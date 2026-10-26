Kate Middleton comparte una foto inédita con el príncipe William y sus tres hijos tras completar su desafiante reto de montaña

Kate Middleton compartió una nueva imagen junto al príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, para reconocer la labor de los voluntarios que participan en los equipos de rescate de montaña.

La publicación se realizó el 25 de octubre, en el marco del Día de Concientización sobre el Rescate de Montaña, una fecha que busca destacar la importancia de estos equipos y la seguridad al practicar actividades al aire libre.

La fotografía fue tomada durante el verano, después de que la princesa de Gales completara un desafío físico que la llevó a recorrer algunas de las cumbres más conocidas de Reino Unido. Con este gesto, Kate y William pusieron el foco en quienes dedican su tiempo y preparación a ayudar a excursionistas y alpinistas en situaciones de emergencia.

Una foto inédita, un reto superado y el abrazo de casa. Kate Middleton y el príncipe William compartieron una imagen junto a George, Charlotte y Louis para agradecer a los voluntarios de rescate de montaña que acompañaron a la princesa durante su desafío de las Tres Cumbres. Un recuerdo que celebra la fuerza, la familia y a quienes están ahí cuando más se necesita. La foto es tomada del instagram de la princesa y el principe real. Foto @princeandprincessofwales

¿Cuál fue el reto de montaña que completó Kate Middleton?

El National Three Peaks Challenge consiste en ascender las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas: Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon, también conocida como Yr Wyddfa. Es una prueba que exige resistencia física, planificación y coordinación para completar las tres ascensiones dentro del tiempo establecido.

Kate realizó el desafío a finales de junio de 2026. La experiencia también estuvo vinculada a una causa personal: apoyar a The Royal Marsden Cancer Charity, organización relacionada con el hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer en 2024.

Collar de perlas que diseñó Kate Middleton Getty Images

El reconocimiento de Kate y William a los equipos de rescate

Más allá del desafío deportivo, la publicación buscó agradecer a los voluntarios que responden a emergencias en zonas montañosas. Su labor implica preparación especializada y disponibilidad para ayudar en condiciones que pueden cambiar rápidamente.

El príncipe William es patrono de Mountain Rescue England and Wales desde 2007, una relación que da contexto al reconocimiento compartido por la pareja. La fotografía permitió acompañar el mensaje con una imagen familiar y recordar la importancia de estos equipos, cuyo trabajo suele desarrollarse lejos de la atención pública.

Una experiencia que conecta con la historia personal de la princesa

En los últimos años, Kate ha hablado de cómo su experiencia con el cáncer transformó su perspectiva. El reto de montaña representó una oportunidad para apoyar una causa significativa y participar en una actividad que exigía tanto fortaleza física como determinación.

La nueva imagen familiar recupera ese momento sin centrarse únicamente en el esfuerzo deportivo: también destaca el valor de reconocer a quienes ayudan a otras personas y contribuyen a que las actividades al aire libre puedan realizarse de forma más segura.