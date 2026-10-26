¿Tienes poco cabello y se te ve el cuero cabelludo? 7 cortes de pelo que dan volumen y hacen que la melena parezca más abundante

Cuando tienes poco cabello, elegir un corte puede convertirse en todo un reto. Hay peinados que dejan las puntas demasiado delgadas, mientras que otros hacen que la melena parezca más plana y que el cuero cabelludo se note especialmente en la parte superior. La buena noticia es que existen cortes de pelo que ayudan a crear una ilusión de mayor densidad sin necesidad de recurrir a extensiones o pasar horas peinándote.

La clave está en encontrar una longitud y una forma que aprovechen el cabello que tienes, aporten movimiento y eviten que las puntas se vean demasiado escasas. Los cortes bob, las melenas a la clavícula y algunos estilos con capas estratégicas pueden ser buenos aliados, siempre que se adapten a la textura y la densidad de tu cabello.

Si buscas un corte de pelo para cabello fino o poco abundante, estas siete opciones pueden ayudarte a elegir un estilo favorecedor y fácil de mantener.

1. Bob recto: el corte que hace que las puntas se vean más densas

El bob recto es una de las opciones más recomendables cuando tienes poco cabello y quieres que la melena parezca más abundante. Su longitud suele situarse entre la mandíbula y la parte inferior de las orejas o el cuello, con una línea de corte definida que aporta una sensación visual de mayor densidad en las puntas.

A diferencia de los cortes muy desfilados, que pueden dejar los extremos demasiado finos, el bob mantiene una silueta compacta. Puedes llevarlo con raya lateral para aportar movimiento o con una raya ligeramente descentrada si buscas un acabado natural.

Este corte funciona especialmente bien en cabellos finos, lisos o ligeramente ondulados. Si tienes el rostro redondo, puedes pedir una versión un poco más larga que enmarque la mandíbula sin perder la estructura.

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda. GETTY IMAGES

2. Long bob o lob: una melena a la clavícula con más movimiento

Si no quieres llevar el cabello demasiado corto, el long bob, también conocido como lob, es una alternativa versátil. Su longitud suele llegar a los hombros o a la clavícula, lo que permite

conservar una melena femenina sin que el peso del cabello reduzca tanto el volumen en la raíz.

Para conseguir un efecto de mayor abundancia, conviene mantener las puntas relativamente compactas y evitar demasiadas capas. Puedes peinarlo con ondas suaves para crear movimiento y dar la impresión de una melena más llena.

El lob también es práctico si te gusta recoger el cabello ocasionalmente o cambiar de peinado. Antes de elegirlo, pide a tu estilista que valore cuánto peso soporta tu cabello sin perder volumen.

El corte long bob puede ser tu favorito este otoño 2024 Getty Images

3. Pixie con volumen en la parte superior

El pixie es una opción para quienes están dispuestas a llevar el cabello corto. Al reducir la longitud, se elimina parte del peso que puede aplastar la raíz y se facilita crear volumen en la zona superior.

Una versión con la parte de arriba ligeramente más larga permite levantar el cabello con los dedos y utilizar una pequeña cantidad de producto de peinado. Los laterales pueden mantenerse más cortos para crear contraste y dar estructura al conjunto.

Si tienes poca densidad en la coronilla, es importante que el corte se adapte a esa zona: dejar algo de longitud estratégica puede ayudar a cubrir mejor el cuero cabelludo. El resultado dependerá de cómo crezca tu cabello y de la distribución de la densidad capilar.

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4. Bob francés: volumen y textura sin una melena demasiado larga

El bob francés suele llevarse alrededor de la mandíbula, con una silueta relajada y una textura que puede ser ligeramente despeinada. Es una buena opción si buscas un corte con personalidad que no dependa de una melena larga para verse bonito.

En cabellos finos, una versión con puntas definidas y movimiento suave puede ayudar a que la melena se perciba más compacta. Puedes acompañarlo con un flequillo ligero, siempre que tu estilista valore si la densidad de la zona frontal permite llevarlo sin restar demasiado cabello al resto del corte.

Para peinarlo, prueba una mousse ligera en las raíces y seca el cabello levantándolo suavemente con los dedos. Evita las ceras pesadas o los productos que apelmacen las hebras.

