación y la constancia por encima de la cantidad de cosméticos.

Su consejo resulta especialmente relevante para quienes buscan adaptar su rutina de skincare después de los 50 o los 60, cuando la piel puede volverse más seca y necesitar cuidados diferentes a los que funcionaban años atrás.

El hábito de belleza de Demi Moore que nunca abandona

Cuando le preguntaron por el producto de belleza que no puede faltar en su rutina, Demi Moore fue clara: una buena crema hidratante es imprescindible. La actriz explicó que no sale de casa sin ella, independientemente de las circunstancias.

Su rutina diaria se basa en dos pasos principales: limpiar e hidratar la piel. A estos añade productos específicos según sus necesidades, pero evita convertir el cuidado facial en un proceso complicado.

La actriz también destacó que la clave no está en utilizar muchos productos, sino en mantener una rutina que puedas repetir de manera constante. Esta filosofía es útil a cualquier edad: una rutina sencilla y adecuada a las necesidades de la piel puede resultar más fácil de sostener que una larga lista de pasos que no siempre se cumplen.

Cómo cuida Demi Moore su pelo largo Getty Images

¿Por qué es importante hidratar la piel después de los 60?

Con el paso del tiempo, la piel puede producir menos lípidos y perder parte de su capacidad para retener agua. Esto puede favorecer la sensación de tirantez, la descamación y una apariencia menos luminosa. Los cambios hormonales asociados a la menopausia también pueden influir en la hidratación y la barrera cutánea.

Por eso, incorporar una crema hidratante adecuada puede ayudar a suavizar la piel y reducir la pérdida de agua. Los ingredientes humectantes, como la glicerina y el ácido hialurónico, atraen agua; los emolientes ayudan a suavizar la superficie, mientras que ingredientes oclusivos, como la vaselina, contribuyen a reducir su evaporación.

No existe una crema universal que funcione igual para todas las personas. Si tienes piel seca, una fórmula más rica puede resultarte cómoda; si tu piel es mixta o grasa, quizá prefieras una textura ligera. Lo importante es elegir un producto que se adapte a tus necesidades y utilizarlo de forma regular.

La rutina de skincare sencilla que sigue Demi Moore

Moore ha dicho que sus básicos son un buen limpiador y una crema hidratante. También mencionó que había incorporado a su rutina productos de la línea Absolue Longevity MD de Lancôme, marca de la que es embajadora global.

Entre ellos, señaló el suero Reset y la crema hidratante de esa colección, que llevaba utilizando aproximadamente tres meses al momento de la entrevista. Estos detalles corresponden a su rutina personal y no significan que sea necesario comprar los mismos productos para cuidar la piel después de los 60.

Si quieres adaptar su filosofía a tu propio presupuesto, puedes comenzar con un limpiador suave, una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel y un protector solar de amplio espectro durante el día. La protección solar es especialmente importante para ayudar a prevenir el daño causado por la radiación ultravioleta.

Por la noche, limpiar el rostro y aplicar la crema hidratante puede ser suficiente como base. Si deseas añadir ingredientes específicos para manchas, textura o líneas finas, lo ideal es incorporarlos de manera gradual y elegirlos según la tolerancia de tu piel.

Demi Moore ha logrado una apariencia impresionante a los 61 años gracias a una combinación de cuidados específicos Getty Images

El secreto de belleza de Demi Moore: la constancia antes que la cantidad

La actriz considera que el cuidado de la piel no tiene que convertirse en una rutina complicada para ser significativo. En su conversación con la revista, destacó que la constancia importa más que la cantidad de productos que utilizas.

Esta idea también tiene sentido desde el cuidado dermatológico: los resultados de muchos productos dependen del uso regular y pueden tardar semanas en apreciarse. Cambiar constantemente de fórmula dificulta identificar qué funciona y qué puede estar provocando irritación.

Para construir una rutina sostenible, elige pocos productos que respondan a tus necesidades reales y dales tiempo para mostrar sus efectos. Si experimentas ardor persistente, enrojecimiento o descamación, suspende el producto que lo provoca y consulta a un dermatólogo si los síntomas continúan.

Los otros hábitos de bienestar que Demi Moore prioriza

Además del cuidado facial, Moore ha hablado sobre la importancia del descanso, la hidratación y los momentos de tranquilidad. En una entrevista publicada en abril de 2026, contó que comienza sus días con meditación y procura mantenerse presente, escribir en su diario y mover el cuerpo.

También explicó que presta atención a sus horas de sueño y a lo que consume, como parte de una visión del bienestar que va más allá de la apariencia física.

Estos hábitos no garantizan una piel sin arrugas ni detienen el envejecimiento, pero pueden formar parte de un estilo de vida que favorezca la salud general. La idea no es perseguir una apariencia sin edad, sino cuidar la piel de acuerdo con lo que necesita en cada etapa.

Cómo adaptar el consejo de Demi Moore a tu rutina de belleza

Si quieres poner en práctica la filosofía de la actriz, comienza por revisar los productos que utilizas actualmente. ¿Tu limpiador deja la piel tirante? ¿Tu crema hidratante mantiene la comodidad durante el día? ¿Utilizas protector solar cada mañana?

No necesitas una colección extensa para empezar. Una rutina básica puede incluir limpieza suave, hidratación y protección solar durante el día. Por la noche, puedes repetir la limpieza y aplicar una crema que ayude a mantener la barrera cutánea.

La principal lección de Demi Moore no es que exista un producto capaz de conservar la piel joven para siempre, sino que el cuidado diario puede ser sencillo y constante. Después de los 60, como a cualquier edad, elegir productos adecuados y mantener hábitos realistas puede ayudar a que la piel se sienta más cómoda, suave e hidratada.