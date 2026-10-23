Venus retrógrado hoy: qué significa la conjunción con el Sol y qué debes revisar en el amor

Desde la astrología, estos periodos pueden interpretarse como oportunidades para mirar hacia dentro y reconocer qué necesitamos emocionalmente. Este viernes 23 de octubre, esa reflexión encuentra un símbolo particular en la conjunción de Venus retrógrado con el Sol en Escorpio, un encuentro conocido como Venus Star Point.

Venus es el planeta que, dentro de la interpretación astrológica, representa el amor, el placer, la belleza, los vínculos y aquello que valoramos. Escorpio, por su parte, se relaciona simbólicamente con la intimidad, la confianza, la transformación y las emociones profundas.

Cuando ambos coinciden en este signo, la lectura astrológica invita a explorar lo que existe debajo de la superficie de nuestras relaciones.

No significa que una ruptura sea inevitable ni que alguien del pasado vaya a regresar. Más bien, puede tomarse como una invitación a observar nuestros patrones afectivos y preguntarnos si las relaciones que construimos corresponden con la persona que somos hoy.

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¿Qué significa la conjunción de Venus retrógrado con el Sol?

Una conjunción ocurre cuando dos cuerpos celestes se encuentran en la misma longitud zodiacal desde nuestra perspectiva terrestre. En este caso, Venus retrógrado se une al Sol alrededor de los primeros grados de Escorpio. En astrología, este momento recibe el nombre de

Venus Star Point y marca un punto importante dentro del ciclo de Venus.

El encuentro sucede durante la fase retrógrada de Venus, que comenzó el 3 de octubre y terminará a mediados de noviembre. En la interpretación astrológica, Venus retrógrado suele asociarse con una revisión de las relaciones, los valores personales, las decisiones sentimentales y la manera en que buscamos afecto.

La presencia del Sol añade otro significado simbólico: identidad, conciencia y claridad. Por eso, la conjunción se interpreta como un momento para reconocer qué queremos realmente, qué necesidades hemos dejado de lado y cuáles de nuestras decisiones amorosas responden al deseo auténtico, en lugar del miedo a estar solos o a perder a alguien.

Es importante recordar que estas asociaciones pertenecen a la astrología, una práctica simbólica que no cuenta con evidencia científica que demuestre que los movimientos planetarios determinan nuestra vida sentimental.

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Venus Star Point en Escorpio: ¿por qué es significativo?

Escorpio es uno de los signos que la astrología vincula con la profundidad emocional y la transformación. Por ello, este Venus Star Point se interpreta como una oportunidad para revisar cuestiones que no siempre resultan cómodas: la confianza, los celos, los límites, la reciprocidad y la forma en que compartimos nuestra intimidad.

Además, distintas interpretaciones astrológicas destacan que este encuentro cierra una secuencia de Venus Star Points en Escorpio que comenzó en 1926. Dentro de ese marco simbólico, el evento representa el final de una etapa y la transición hacia nuevos ciclos vinculados con otros signos.

En términos personales, puedes aprovechar esta fecha para hacerte preguntas que quizá has pospuesto. ¿Estás en una relación en la que puedes expresarte con libertad? ¿Te sientes valorada? ¿Has confundido la intensidad con la compatibilidad? ¿Sigues aferrada a una historia porque deseas recuperarla o porque te cuesta aceptar que terminó?

No necesitas tener respuestas inmediatas. La intención es observar tus emociones sin juzgarlas y reconocer qué aspectos de tu vida amorosa merecen mayor atención.

5 cosas que debes revisar en el amor durante Venus retrógrado

1. Los patrones que repites en tus relaciones

A veces, las historias sentimentales cambian de nombre, pero conservan dinámicas parecidas. Puedes encontrarte esperando atención de personas emocionalmente distantes, asumiendo toda la responsabilidad de una relación o intentando demostrar constantemente que mereces amor.

Este periodo puede servir como punto de partida para identificar esos patrones. Pregúntate qué tienen en común tus relaciones anteriores, qué señales ignoraste y qué decisiones tomarías de otra manera hoy.

Reconocer una dinámica no significa culparte por lo ocurrido. Significa identificar qué puedes

aprender de tu experiencia y qué límites quieres establecer en el futuro.

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2. La diferencia entre amor, apego e idealización

La intensidad emocional no siempre es sinónimo de una relación saludable. A veces, la incertidumbre, la espera o la dificultad para obtener reciprocidad hacen que una historia ocupe más espacio mental del que realmente merece.

Durante Venus retrógrado, puedes reflexionar sobre si estás conectada con la persona que tienes enfrente o con la versión que imaginaste de ella. También vale la pena preguntarte si extrañas a alguien por lo que compartieron o porque deseas recuperar una etapa de tu vida.

El objetivo no es desconfiar de todos los vínculos, sino observarlos con mayor honestidad y distinguir entre lo que deseas y lo que realmente está ocurriendo.