5. Corte a la clavícula con capas largas y

discretas

Las capas pueden ser útiles para aportar movimiento, pero cuando el cabello es muy fino conviene utilizarlas con moderación. Si se eliminan demasiadas secciones de cabello, las puntas pueden verse más escasas y la melena perder su apariencia compacta.

Un corte a la clavícula con capas largas y discretas puede ofrecer un equilibrio entre movimiento y densidad visual. Las capas deben colocarse donde ayuden a dar forma sin vaciar demasiado los extremos.

Esta opción es especialmente interesante si tienes el cabello lacio y quieres evitar que se vea completamente plano. Para decidir la cantidad de capas, es importante que el estilista tenga en cuenta tanto el grosor de cada hebra como la cantidad total de cabello.

Zendaya demuestra la versatilidad del Collarbone Bob con una versión pulida y de inspiración clásica. El largo a la clavícula, combinado con puntas curvadas y una raya lateral, ayuda a enmarcar el rostro, aportar volumen y crear un efecto visual que alarga el cuello. Getty Images

6. Shag suave: textura para el cabello fino y lacio

El shag se caracteriza por sus capas y su textura desenfadada. Aunque las versiones muy marcadas pueden no ser las más adecuadas para una melena con poca densidad, una interpretación suave permite incorporar movimiento sin eliminar demasiado volumen de las

puntas.

La clave está en evitar un exceso de capas cortas en toda la cabeza. Un buen estilista puede concentrar la textura alrededor del rostro y mantener suficiente peso en la parte inferior para que el cabello no parezca demasiado escaso.

Este corte funciona mejor cuando quieres un acabado natural, con ondas suaves y algo de volumen en la raíz. Puedes peinarlo con un producto ligero y dejar que la textura natural del cabello haga parte del trabajo.

Meg Ryan es un ícono del shag midi @megryan

7. Corte mariposa adaptado al cabello fino

El corte mariposa se caracteriza por las capas que enmarcan el rostro y crean una sensación de movimiento. Sin embargo, en una melena con poca densidad, una versión con demasiadas capas puede dejar las puntas más delgadas y hacer que el cuero cabelludo destaque en algunas zonas.

Si te gusta este estilo, puedes pedir una versión adaptada al cabello fino, con capas frontales suaves y una base más compacta. Así conservas el movimiento alrededor del rostro sin retirar demasiado volumen del largo.

Antes de elegirlo, considera la densidad de tu melena y cuánto tiempo quieres dedicar al peinado. Para algunas personas, un bob o un lob con menos capas puede ser más fácil de mantener y ofrecer una apariencia más abundante.

Jennifer Lopez es una de las celebridades que se ha atrevido a llevar un corte shaggy @jlo

¿Qué corte de pelo debes evitar si tienes poco cabello?

No existe un corte prohibido para todas las personas con cabello fino, pero algunos estilos pueden hacer que la falta de densidad se note más. Las capas muy cortas y numerosas, los desfilados extremos y las puntas excesivamente vaciadas pueden dejar una apariencia poco compacta.

Las melenas muy largas también pueden perder volumen en la raíz si el peso del cabello las aplasta. Eso no significa que debas renunciar al largo: puedes conservarlo si mantienes las puntas cuidadas y eliges una estructura que funcione con tu densidad capilar.

Lo más importante es distinguir entre cabello fino, cuando cada hebra tiene poco grosor, y poca densidad, que significa tener menos cabellos en una zona. El corte puede mejorar la apariencia visual, pero no aumenta la cantidad de cabello ni corrige por sí mismo la caída.

Trucos para que el cabello fino parezca más abundante

Además del corte, hay pequeños cambios de peinado que pueden ayudar a crear una sensación de mayor volumen. Cambiar ligeramente la raya de lado, secar las raíces en dirección contraria a su caída natural y utilizar una mousse ligera pueden aportar elevación sin apelmazar la melena.

También conviene elegir champús y acondicionadores que no dejen el cabello pesado. Aplica el acondicionador principalmente de medios a puntas si notas que la raíz pierde volumen con facilidad, y utiliza los productos de acabado en pequeñas cantidades.

Si has notado que la raya se ensancha, que el cuero cabelludo se ve cada vez más o que la caída ha aumentado, considera consultar a un dermatólogo. Un cambio progresivo en la densidad puede tener distintas causas y merece una valoración, especialmente si aparece de forma repentina o se acompaña de otros síntomas.