¿Leonor I? El nombre con el que la princesa Leonor reinará en España y la historia detrás

La princesa Leonor se prepara para asumir, algún día, el papel más importante de la monarquía española: convertirse en reina de España. Hija mayor de Felipe VI y la reina Letizia, la heredera ocupa el primer lugar en la línea de sucesión desde que su padre fue proclamado rey, el 19 de junio de 2014. Pero, además de su futuro como jefa del Estado, existe una pregunta que despierta curiosidad: ¿con qué nombre reinará la princesa de Asturias cuando llegue al trono?

La respuesta que se ha planteado en torno a la historia de la monarquía es Leonor I, una posibilidad vinculada a las reglas tradicionales de la numeración de los monarcas y a la existencia de una antigua reina de Navarra que también llevó ese nombre. Aunque todavía no se ha producido la sucesión ni existe una proclamación de Leonor como reina, los antecedentes históricos permiten entender por qué se considera que podría utilizar ese ordinal.

La princesa Leonor se ha vuelto un referente de moda para las chicas de su generación. Getty Images

¿Por qué la princesa Leonor podría reinar como Leonor I?

En las monarquías europeas, los números romanos que acompañan al nombre de un rey o una reina sirven para distinguir a los soberanos que comparten el mismo nombre. Así, Felipe VI es el sexto monarca de España que ha reinado con el nombre de Felipe dentro de la numeración correspondiente a la Corona española.

En el caso de Leonor, la posibilidad de que la heredera se convierta en Leonor I de España se explica por un detalle histórico: la existencia de Leonor I de Navarra, quien reinó brevemente en 1479. Su reinado perteneció al Reino de Navarra, una entidad política con una historia propia, por lo que no se considera que ese antecedente impida que la futura monarca española pueda utilizar el ordinal I.

Por tanto, la referencia a Leonor I no significa que la princesa haya elegido oficialmente su nombre de reinado. Se trata de la denominación que se ha señalado como probable a partir de los precedentes históricos, pero la decisión solo podrá confirmarse cuando llegue el momento de su acceso al trono.

La princesa Leonor vuelve a clases. Getty Images

¿Quién fue Leonor I de Navarra, la reina que precedió a la princesa Leonor?

Leonor I de Navarra fue una figura histórica del siglo XV. Hija de Juan II de Aragón y Blanca I de Navarra, estuvo vinculada a las disputas sucesorias que marcaron la historia del reino navarro. Su reinado fue extremadamente breve: se extendió entre finales de enero y febrero de 1479, cuando murió poco después de acceder al trono.

Su historia es relevante porque demuestra que el nombre Leonor ya había sido utilizado por una soberana en un territorio que hoy forma parte de la historia de España. Sin embargo, la numeración de los monarcas no se establece necesariamente sumando a todas las personas que han llevado un nombre en cualquier reino histórico, sino atendiendo a la tradición y a la sucesión de cada Corona.

Por eso, el antecedente de Leonor I de Navarra no implica automáticamente que la princesa Leonor deba reinar como Leonor II en España.

¿Qué nombre utilizará la princesa Leonor cuando sea reina de España?

Por ahora, la heredera es conocida oficialmente como Leonor de Borbón y Ortiz, princesa de Asturias. La Casa Real española no ha anunciado una decisión oficial sobre el nombre que utilizará cuando se convierta en reina.

La posibilidad de que reine como Leonor I se apoya en el precedente histórico de la numeración de los soberanos españoles. No obstante, conviene distinguir entre una previsión histórica y una decisión confirmada: hasta que se produzca la sucesión, no puede darse por oficial el nombre con el que será conocida durante su reinado.

Cuando llegue ese momento, Leonor se convertirá en la primera mujer que acceda al trono español desde Isabel II, quien reinó entre 1833 y 1868, si la sucesión se produce conforme al orden constitucional vigente. Su llegada al trono también marcaría una nueva etapa para la monarquía española, encabezada actualmente por Felipe VI.

Princesa Leonor y Felipe VI Getty Images

¿Por qué la princesa Leonor es la heredera al trono de España?

Leonor nació en Madrid el 31 de octubre de 2005 y es la primogénita de Felipe VI y Letizia. Desde la proclamación de su padre como rey, en junio de 2014, ocupa el primer lugar en la línea de sucesión y ostenta la dignidad de princesa de Asturias, título tradicional del heredero de la Corona española.

La Constitución establece en su artículo 57 las reglas de sucesión al trono. Aunque el texto vigente da preferencia al varón sobre la mujer dentro del mismo grado de parentesco, Leonor precede a su hermana menor, la infanta Sofía, por ser la hija mayor del rey. La heredera también ostenta otros títulos históricos vinculados a la Corona, entre ellos los de princesa de Girona y princesa de Viana.

Su futuro como reina dependerá de la sucesión constitucional. Hasta entonces, su papel es el de heredera y futura soberana, mientras continúa su preparación para las responsabilidades institucionales que le corresponderían.