3. Los límites que necesitas recuperar

Una relación no debería exigirte renunciar constantemente a tus necesidades para mantener la armonía. Si te cuesta expresar desacuerdos, pedir espacio o decir que algo te lastima, este puede ser un buen momento para revisar esos límites.

Piensa en las situaciones que te generan incomodidad y en las conversaciones que has evitado por miedo a provocar un conflicto. A veces, la claridad comienza con una pregunta sencilla: ¿qué necesito para sentirme respetada dentro de esta relación?

Establecer límites no garantiza que la otra persona responda como esperas, pero permite expresar tus necesidades y tomar decisiones más conscientes sobre lo que estás dispuesta a aceptar.

4. Tu relación con la autoestima

Venus no se relaciona únicamente con el amor romántico dentro de la astrología. También representa el valor que damos a nuestras preferencias, nuestro bienestar y aquello que consideramos importante.

Por eso, esta conjunción puede utilizarse como una invitación simbólica para observar cuánto depende tu autoestima de la atención de otra persona. ¿Cambias tu manera de ser para gustarle a alguien? ¿Necesitas confirmación constante para sentirte deseada? ¿Has dejado de hacer cosas que disfrutas para mantener una relación?

Recuperar tus propios espacios, amistades, intereses y proyectos ayuda a construir una vida que no dependa exclusivamente de la situación sentimental que atraviesas.

5. Las historias del pasado que todavía ocupan espacio

Venus retrógrado suele asociarse popularmente con los amores del pasado y las relaciones que reaparecen. Sin embargo, que una persona vuelva a escribirte no significa que debas retomar la historia ni que exista una señal del destino.

Si alguien reaparece, puedes darte tiempo para valorar qué cambió desde la última vez, por qué terminó la relación y si las razones que provocaron el distanciamiento siguen presentes.

También puedes descubrir que no necesitas recuperar un vínculo para cerrar ese capítulo. A veces, seguir adelante consiste en aceptar lo vivido sin convertirlo en una promesa de futuro.

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Ritual de Venus retrógrado para aclarar tus deseos amorosos

Si quieres acompañar este momento con una práctica de reflexión, puedes realizar un ejercicio sencillo de escritura. No necesitas objetos especiales ni seguir pasos complicados: basta con reservar unos minutos para estar contigo misma.

Busca un lugar tranquilo, toma una hoja de papel y divídela en dos partes. En la primera, escribe aquello que ya no quieres repetir en tus relaciones: la falta de reciprocidad, el miedo a expresar tus necesidades, la idealización o la dificultad para establecer límites. En la segunda, anota qué deseas construir de ahora en adelante, desde la confianza y la comunicación hasta una relación más equilibrada contigo misma.

Después, lee lo que escribiste y elige una acción concreta que puedas poner en práctica. Puede ser tener una conversación pendiente, dejar de revisar las redes sociales de una expareja o dedicar tiempo a una actividad que habías abandonado.

La intención de este ejercicio no es cambiar el comportamiento de otra persona ni atraer una relación mediante una fórmula mágica. Es convertir tus reflexiones en decisiones que estén bajo tu control.

¿Qué pasa después de esta conjunción?

La conjunción del 23 de octubre no significa que todas las respuestas aparezcan de inmediato. Venus continuará retrógrado durante las siguientes semanas y, según el calendario astrológico, regresará a Libra el 25 de octubre antes de terminar su retrogradación el 13 de noviembre en América. Posteriormente, volverá a Escorpio a principios de diciembre.

Dentro de la astrología, el paso de Escorpio a Libra cambia el énfasis simbólico de la introspección emocional hacia el equilibrio, la reciprocidad y los acuerdos en pareja. Esto puede servir como una guía temática para continuar reflexionando sobre tus relaciones, sin interpretar cada acontecimiento como una consecuencia directa de los planetas.

No necesitas tomar decisiones definitivas hoy. Si atraviesas una etapa sentimental complicada, date espacio para identificar lo que sientes, hablar con claridad y evaluar los hechos más allá de las expectativas.

Venus retrógrado: una invitación a elegir el amor con más conciencia

La conjunción entre Venus retrógrado y el Sol en Escorpio ofrece, desde la mirada astrológica, una oportunidad simbólica para revisar la manera en que amamos y aquello que buscamos en una relación. El tema central no es recuperar a alguien a toda costa ni anticipar una ruptura, sino reconocer qué vínculos nos permiten sentirnos respetadas y cuáles necesitan cambios.

A veces, el aprendizaje más importante consiste en dejar de repetir una historia. Otras veces, implica conversar, reconstruir la confianza o reconocer que una relación puede transformarse si existe voluntad de ambas partes.

Este 23 de octubre, utiliza el simbolismo de Venus Star Point como una invitación a mirar tus deseos con honestidad. Porque entender lo que necesitas, establecer límites y elegir relaciones recíprocas son decisiones que puedes comenzar a tomar sin esperar a que los astros te den permiso.