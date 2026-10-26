Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Kate Middleton comparte una foto inédita con el príncipe William y sus tres hijos tras completar su desafiante reto de montaña

Kate Middleton publicó una fotografía familiar después de completar el National Three Peaks Challenge, una exigente prueba de montaña con la que también quiso reconocer el trabajo de los equipos de rescate de Reino Unido.

Octubre 26, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate middleton principe william george louis princesa charlotte gales trooping colour 2024 reaparece cancer.jpeg

Este sábado, todas las miradas han estado puestas en Kate Middleton.

Getty Images

Kate Middleton compartió una nueva imagen junto al príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, para reconocer la labor de los voluntarios que participan en los equipos de rescate de montaña.

La publicación se realizó el 25 de octubre, en el marco del Día de Concientización sobre el Rescate de Montaña, una fecha que busca destacar la importancia de estos equipos y la seguridad al practicar actividades al aire libre.

La fotografía fue tomada durante el verano, después de que la princesa de Gales completara un desafío físico que la llevó a recorrer algunas de las cumbres más conocidas de Reino Unido. Con este gesto, Kate y William pusieron el foco en quienes dedican su tiempo y preparación a ayudar a excursionistas y alpinistas en situaciones de emergencia.

On Mountain Rescue Awareness Day, we send our heartfelt thanks to all those who volunteer their (1).jpg

Una foto inédita, un reto superado y el abrazo de casa. Kate Middleton y el príncipe William compartieron una imagen junto a George, Charlotte y Louis para agradecer a los voluntarios de rescate de montaña que acompañaron a la princesa durante su desafío de las Tres Cumbres. Un recuerdo que celebra la fuerza, la familia y a quienes están ahí cuando más se necesita. La foto es tomada del instagram de la princesa y el principe real.

Foto @princeandprincessofwales

¿Cuál fue el reto de montaña que completó Kate Middleton?

El National Three Peaks Challenge consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas: Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon, también conocida como Yr Wyddfa. Es una prueba que exige resistencia física, planificación y coordinación para completar las tres ascensiones dentro del tiempo establecido.

Kate realizó el desafío a finales de junio de 2026. La experiencia también estuvo vinculada a una causa personal: apoyar a The Royal Marsden Cancer Charity, organización relacionada con el hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer en 2024.

Collar de perlas que diseñó Kate Middleton

Collar de perlas que diseñó Kate Middleton

Getty Images

También puedes leer:
La conmovedora promesa que el príncipe William le hizo a Lady Di
Realeza
La conmovedora promesa que el príncipe William le hizo a Lady Di
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
Will
Realeza
Las diferencias entre la paternidad del príncipe William y el rey Carlos
Julio 12, 2023
 · 
Ariana Sampson

El reconocimiento de Kate y William a los equipos de rescate

Más allá del desafío deportivo, la publicación buscó agradecer a los voluntarios que responden a emergencias en zonas montañosas. Su labor implica preparación especializada y disponibilidad para ayudar en condiciones que pueden cambiar rápidamente.

El príncipe William es patrono de Mountain Rescue England and Wales desde 2007, una relación que da contexto al reconocimiento compartido por la pareja. La fotografía permitió acompañar el mensaje con una imagen familiar y recordar la importancia de estos equipos, cuyo trabajo suele desarrollarse lejos de la atención pública.

Para leer:
principe-William-Irlanda.png
Realeza
El momento más descarado del príncipe William se vuelve viral, ¿qué hizo?
Junio 06, 2024
 · 
Shareni Pastrana
El príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Revelan cómo es la relación del príncipe William con Kate Middleton en medio de su recuperación del cáncer
Junio 09, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Una experiencia que conecta con la historia personal de la princesa

En los últimos años, Kate ha hablado de cómo su experiencia con el cáncer transformó su perspectiva. El reto de montaña representó una oportunidad para apoyar una causa significativa y participar en una actividad que exigía tanto fortaleza física como determinación.

La nueva imagen familiar recupera ese momento sin centrarse únicamente en el esfuerzo deportivo: también destaca el valor de reconocer a quienes ayudan a otras personas y contribuyen a que las actividades al aire libre puedan realizarse de forma más segura.

kate middleton principe william
Isamar Escobar
Relacionado
Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby
Realeza
La familia real noruega, envuelta en otra polémica: el hermano de Mette-Marit enfrenta una demanda de 60 antiguos alumnos
Octubre 26, 2026
 · 
Isamar Escobar
uñas de selena gomez
Belleza
¿Tus dedos son cortos y anchos? 7 diseños de uñas que ayudan a estilizar las manos
Octubre 26, 2026
 · 
Isamar Escobar
Hermosa chica con vestido de moda disfrutando de las horas azules a través del atardecer cerca del mar con una lámpara LED en forma de luna llena.jpg
Horóscopos
Mercurio retrógrado y Luna llena en Géminis: qué hacer para cerrar ciclos, soltar el pasado y recuperar tu claridad emocional
Octubre 26, 2026
 · 
Isamar Escobar
El rey Felipe VI hace broma sobre su cumpleaños 58
Realeza
El rey Felipe VI pasa la noche en el hospital: ¿qué le ocurrió?
Octubre 26, 2026
 · 
Isamar Escobar