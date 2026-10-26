La familia real noruega, envuelta en otra polémica: el hermano de Mette-Marit enfrenta una demanda de 60 antiguos alumnos

La familia real noruega vuelve a quedar bajo el foco mediático por un problema judicial que involucra al entorno familiar de la reina Mette-Marit. Esta vez, el protagonista es su hermano mayor, Espen Høiby, quien enfrenta una demanda presentada por 60 antiguos alumnos de una escuela de aviación que cerró sus puertas a principios de 2026.

La reclamación está relacionada con la quiebra de Pilot Flight Academy, una institución situada en el aeropuerto de Torp, en Sandefjord, Noruega. Los afectados buscan una indemnización por las pérdidas económicas que sufrieron después de pagar por adelantado sus estudios, que quedaron interrumpidos tras el cierre del centro.

El caso ha despertado atención porque, además de las consecuencias para los estudiantes, plantea preguntas sobre la gestión financiera de la academia y las responsabilidades de quienes estaban vinculados con su estructura empresarial. Sin embargo, las acusaciones todavía deben esclarecerse y Espen Høiby niega haber cometido irregularidades.

¿Por qué demandan al hermano de Mette-Marit?

La acción legal cuenta con el respaldo del sindicato noruego Parat, que representa a los 60 antiguos alumnos en su reclamación contra Espen Høiby y Per Mikael Eriksson, quien fue director general y presidente del consejo de administración de la academia.

Según la información publicada por la cadena pública noruega NRK, los demandantes cuestionan la manera en que se gestionaron las dificultades económicas de la institución. Sostienen que la declaración de insolvencia se retrasó a pesar de que la situación financiera ya era delicada y que la escuela continuó recibiendo pagos de estudiantes que esperaban completar su formación.

El administrador concursal, Kåre Jølberg, habría detectado posibles irregularidades durante el proceso de quiebra y remitido documentación a la Policía noruega. Entre los aspectos señalados se encuentran sospechas sobre la gestión de la empresa y el momento en que se comunicó su insolvencia.

Por ahora, la reclamación busca establecer responsabilidades por los daños económicos sufridos por los antiguos alumnos. La posible existencia de fraude sigue siendo una cuestión pendiente de esclarecer y no constituye un delito probado contra Høiby.

Una quiebra que dejó a 160 estudiantes sin formación

El cierre de Pilot Flight Academy tuvo consecuencias para toda la comunidad educativa. De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, alrededor de 160 estudiantes perdieron sus plazas y unos 40 empleados se quedaron sin trabajo.

La situación fue especialmente complicada para quienes habían pagado sus matrículas por adelantado. Las cantidades rondaban las 250.000 coronas noruegas por estudiante, equivalentes aproximadamente a 21.500 euros, según medios que han informado sobre la demanda.

Para los aspirantes a piloto, la pérdida no se limitó al dinero invertido. También significó la interrupción de una formación especializada y costosa, con la incertidumbre de tener que buscar otra institución para continuar sus estudios.

Los antiguos alumnos pretenden que los responsables de la gestión respondan por las pérdidas ocasionadas. La reclamación también busca determinar si existieron decisiones empresariales que contribuyeron al desenlace y si hubo motivos para declarar la insolvencia antes de que más estudiantes realizaran pagos.

Haakon de Noruega y Mette Marit Getty Images

¿Qué ha respondido Espen Høiby a las acusaciones?

La defensa de Espen Høiby rechaza que exista fundamento para responsabilizarlo legalmente por el cierre de la academia. Su abogado, Kristoffer Aasebø, sostiene que su representado nunca formó parte del consejo de administración de Pilot Flight Academy ni actuó como representante de la institución ante los estudiantes.

La defensa también cuestiona la versión de los demandantes y considera que ofrece una interpretación parcial de lo ocurrido. En cuanto a Per Mikael Eriksson, el abogado ha argumentado que la gestión estuvo condicionada por compromisos de financiación de los accionistas que finalmente no se materializaron como se esperaba.

Estas posiciones contrastan con las de los antiguos alumnos, que buscan determinar quiénes tomaban las decisiones relevantes dentro de la estructura empresarial. El proceso deberá establecer qué responsabilidades corresponden a cada una de las partes.

Mientras tanto, las autoridades noruegas evalúan la información relacionada con las posibles irregularidades. La presentación de la demanda no implica que exista una resolución judicial definitiva ni que se haya demostrado un fraude.

¿Quién es Espen Høiby, el hermano de Mette-Marit?

Espen Høiby ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el sector de la aviación. Comenzó a trabajar como piloto en 1983 y posteriormente se incorporó a Scandinavian Airlines, compañía en la que permaneció durante 28 años y donde llegó a ejercer como capitán e instructor de vuelo.

También ha tenido actividad empresarial. Entre sus proyectos figura AAP Aviation, una compañía dedicada a la selección y gestión de tripulaciones aéreas. Su relación con Pilot Flight Academy estaba vinculada a una estructura de empresas que participaban en la propiedad y gestión del centro.

Aunque no ocupa un papel institucional dentro de la monarquía, su parentesco con Mette-Marit hace que sus problemas judiciales atraigan atención hacia el entorno de la familia real noruega.

El rey Harald V aparece junto a otros integrantes de la familia real noruega durante una celebración oficial. La imagen es de archivo y se utiliza para ilustrar la información sobre el estado de salud del monarca. Getty Images

Otro frente de presión para la familia real noruega

La demanda contra Espen Høiby llega en un periodo de especial exposición mediática para la familia de Mette-Marit. La situación judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, y los asuntos relacionados con la salud de la reina han mantenido a la familia en las noticias durante los últimos meses.

No obstante, el caso de la escuela de aviación es independiente de esos asuntos. Se trata de una reclamación relacionada con la gestión empresarial y las pérdidas económicas de antiguos estudiantes, y no hay indicios de que la reina esté implicada en el procedimiento.

Hasta el momento, la atención se concentra en determinar cómo se gestionó la quiebra de Pilot Flight Academy, qué responsabilidad tuvieron las personas vinculadas con la empresa y si los antiguos alumnos podrán recuperar el dinero que reclaman.

La evolución del caso dependerá de las actuaciones judiciales y de las decisiones que tomen las autoridades noruegas. Por ahora, la demanda abre un nuevo capítulo de controversia alrededor del entorno familiar de la reina, pero las acusaciones contra su hermano siguen pendientes de resolución.